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Ужесточение мер в Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, на котором, как ожидается, будет согласован новый комплекс мер по сдерживанию пандемии коронавируса. Накануне Джонсон встретился с лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также с членами правительства.

Как сообщается, премьер рассматривает возможность введения в Англии двухнедельного мини-карантина, который подразумевает закрытие пабов и ресторанов, однако школы и предприятия смогут продолжать работу.

Накануне советники правительства Крис Уитти и Патрик Уолланс заявили, что в случае бездействия к середине октября в Британии может быть по 50 тыс. новых случаев заражения в день, что приведет к более 200 смертям за сутки к середине ноября. Они отметили, что, вопреки предсказаниям, вирус не стал более щадящим, чем был в апреле.

В числе вводимых мер, о которых во вторник объявит Борис Джонсон, - закрытие пабов, баров и ресторанов в Англии после 22:00. Также, как ожидается, он призовет граждан по возможности работать из дома.

Выступление Путина на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин выступит на Генеральной Ассамблее ООН с видеообращением. Все выступления мировых лидеров записаны заранее, и заседания проходят в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, ставшем эпицентром эпидемии в США, и для лидеров многих стран приезд на Генассамблею означал бы необходимость прохождения двухнедельного карантина.

Апелляция Юрия Дмитриева

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Юрий Дмитриев большую часть жизни занимался исследованием захоронений жертв политических репрессий

Верховный суд Карелии рассмотрит кассационную жалобу на приговор по делу члена правозащитного общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Историка, занимавшегося исследованием захоронений жертв политических репрессий, признали виновным в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. В июле Дмитриев был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Он отрицает обвинения, а его коллеги говорят, что причиной преследования историка может быть его публичная деятельность.

Новые отношение ЕС с Беларусью

Комитет по иностранным делам Европарламента объявит результаты голосования по новым рекомендациям относительно того, как ЕС следует выстраивать свои отношения с Беларусью на фоне последних событий. Накануне главный оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская встретилась с главами МИД Евросоюза в Брюсселе и выступила перед комитетом по иностранным делам.

"Мы могли сделать больше": выходит книга бывшего помощника спецпрокурора Мюллера

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Роберт Мюллер занимался расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США 2016 года

Команда во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером не смогла сделать все возможное, чтобы узнать, что произошло на президентских выборах 2016 года, пишет New York Times со ссылкой на книгу бывшего прокурора Эндрю Вайсмана "Где кончается закон: изнанка расследования Мюллера".

По его словам, в ходе расследования не были сделаны такие важные шаги, как вызов президента Дональда Трампа для дачи показаний и тщательная проверка его финансов, так как следователи боялись за свою карьеру.

"Использовали ли мы все имевшиеся у нас средства для раскрытия правды, несмотря на то, что президент, пользуясь своей властью, мешал нам? Я знаю однозначный ответ на этот простой вопрос: мы могли бы сделать больше", - написал Вайсман в своей книге.

Он относится к Мюллеру с большим уважением, но отмечает, что из-за своей нерешительности спецпрокурор не подходил на роль руководителя политического расследования. По мнению Вайсмана, Мюллер и его заместитель Аарон Зебли действовали чересчур осторожно.

В своей книге он раскрыл новые подробности расследования - например, он написал, что на счет, с которого отправлялись тайные платежи порноактрисе, заявившей о сексуальной связи с Трампом, также приходили "платежи, связанные с российским олигархом". Трамп отрицает, что у него был роман с порнозвездой Сторми Дэниэлс. Управлением счета занимался его бывший адвокат Майкл Коэн. Мюллер передал дело Коэна в прокуратуру Нью-Йорка, а Вайсман в своем описании не предоставил никаких подробностей о платежах, связанных с Россией, пишет издание.

Есть в книге и другие детали того, как следствие не сделало все возможное. Например, следователи не пытались допросить дочь Трампа Иванку, которая в июне 2016 года общалась с делегацией россиян. Они приехали, чтобы встретиться с лидерами предвыборной кампании, пообещав им компромат на Хиллари Клинтон, пишет NYT.

Они "боялись, что, если они пригласят ее [Иванку] для дачи показаний, на это плохо отреагирует и без того враждебная правая пресса. Мол, посмотрите, как они жестоки с дочерью президента. Это могло разозлить Трампа, после чего он прекратил бы деятельность офиса спецпрокурора раз и навсегда", - цитирует издание Вайсмана.

