Российская полиция продлила проверку по Навальному. Разве так можно?

Правообладатель иллюстрации instagram.com/navalny Image caption Эту фотографию, сделанную в клинике "Шарите", Навальный опубликовал 19 сентября - через 30 дней после того, как его госпитализировали в состоянии комы

Доследственная проверка в связи с госпитализацией Алексея Навального продолжается, хотя максимальный срок ее проведения истек. Законно ли это?

Транспортная полиция продолжает проведение доследственной проверки в связи с госпитализацией Навального, сообщило в понедельник управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

"С учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося, сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

В нем также отмечается, что следователи решили повторно опросить сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которые были с Навальным в Томске, а также пытаются установить местонахождение главы отдела расследований ФБК Марии Певчих, которая "уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию".

В ФБК же заявили, что сотрудники фонда больше не будут ходить на опросы в транспортную полицию Томска, поскольку в субботу, 19 сентября, истек максимальный срок доследственной проверки (30 дней), но фонд не получил ни постановления о возбуждении уголовного дела, ни отказа в его возбуждении.

На опрос, в частности, вызвали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, сообщила она в "Твиттере".

"Сегодня транспортная полиция Томска вызвала меня на опрос. Я на него не пойду, потому что 1) проверка закончилась в субботу, уголовного дела нет 2) мы подавали заявление в СК, транспортная полиция тут вообще не при чем 3) МВД делает все, чтобы скрыть преступление, а не раскрыть его", - написала она.

Сам Навальный в понедельник впервые после госпитализации опубликовал в своем блоге пост. "Прошел ровно месяц с того, как меня пытались убить боевым отравляющим веществом, - написал политик. - В России уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации". Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу".

Навальный потребовал вернуть ему одежду, которая была на нем в день госпитализации. "С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда - очень важный вещдок", - отметил он.

По мнению Навального, 30 дней доследственной проверки "были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику". Еще один пост - в "Инстаграме" - он посвятил своей жене.

Можно ли продолжать проверку?

Понятия "доследственная проверка" в Уголовно-процессуальном кодексе России (УПК) не существует - в юридическом обиходе под такой проверкой понимается "рассмотрение сообщения о преступлении", порядок которого регулируется статьей 144 УПК. Она предусматривает трехдневный срок проверки и разрешает продлевать его максимум до 30 дней.

Согласно статье 144, следственный орган обязан "принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении" и "принять по нему решение в срок не позднее трех суток со дня поступления указанного сообщения".

Сообщением о преступлении в деле об отравлении Навального может быть как заявление сотрудников ФБК, поданное 20 августа в Следственный комитет (СКР) России, так и рапорт сотрудника полиции, получившего из больницы скорой помощи №1 Омска уведомление об экстренно госпитализированном в отделение острых отравлений пациенте, пояснил Би-би-си бывший член президентского совета по правам человека судья Мосгорсуда в отставке Cергей Пашин.

Навальный был экстренно госпитализирован с подозрением на острое отравление, в больницу прибыли многочисленные представители правоохранительных органов, поэтому можно предположить, что такой рапорт должен был быть составлен.

Возможно, поэтому транспортная полиция ссылается на проведение проверки со 20 августа именно в связи с госпитализацией Навального, а не заявлением сотрудников ФБК о преступлении, которое позже поступило в следственный орган МВД из СКР, полагает эксперт.

Продление срока проверки до 10 дней, согласно УПК, возможно по "мотивированному ходатайству следователя или дознавателя".

До 30 дней это возможно только при необходимости проведения "документальных проверок, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, а также оперативно-розыскных мероприятий". При этом должны быть указаны "конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления".

Этот 30-дневный срок для проверки сообщения о возможном отравлении Навального истек 19 сентября. После этого, в соответствии со статьей 145 "Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении" УПК, полиция должна либо возбудить уголовное дело и начать по нему расследование - либо вынести решение об отказе в возбуждении дела.

"Максимальный срок для решения вопроса о возбуждении дела или отказе от него - 30 дней. Преодолеть этот срок невозможно. Никаких других оснований для продления, в том числе проведения дополнительных экспертиз и опросов, нет", - уверен Пашин.

"Продолжение проверки после 30-дневного срока без возбуждения уголовного дела незаконно", - подчеркнул он.

Даже если бы проверка началась позже поступления заявления о преступлении (например, из-за передачи дела по подследственности), срок для этих действий "съедается" общим 30-дневным сроком проверки, который в любом случае не может превышать месяца с момента заявления, уточнил он.

Как развивались события

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж экстренно приземлился в аэропорту Омска, и политика доставили в местную больницу скорой помощи №1.

Родственники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж, однако российские врачи настаивали на том, что политик находится в нетранспортабельном состоянии. В итоге они все же дали разрешение на перевозку Навального, и утром 22 августа его госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите".

Вскоре в "Шарите" заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, а 2 сентября власти Германии, ссылаясь на заключение специалистов лаборатории бундесвера, уточнили, что политика отравили боевым веществом группы "Новичок".

7 сентября "Шарите" сообщила, что состояние Навального заметно улучшилось, его вывели из искусственной комы и отключают от аппарата искусственной вентиляции легких.

Еще через неделю клиника сообщила, что политик может самостоятельно вставать с кровати, а власти Германии заявили, что наличие в анализах Навального следов "Новичка" подтвердили три независимые лаборатории.

На следующий день после этого Навальный опубликовал в своем "Инстаграме" фотографию в окружении семьи и сообщил, что может самостоятельно дышать.

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые брали у Навального в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было, и оснований для расследования случившегося с ним нет.

Начать расследование отравления Навального требует, в частности, Европарламент. 17 сентября он принял резолюцию, в которой призвал российские власти сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и предоставить ей полную информацию о программе "Новичок".

Соратники Навального полагают, что политик мог быть отравлен "Новичком" еще до поездки в аэропорт Томска. Об этом свидетельствуют следы яда, которые, по сведениям ФБК, были обнаружены на бутылке с водой, из которой Навальный пил в своем гостиничном номере.