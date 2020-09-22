Image caption Джон Леннон и Йоко Оно в 1970 году

Марк Чепмен, убивший Джона Леннона в 1980 году, извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно спустя 40 лет после совершенного преступления. С документами слушания, на котором рассматривалась возможность досрочного освобождения Чепмена, ознакомились журналисты агентства Press Association.

Вечером 8 декабря 1980 года Чепмен в присутствии Оно выстрелил Леннону в спину четыре раза, когда пара возвращалась в свою квартиру в Нью-Йорке. Леннону было 40 лет, и в тот момент он был одним из известнейших людей на планете: создателем "Битлз", сольным музыкантом, политическим активистом.

Будучи поклонником "Битлз" с многолетним стажем, Чепмен спланировал убийство до мелочей. Когда приехала полиция, он сидел на месте преступления и читал книгу "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, с главным героем которой он себя ассоциировал.

За убийство Леннона Чепмен получил пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения не ранее, чем через 20 лет. С 2000 года комиссия отказала ему в этом 11 раз.

Последнее слушание, на котором он извинился перед Оно, прошло в августе. На нем Чепмен рассказал суду, что убил Леннона ради личной славы. Заключенный добавил, что думает о своем "отвратительном поступке" каждый день и что считает правильной мерой наказания для себя смертную казнь.

"Он был очень, очень, очень знаменит"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фото Чепмена после ареста в 1980 году

"Я хочу снова подчеркнуть, что сожалею о своем преступлении, - сказал Чепмен, выступая перед комиссией по досрочному освобождению в тюрьме Венде штата Нью-Йорк. - Моему поступку нет оправдания. Это было сделано ради личной славы. Я считаю, что это худшее преступление, которое только можно совершить против ни в чем не повинного человека".

"Он был невероятно знаменит. Я убил его не из-за его личных качеств, не из-за того, каким он был человеком. Он был семейным человеком. Он был символом. Он был человеком, который поднимал такие вопросы, о которых мы сейчас можем говорить, и это замечательно".

"Я убил его, потому что он был очень, очень, очень знаменит, и это единственная причина. А я очень, очень, очень, очень сильно искал личной славы, я думал только о себе", - добавил Чепмен.

"Я хочу очень сильно это подчеркнуть. Это было крайне эгоистичное деяние. Я хочу извиниться перед ней [Оно] за ту боль, которую я ей причинил. Я думаю об этом все время".

В документах, доступ к которым получило агентство Press Association, говорится, что комиссия в очередной раз отказала Чепмену в досрочном освобождении, так как оно было бы несовместимо с благополучным функционированием общества.

На момент преступления Чепмену было 25 лет. Сейчас ему 65, он женат, а его супруга живет недалеко от тюрьмы строгого режима, в которой Чепмена содержат последние восемь лет ради его безопасности. Там он выполняет должность канцелярского работника и другие работы.

На слушании перед комиссией его описали как глубоко религиозного человека, убежденного христианина.

"Изоляция и одиночество"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Поклонники Леннона регулярно поминают его в Центральном парке Нью-Йорка, недалеко от квартиры, где он жил

На месте преступления у Чепмена была при себе книга Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Вспоминая об этом на выступлении перед комиссией, Чепмен сказал, что ему был близок главный герой, страдавший от изоляции и одиночества.

После этого он добавил, что заслуживает смертной казни, которую в штате Нью-Йорк отменили в 2007 году, а последнего заключенного там казнили почти 60 лет назад.

"Когда ты целенаправленно планируешь кого-то убить, зная, что это скверно, но ты делаешь это ради себя, это заслуживает смертной казни в моем понимании, - сказал Чепмен. - Кто-то со мной не согласен, всем сейчас дают второй шанс".

Когда Чепмена спросили, справедливо ли его наказание, он ответил:

"Я не заслуживаю ничего. Если закон и вы предпочтете оставить меня здесь до конца моих дней, никаких жалоб с моей стороны не будет".

В своем решении комиссия по условному освобождению пришла к выводу, что Чепмена нельзя выпускать из тюрьмы, предписав ему "личностный рост и продуктивное использование времени".

"Важе жестокое деяние принесло горе не только семье и бывшим коллегам по коллективу, но всему миру", - говорится в заключении.

В следующий раз возможность попросить о досрочном освобождении прявится у Чепмена через два года.