Бывшего адвоката Эльмана Пашаева проверят на мошенничество с квартирой

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку сообщений СМИ о мошенничестве с недвижимостью, к которому якобы причастен бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. На прошлой неделе Пашаева лишили статуса адвоката.

"Это даже хорошо, что она началась"

"В частности, в СМИ сообщалось о том, что Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров. По их данным, он обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь", - говорится в сообщении СКР.

СМИ утверждали, что Пашаев якобы таким образом приватизировал квартиру женщины с психиатрическим диагнозом, пишет Интерфакс.

О том, что бывший защитник Ефремова в 1997 году обманным путем прописался в квартире Елены Кирсановой, после чего оставил женщину без жилья, в разговоре с ТАСС утверждал 12 сентября адвокат ее семьи Владимир Слащев. По его версии, Пашаев снимал там комнату. Слащев также говорил, что родственники в течение 20 лет безуспешно обращались с жалобами в прокуратуру, СКР, МВД и ФСБ.

Сам Пашаев заявил ТАСС, что закон не нарушал и поэтому спокойно относится к проверке СКР: "Эта семья получила деньги, о чем у меня есть подтверждение. Мы все в этой квартире, которая тогда не была приватизирована, были прописаны. Я заплатил деньги и они выписались. Хищения не было".

"Это же хорошо и правильно, после проверки вся эта ситуация закончится, - заявил он РИА Новости. - Я не причастен к этим деяниям и абсолютно не боюсь проверки, это даже хорошо, что она началась".

"Уровень скандализации, который задал сам Пашаев"

Фамилия адвоката Пашаева начала ежедневно появляться в СМИ, когда он стал защищать в суде актера Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Ефремова приговорили к восьми годам колонии. Судья не поверил доводам защиты о том, что за рулем автомобиля мог быть не актер, а кто-то другой.

Процесс по делу Ефремова и заявления адвоката Пашаева были очень скандальными, и в пятницу адвокатская палата Северной Осетии лишила его статуса адвоката. Представление о прекращении статуса внесло министерство юстиции России - из-за публичных высказываний, допущенных Пашаевым во время суда.

"Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению", - комментировал решение республиканской палаты адвокатов глава Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко.

Пашаев лишен статуса на год. Сам он заявлял, что его до этого уже трижды лишали статуса.

Расставшись со статусом, Пашаев продолжил делать эпатирующие заявления в прессе. В понедельник он выступил в программе "Док-ток" на Первом канале и сказал, что, по его информации, в джипе актера в момент ДТП было как минимум три человека, а Ефремов был на заднем сиденье, а не за рулем.

"Если сзади никто не сидит, спинка [сиденья с пассажирской стороны] не может сломаться, - сообщил он, уточнив, что результаты одной из экспертиз якобы показали наличие отпечатков пальцев Ефремова на заднем сиденье с пассажирской стороны. - За рулем отпечатки пальцев принадлежат другому человеку. Если вам интересно, я их предоставлю".

Тем временем Ефремова в СИЗО уже посетил его новый адвокат Роман Филиппов, сообщила в понедельник правозащитница Марина Литвинович. По ее словам, они обсудили апелляционную жалобу, поданную защитой. Филиппов стал новым адвокатом Ефремова 15 сентября.