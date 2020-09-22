Зеленский и Лавров выступили в ООН. Говорили каждый о своем
Во вторник началась юбилейная, 75-я по счету сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По традиции, это мероприятие всегда проходит в сентябре и длится неделю.
В этот раз, впервые в истории, оно проходит в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. С заранее записанными короткими видео выступлениями к сессии обратятся представители 119 государств.
Одними из первых прозвучали речи президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Поскольку сессия посвящена годовщине создания ООН, оба политика говорили об уроках Второй мировой войны. Но понимают их Россия и Украина по-разному.
"Основание ООН стало символом того, что человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и вооруженная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этот урок не усвоен. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, но напоминает попытку вернуться к разделу сфер влияния в мире", - заявил Зеленский.
- США объявили о введении санкций ООН против Ирана. Но ООН против
- ООН обвиняет власти Венесуэлы в преступлениях против человечности
- Коронавирус в мире: ООН предупреждает о катастрофическом провале в образовании
По мнению Лаврова, главный урок Второй мировой войны состоит в недопустимости "попыток пересмотреть историю, принизить роль народов, внесших определяющий вклад в победу над фашизмом".
Практически вся его 19-минутная речь была посвящена критике Запада, который, по мнению российского министра, не желает считаться с законными интересами всех остальных государств и навязывает им свои правила, основанные на узком понимании либерализма.
Российско-украинский конфликт Лавров не упомянул.
Он призвал также не допускать "размывания мандатов основных органов ооновской системы и дублирования их полномочий". Основным органом ООН выступает, как известно, Совет Безопасности, в котором Россия обладает доставшимся ей в наследство от СССР правом единоличного вето.
- "Четвертый тур". Выдержит ли Зеленский испытание местными выборами во время пандемии
- Зеленский уже год президент Украины. Как он справился?
- Путин извинился перед президентом Сербии за пост Марии Захаровой
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне сессии говорили о желательности реформы ООН. По их весу в современном мире, Берлин и Дели выглядят первоочередными кандидатами на получение статуса постоянных членов Совбеза.
Позднее во вторник ожидается видео выступление Владимира Путина. Диск с обращением, записанным на фоне баннера "Общее будущее общими силами" уже отправлен в Нью-Йорк.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин уделит главное внимание борьбе с коронавирусом.
Президент США Дональд Трамп, по словам главы аппарата Белого дома Марка Мэдоуза, отказался от предварительного намерения выступить в здании ООН лично, и также записал видеообращение.
С начала сентября в онлайн-режиме к ООН дважды обращалась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она требовала прекратить насилие и репрессии в ее стране и призывала ООН прекратить сотрудничество с Александром Лукашенко, которого назвала моральным банкротом.