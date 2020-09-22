Зеленский и Лавров выступили в ООН. Говорили каждый о своем

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Во вторник началась юбилейная, 75-я по счету сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По традиции, это мероприятие всегда проходит в сентябре и длится неделю.

В этот раз, впервые в истории, оно проходит в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. С заранее записанными короткими видео выступлениями к сессии обратятся представители 119 государств.

Одними из первых прозвучали речи президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Поскольку сессия посвящена годовщине создания ООН, оба политика говорили об уроках Второй мировой войны. Но понимают их Россия и Украина по-разному.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В своей речи Лавров не стал упоминать российско-украинский конфликт

"Основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и вооруженная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этот урок не усвоен. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, но напоминает попытку вернуться к разделу сфер влияния в мире", - заявил Зеленский.

По мнению Лаврова, главный урок Второй мировой войны состоит в недопустимости "попыток пересмотреть историю, принизить роль народов, внесших определяющий вклад в победу над фашизмом".

Практически вся его 19-минутная речь была посвящена критике Запада, который, по мнению российского министра, не желает считаться с законными интересами всех остальных государств и навязывает им свои правила, основанные на узком понимании либерализма.

Российско-украинский конфликт Лавров не упомянул.

Он призвал также не допускать "размывания мандатов основных органов ооновской системы и дублирования их полномочий". Основным органом ООН выступает, как известно, Совет Безопасности, в котором Россия обладает доставшимся ей в наследство от СССР правом единоличного вето.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне сессии говорили о желательности реформы ООН. По их весу в современном мире, Берлин и Дели выглядят первоочередными кандидатами на получение статуса постоянных членов Совбеза.

Позднее во вторник ожидается видео выступление Владимира Путина. Диск с обращением, записанным на фоне баннера "Общее будущее общими силами" уже отправлен в Нью-Йорк.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин уделит главное внимание борьбе с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп, по словам главы аппарата Белого дома Марка Мэдоуза, отказался от предварительного намерения выступить в здании ООН лично, и также записал видеообращение.

С начала сентября в онлайн-режиме к ООН дважды обращалась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она требовала прекратить насилие и репрессии в ее стране и призывала ООН прекратить сотрудничество с Александром Лукашенко, которого назвала моральным банкротом.