Точно так же не было отправлено предписание компании Trump Organization с требованием предоставить электронные письма о планах по строительству здания под брендом Трампа в Москве, которые обсуждались и во время предвыборной кампании 2016 года, отмечает газета.

Комендантский час или полный локдаун?

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Times размышляет, к каким конкретно карантинным мерам может прибегнуть премьер-министр Борис Джонсон для сдерживания роста числа заражений в Британии.

Комендантский час

В некоторых регионах Британии с высоким уровнем заражения коронавирусом, например, в Болтоне и Ньюкасле, пабы и рестораны должны закрываться строго в 22:00. Считается, что это дало положительный эффект. Правительство может пойти дальше и ввести строгий комендантский час, при котором люди должны будут находиться дома в определенные часы, выходя лишь по уважительным причинам, пишет газета.

Строгие штрафы

Власти с помощью опроса выяснили, что примерно каждый пятый из тех, кому нужно было соблюдать самоизоляцию (либо после выявления у них Covid-19, либо из-за контакта с кем-то, кто заразился), нарушал правила. В Британии эти показатели ниже, чем в других европейских странах. Больше власти с этим мириться не будут - нарушителей ждет строгое наказание.

Донос на соседа

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в одном из интервью ответил утвердительно на вопрос, нужно ли сообщать о людях, нарушающих самоизоляцию. Он добавил, что число людей, которым предписано самоизолироваться, невелико, но именно они представляют наибольший риск для общества.

Запрет на встречу людей из разных домов

Это ограничение уже действует в районах с локальным локдауном, но оно может быть применено и на уровне всей страны.

Короткий локдаун

Научные советники правительства предложили на две недели закрыть бары, рестораны, спортзалы, бассейны и другие развлекательные центры, чтобы прервать или замедлить цепочку передачи вируса в зимний период.

Полный локдаун по всей стране

Джонсон никогда не исключал повторения строгих карантинных мер, вводившихся в марте, но отметил, что это будет крайняя мера. Правительство ясно дало понять, что сделает все возможное, чтобы школы и предприятия не закрывались, пишет газета.

Что не так с российской проверкой по Навальному?

Правообладатель иллюстрации instagram.com/navalny Image caption Эту фотографию, сделанную в клинике "Шарите", Навальный опубликовал 19 сентября - через 30 дней после того, как его госпитализировали в состоянии комы

Доследственная проверка в связи с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального продолжается, хотя максимальный срок ее проведения истек. Законно ли это, выясняли наши корреспонденты.

Тихановская: протест в Беларуси не стихнет

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Главный оппонент Александра Лукашенко на прошедших в августе выборах президента Беларуси Светлана Тихановская призвала ЕС как можно быстрее ввести санкции против белорусских чиновников и заявила, что, если понадобится, оппозиция будет проводить акции протеста в течение нескольких лет. В понедельник ЕС не смог договориться о санкциях из-за позиции Кипра.

Водоросли-убийцы слонов

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В мае-июне этого года в дельте реки Окаванго в Ботсване в ходе аэрофотосъемки было обнаружено множество трупов слонов. Поначалу власти решили, что это может быть делом рук браконьеров, однако, как показали результаты анализов, 330 слонов погибли от токсинов, выделяемых живущими в воде цианобактериями, или сине-зелеными водорослями.

Когда покойнику есть что сказать

Что бы сказали ваши родственники, если бы вы решили выступить на собственных похоронах с разоблачительной речью? Билл Эдгар делает это за умерших, выполняя их последнюю волю. И зачастую ставя родственников усопших в крайне неловкое положение скандальными разоблачениями из загробного мира. Стоят такие услуги недешево.

Что мы узнали об Абрамовиче из досье FinCEN

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Изучая так называемые файлы FinCEN, специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США, к которым получили доступ журналисты-расследователи, Би-би-си обнаружила, что владелец футбольного клуба "Челси", российский олигарх Роман Абрамович тайно покупал футболистов и финансирует организацию, занимающуюся строительством еврейских поселений в Восточном Иерусалиме. Что еще обнаружилось из секретных файлов FinCEN - в нашем материале.

Дайджест готовили Геннадий Алашеев и Марина Ромадова