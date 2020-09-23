Болгария опять обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

Автор фото, Getty Images

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в шпионаже двум российским дипломатам. Это уже второй случай в этом году. МИД Болгарии заявил, что оба российских дипломата должны покинуть страну.

"Российские дипломаты объявлены персонами нон-грата и должны покинуть Болгарию в течение 72 часов", - цитирует заявление министерства ТАСС.

В чем обвиняют

В сообщении прокуратуры говорится, что с 2016 года до настоящего времени два гражданина России собирали информацию о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической готовности вооруженных сил. Эту информацию они якобы должны были передать военной разведке в Москве.

По версии болгарской стороны, россияне установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации о военно-промышленном комплексе страны. В некоторых случаях этим гражданам было выплачено вознаграждение.

Установлено, что двое российских граждан имеют дипломатический статус. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых, уголовное дело было приостановлено, так как они - неприкосновенные лица, говорится в заявлении прокуратуры.

В среду генпрокурор Иван Гешев официально уведомил министра иностранных дел Болгарии о результатах расследования и действиях прокуратуры.

Второй раз за год

Это уже второй случай в этом году. В январе болгарская прокуратура также обвинила двух российских дипломатов о шпионаже в пользу Москвы. Тогда российских дипломатов обвиняли в сборе разведывательной информации о выборах в Болгарии и об энергетике страны.

Оба дипломата 26 января покинули территорию Болгарии. По данным прокуратуры страны, один из них был первым секретарем консульского отдела посольства России и занимался разведкой с 2017 года, а второй, с 2018 года интересовавшийся энергетикой Болгарии, работал сотрудником торгового представительства России.

Российский МИД назвал их высылку "откровенно недружеским и провокационным" шагом.

Меньше чем год назад, в октябре 2019-го, Болгария обвинила в шпионаже еще одного российского дипломата, после чего тот покинул страну. Прокуратура тогда сообщала, что первый секретарь российского посольства с сентября 2018 года занимался сбором тайной информации и проводил "регулярные конспиративные" встречи с болгарскими гражданами. Такую должность тогда занимали девять человек.

В декабре 2019 года Россия объявила о высылке одного болгарского дипломата в ответ на высылку российского, "как это принято в дипломатической практике".

При этом издание "Сега" писало, что дипломатический сотрудник, о котором шла речь в октябре, мог быть одним из двух дипломатов, о которых болгарские власти объявили в январе.

Не только Болгария

24 августа власти Австрии решили объявить персона нон-грата дипломата из России. По данным австрийских СМИ, дипломата заподозрили в промышленном шпионаже. Москва в качестве ответной меры объявила персоной нон грата австрийского дипломата.

19 августа норвежские СМИ сообщили, что МИД Норвегии принял решение выслать российского дипломата в связи со шпионским скандалом. 28 августа Россия объявила об ответной высылке.