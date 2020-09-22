В тайге задержан руководитель "Церкви последнего завета" Виссарион. Что известно

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В Красноярском крае задержали членов религиозной организации "Церковь последнего завета", в том числе ее лидера Виссариона. Организация официально зарегистрирована российским минюстом, ее деятельность освещалась в том числе в иностранных СМИ.

Как сообщает Следственный комитет России, задержаны глава организации - 59-летний Виссарион (Сергей Тороп), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Им планируют предъявить обвинение в создании "религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц".

Редькин работает пресс-секретарем Виссариона, в прошлом он пел в ансамбле "Интеграл", созданном Бари Алибасовым, и выступал с группой "Ласковый май". Ведерников - директор школы "Истоки", в которой учатся дети членов общины.

В деревню "Город Солнца" в Курагинском районе Красноярского края, как заявил местный житель Александр Староверов в "Фейсбуке", прилетело четыре вертолета, территория поселения оцеплена. Десятки людей в масках прошли по домам и начали обыски, сказал он. Виссариона и Редькина увезли на вертолетах, сообщил Староверов. Источник агертства Интерфакс сообщал, что операцию проводили совместно СКР и ФСБ.

На видео, опубликованных Староверовым, видно несколько десятков человек в камуфляже и в гражданском, некоторые из них - с оружием. "Приехали наши адвокаты, пошли к дому учителя", - сказал Староверов в одном из видео (учителем члены организации называют Виссариона).

"И Редькина ведут, и учителя", - сообщил Староверов в другом видео. На нем видно около 10 человек в камуфляже, сопровождающих двух мужчин.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что руководители организации "использовали деньги ее участников, а также применяли к ним психологическое насилие". Представители самой организации это пока не прокомментировали.

Предыдущие проверки

В феврале члены "Церкви Последнего Завета" рассказывали об обысках и допросах в организации, их проводили следователи в рамках уголовных дел о коррупции и мошенничестве в отношении руководства школы "Истоки", где учатся дети членов общины.

Как пояснял тогда Редькин, около трети зарплаты учителей якобы добровольно и согласованно объединяется для развития этой школы и выплаты зарплаты тем учителям, которые работают в школе, но не устроены официально.

"Я, к примеру, пока не вижу этических нарушений в управлении школой. Но если выявятся действительно серьёзные нарушения в действиях ближних, обязательно сообщим об этом. У нас не принято заниматься укрывательством недопустимых действий", - говорил Редькин.

Кроме того, тогда же он сообщил Би-би-си, что в целом следственные действия в общине начались еще весной 2018 года, а активизировались ближе к концу 2019 года. Он считал, что приказ начать эти действия пришел от московских следователей, так как у местных следственных органов за без малого 30 лет существования организации претензий к ней не возникало.

Кроме того, говорил Редькин, с поздней весны 2018 года стали проходить проверки жизнедеятельности верующих общины по разным направлениям - "в отношении пользования медициной, питания детей, их обучения, землепользования, заготовки леса, идеологии Последнего Завета". Опрашивали и последователей Виссариона, живущих в других регионах.

В частности, по словам Редькина, дагестанские следователи спрашивали у местного последователя организации "об исчезновении людей в общине (якобы люди исчезают, а их имущество присваивается), о насильственном отъёме денег и шантаже, о запрете служить в армии, о половых извращениях, о запретах на лечение в медучреждениях, об анемии тяжёлой степени и истощении вплоть до кахексии, об отказах от родовспоможения, о применении психотропных препаратов".

"В силу постулатов учения "Последнего Завета" всё затрагиваемое следователями в вопросах у нас невозможно в принципе", - говорил Редькин.

В конце августа стало известно об уголовном деле о воспрепятствовании деятельности журналистов, возбужденного после срыва подготовки репортажа о религиозной общине журналистами "Известий". У журналистов МИЦ "Известия", готовивших сюжет для РЕН ТВ, отобрали мобильные телефоны и аппаратуру, сообщали в СКР.

Что такое "Церковь последнего завета"

"Церковь последнего завета" создана в 1991 году Сергеем Торопом, который до этого работал инспектором ДПС и плотником. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение "Город Солнца". В 2000 году религиозную организацию зарегистрировал минюст, количество ее последователей - около 10 тысяч человек по всему миру. Несколько сотен членов общины живут в населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

Организационная структура секты строго иерархична. Одним из источников вероучения Виссариона является "Последнее завещание" - летопись его деятельности. В нем изложена теория космогонии Виссариона, которая во многом пересекается с восточными эзотерическими учениями, с темами реинкарнации, а также подготовки к надвигающемуся апокалипсису.

Последователям Виссариона нельзя курить, пить и вести денежный обмен, кроме того, необходимо вести натуральное хозяйство. Верующие в учение Виссариона не должны употреблять мясо, кофе, чай, сахар, дрожжевой хлеб и изделия из пшеницы.

Дети в общинах чаще всего не учатся в общеобразовательных школах, их учат по особой программе и не делают им прививок. Виссарионовцы основали свой календарь, и отсчет времени в нем ведется со дня рождения Торопа (с 14 января 1961 года) и обозначается как "Эпоха Рассвета".

Известно о нескольких случаях смертей от запускания болезней и самоубийств среди членов секты. Ее члены продавали свое имущество в городах, чтобы поселиться в общине в Красноярском крае. "Внушение шло на отсечение от внешнего мира, на выдергивание из семейных, родственных связей", - рассказывала одна из бывших последовательниц Виссариона Елена в репортаже издания "Такие дела". По ее словам, членов секты ограничивали в питании, поощрялись любовные треугольники - мужчины могли иметь двух и более жен.

"Уже когда мы оттуда уехали, узнали, что он поселил у себя девочку Соню и ее маму, дорастил до 17 лет и женился на ней. Его супруга Любовь какое-то время терпела, потом не выдержала и уехала в Красноярск", - рассказывала собеседница издания.

Жизнь организации освещалась зарубежными СМИ. В частности, фоторепортаж о "Церкви последнего завета" был опубликован в британской газете Guardian. Журналисты издания отмечали, что сначала было сложно фотографировать участников организации, так как они говорили, что камера "выделяет негативную энергию, которая приводит к глубокой дезориентации в теле".

Интервью у главы секты Виссарина для документального фильма брал журналист Би-би-си Саймон Рив. Фотографии виссарионовцев с рассказом о них публиковались и в журнале New Yorker. Репортажи об общине публиковали также Daily Mail, Vice и Fox News.