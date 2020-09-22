Коронавирус: Британия вводит новые ограничения, они могут действовать полгода

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Премьер-министр Великобритании заявил, что новые ограничения, которые правительство страны вводит из-за роста заболеваемости Covid-19, могут действовать еще полгода. Тем временем число скончавшихся от коронавируса людей в мире приближается к миллиону, а ситуация в Латинской Америке ухудшается.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире с начала пандемии превышает 31,2 млн человек, из них заболели и выздоровели 21 млн. Скончавшихся уже около миллиона - их сейчас 965 тысяч.

Британский премьер Борис Джонсон во вторник рассказал в парламенте о введении в Англии новых карантинных ограничений. Вечером он повторит основные тезисы своего выступления в телевизионном обращении к нации.

Новые меры в Англии:

Пабы и рестораны будут закрываться ровно в десять вечера;

Обязательно обслуживание официантами, заказывать у бара повсеместно запрещается;

Если возможно, граждане должны работать из дома.

Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - самостоятельно определяют свои карантинные меры.

"Мне жаль, что это коснется большой части бизнеса, но мы должны действовать", - сказал премьер. Таким образом в Англии, где уже нельзя собираться группами больше шести человек, ограничения усилят, однако на фоне жалоб малого бизнеса на серьезные потери из-за карантина, правительство не пойдет на более жесткие меры.

Джонсон отметил, что эти ограничения могут оставаться в силе около полугода. "Этот вирус стал явлением в нашей жизни. И я обязан сказать членам парламента и всей стране, что наша борьба с ним продолжится", - сказал премьер-министр.

В последние недели число заболевших Covid-19 в Британии резко растет. В понедельник научные и медицинские советники правительства предупредили, что если заболевание будет распространяться такими же темпами, как сейчас, к октябрю в стране могут заболевать до 50 тыс. человек в день.

По мнению профессора-инфекциониста из Ливерпульского университета Кейлума Семпла, этих мер будет недостаточно. Он говорит о "серьезном беспокойстве" в научном сообществе, поскольку растет доля заразившихся среди людей младше 50 лет.

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Латинская Америка и российская вакцина

Латинская Америка остается одним из наиболее тяжело пораженных регионов в мире - здесь уже около 8,7 млн заболевших. Число диагнозов в Мексике во вторник превысило 700 тыс.

От Covid-19 в латиноамериканских странах скончались уже около 322 тыс. человек, на Мексику приходится около 20% летальных исходов (73 тыс. заболевших). Аргентина на прошлой неделе поставила антирекорд по суточному приросту заражений - за сутки там было зафиксировано 13 тыс. новых случаев.

Худшая ситуация в Бразилии - там более 4 млн заразившихся. Это на 2 млн меньше, чем в США, которые находятся на первом месте по числу заражений в мире.

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Латинская Америка - один из двух регионов, в которые будет поставляться российская вакцина от коронавируса "Спутник-V". Российский Фонд прямых инвестиций поставит туда около 100 млн. доз. Еще столько же должно уйти в Индию.

В частности, 50 млн. доз заказал бразильский штат Баия. Министр здравоохранения штата Фабио Вилас-Боас заявил, что если у вакцины будут какие-то непредусмотренные побочные эффекты, юридическую ответственность понесут российские компании. "Если у лекарства будут вредные побочные эффекты, то ничто не остановит людей от подачи общего иска против любой из фармакологических компаний", - сказал он.

В западной фармацевтической индустрии считают приемлемой цену в 5-15 евро за дозу вакцины от коронавируса, заявила в понедельник президент исполнительного совета организации Vaccines Europe Сью Миддлтон на слушаниях в Европейском парламенте. Эта организация представляет интересы крупных фармакологических компаний в Европе.

Европа и вторая волна

В Испании с пятницы зафиксировано более 31 тыс. новых случаев Covid-19. Власти здесь тоже говорят о второй волне. Самая тяжелая ситуация в Мадриде, там ограничено перемещение между районами города.

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Жители семи провинций Франции теперь должны будут предъявить негативный тест на коронавирус при въезде в Италию. В некоторых частях страны, включая Иль-де-Франс и юг Франции, резко растет число заболевших.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во вторник заявил, что Чехия "снова поставила себя в трудную ситуацию". "Эпидемия вернулась", - добавил он. Чехия вышла на второе место в ЕС по числу заражений Covid-19, заявил в понедельник министр внутренних дел страны Ян Хамачек.

Чехии в прошлом удалось избежать серьезного распространения коронавируса благодаря своевременному локдауну. Однако в понедельник в стране с населением 10 млн человек было зафиксировано 1474 случаев.

Бабиш считает, что отмена ограничений в Чехии этим летом была ошибкой. "Даже меня отвлекло лето и общее настроение. Это была ошибка, я не хотел бы ее повторить", - сказал он.