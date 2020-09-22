Путин принял отставку последнего ельцинского губернатора. Савченко станет сенатором

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Чиновник руководил регионом с 1993 года и был последним российским губернатором, назначенным еще при Борисе Ельцине.

Полномочия Савченко истекали в 2022 году, однако он подал в отставку по собственному желанию. По итогам выборов 11-13 сентября он прошел в Белгородскую областную Думу, которая в свою очередь в понедельник наделила его пономочиями члена Совета Федерации.

Преемником Савченко станет его первый заместитель - бывший руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Ольга Шамина, экономический редактор Би-би-си:

Денис Буцаев ранее занимал пост главы Российского экологического оператора (РЭО). Фактически эта структура отвечала за проведение мусорной реформы в России, которую часто критикуют за недостаточную эффективность.

Буцаев возглавлял РЭО меньше года - с февраля 2019 года. Сам РЭО был создан в январе 2019 года. Тогда как раз начал реализоваться национальный проект "Экология", одной из целей которого было создание системы обращения с отходами в России.

РЭО должен был разработать федеральную территориальную схему обращения с отходами - этот документ фактически должен прописать, как в России должна работать система обращения с отходами. Буцаев называл в СМИ сроки представления этой схемы, которые постоянно сдвигались. Параллельно регионы представляли собственные территориальные схемы, к которым были вопросы у экологов.

Экологи и эксперты в беседе с Би-би-си отмечали и хаос с разработкой законопроектов, необходимых для проведения мусорной реформы. Их разрабатывали сразу три министерства - минпромторг, минстрой и минприроды. Из-за множества кураторов с проведением реформы и возник этот хаос.

В 2019 и 2020 годах в регионах регулярно проходили акции протеста, связанные с реализацией мусорной реформы и проблемами с мусором. Люди были недовольны планами по строительству полигонов, мусоросжигательных заводов и слишком высокой платой за вывоз мусора.

Еще будучи главой РЭО, Буцаев в ноябре 2019 года ездил в Белгородскую область и встречался с Евгением Савченко. Буцаев называл область лидером по работе с обращением с отходами в новых условиях.

Савченко впервые возглавил Белгородскую область в 1993 году. Тогда он был назначен главой региона первым президентом России Борисом Ельциным. Предыдущего главу областной администрации Виктора Берестового Ельцин после разгона Верховного Совета снял с формулировкой "за систематическое невыполнение указов президента и правительства".

Впоследствии Савченко трижды участвовал в губернаторских выборах до их отмены в 2004 году. В 2007 году его кандидатуру вносил на утверждение белгородской облдумы Владимир Путин. После восстановления губернаторских выборов в 2012 году Савченко еще дважды избирался главой региона.

Савченко принадлежит рекорд по пребыванию на посту губернатора российского региона - 26 лет и 11 месяцев. Он оставался единственным губернатором, занимавшим пост еще при Ельцине.

Сообщения о его возможной отставке появлялись еще в начале 2017 года, но той же осенью он благополучно переизбрался.

Чем прославился Евгений Савченко

За десятки лет работы на посту губернатора бывший советско-партийный функционер Евгений Савченко много раз выступал с консервативными идеями и экстравагантными инициативами.

С 2005 года в Белгородской области ведут борьбу со сквернословием - жителей начали штрафовать за мат. Еще в 2010 году в регионе разработали концепцию духовной безопасности - единственную в стране. В ее разработке участвовало православное духовенство области.

В рамках этой программы в области, например, запретили праздновать День святого Валентина и Хэллоуин, так как они "противоречат русской культуре". В Белогородской области в эти дни запретили распространять валентинки, проводить дискотеки и тематические конкурсы.

Клубам Белгорода чиновники рекомендовали не проводить концерты рок-групп и рэперов - в регионе, например, отменяли концерт рэпера Face.

В 2011 году ректор белгородского института культуры и искусств (БелГИКИ) Ирина Игнатова запретила ставить в институтском театре пьесы Ивана Вырыпаева и Евгения Гришковца - из-за все тех же норм "духовной безопасности".

В 2012 году в Белгородской области начали штрафовать клиентов проституток. Савченко просил создать в области движение "Ночной город" для контроля за ночной жизнью в регионе.

Одним из направлений политики Савченко было снижение числа абортов - Би-би-си подробно писала о том, с какими трудностями сталкиваются жительницы региона, которым по тем или иным причинам нужно прервать беременность.

Сам губернатор говорил, что его цель - вывести регион из "материальной" в "творческо-духовную матрицу".