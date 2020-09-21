Разгадана тайна гибели сотен слонов в Ботсване

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Сотни слонов в Ботсване стали жертвами микроскопических водорослей. К такому выводу пришли специалисты, исследовавшие причину неожиданной гибели множества животных в мае-июне этого года.

Рейнджеры подняли тревогу после того, как в дельте реки Окаванго в ходе аэрофотосъемки было обнаружено множество трупов слонов.

В Ботсване обитает треть всей популяции африканских слонов, и поначалу власти решили, что это может быть дело рук браконьеров, однако как показали результаты анализов, 330 слонов погибли от токсинов, выделяемых живущими в воде цианобактериями, или сине-зелеными водорослями.

Цианобактерии - это токсичные бактерии, обитающие в стоячей теплой воде. Именно они приводят к так называемому цветению водоемов, когда там разрастаются большие колонии сине-зеленых водорослей.

По словам ученых, климатические изменения и глобальное потепление могут привести к тому, что такое цветение воды станет еще более распространенным.

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Многие погибшие слоны были обнаружены рядом с небольшими водоемами, однако специалисты до последнего времени не могли поверить, что причиной их смерти могли послужить цианобактерии, поскольку цветение обычно наблюдается у краев пруда, а слоны предпочитают пить воду из середины.

"Как показали анализы, причиной смерти стали нейротоксины, содержавшиеся в цианобактериях. Эти бактерии живут в воде", - заявил в понедельник на пресс-конференции главный ветеринарный врач Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Ммади Рубен.

По его словам, гибель животных прекратилась к концу июня 2020 года, что совпало с пересыханием прудов.

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Тогда же выяснилось, что у слонов сохранились бивни, таким образом браконьерство как причина смерти было исключено.

Заражение сибирской язвой также выпало из списка возможных причин гибели.

Окончательный вывод был сделан лишь после нескольких месяцев тщательных анализов в лабораториях Южной Африки, Канады, Зимбабве и США.

Впрочем, по словам Рубена, многие вопросы еще остаются.

"Мы до сих пор не знаем, почему погибли только слоны, и только в этом месте. У нас есть некоторые предположения, и сейчас мы рассматриваем различные варианты", - заявил он журналистам.

Что такое цианобактерия и чем она опасна?

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Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли можно найти во всем мире, они предпочитают теплую, стоячую, богатую питательными веществами воду

Некоторые виды цианобактерий вырабатывают токсины, опасные для людей и животных

Токсины могут попасть в организм при купании в зараженной воде или при питье

Среди симптомов отравления - зуд кожи, резкая боль в желудке, тошнота, головокружение, диарея, высокая температура, головная боль и боль в горле

При высоких уровнях концентрации цианобактерий в воде отравиться могут не только животные, но и птицы, и рыбы

Источник: ВОЗ