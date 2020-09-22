Правообладатель иллюстрации NASA Image caption НАСА собирается на Луну. На этот раз - надолго

Американское управление по аэронавтике и исследованиям космоса (НАСА) объявило о выделении 28 млрд долларов на осуществление космической программы "Артемида-3" - второго пилотируемого полета на Луну.

Экипаж будет состоять из двух астронавтов - мужчины и женщины. Полет планируется осуществить к 2024 году, но это будет зависеть от того, насколько быстро Конгресс одобрит выделение 3,2 млрд долларов на создание лунного модуля.

Возобновляя программу пилотируемых полетов к Луне, Белый дом намеревается восстановить американское лидерство в космосе.

Астронавты полетят на космическом корабле "Орион", по техническим характеристикам похожем на капсулу серии "Апполон".

"Орион" - корабль нового поколения, предназначен для дальних полетов в космос, в том числе к Марсу.

Это будет первая высадка на Луне с 1972 года.

Правообладатель иллюстрации Lockheed Martin Image caption Модель "Ориона"

"Сумма в 28 млрд долларов рассчитана на осуществление программы "Артемида" в течение четырех лет, по истечении которых мы должны совершить посадку на Луну. Сюда входят расходы на ракету-носитель SLS, на "Орион", на строительство лунного модуля и, конечно, на скафандры", - сказал в понедельник администратор НАСА Джим Брайдстайн.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно как можно скорее получить от Конгресса одобрение на первый транш в 3,2 млрд, так как приступить к строительству пилотируемого аппарата для посадки необходимо уже в 2021 году.

Также на 2021 год намечена экспериментальная беспилотная миссия "Артемида-1" вокруг Луны, которая продлится один месяц и в течение которой будут испытаны некоторые ключевые системы космического корабля.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption В последнем выпуске молодых астронавтов 2017 года насчитывается шесть женщин - пять американок из НАСА и одна из Канадского космического агентства

НАСА заплатило почти миллиард долларов нескольким компаниям, которые занимаются разработкой спускаемого аппарата.

В конце этого десятилетия планируется создать на Луне базовый лагерь "Артемида" со всей инфраструктурой, необходимой для долгосрочного исследования планеты.

Ученые хотели бы научиться добывать лед на Южном полюсе Луны, поскольку потенциально его можно было бы использовать для производства топлива прямо на Луне, что было бы дешевле, чем доставлять его с Земли.

В сравнении с "Артемидой", космическая программа "Аполлон" 60-70-х годов обошлась в пересчете на современные деньги примерно в 250 млрд долларов.

Впрочем, 28 млрд, выделенные на нынешний проект, не включают средства, уже потраченные на разработку корабля "Орион" и ракеты-носителя.