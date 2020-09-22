"10 минут на то, чтобы уйти". Сотрудница Charlie Hebdo бежала из дома из-за угроз

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В начале сентября Charlie Hebdo повторно опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда

Главе отдела кадров французского сатирического журнала Charlie Hebdo Марике Брет пришлось бежать из своего дома из-за угроз в адрес ее охранников, сообщают французские СМИ.

"У меня было 10 минут на то, чтобы закончить дела и покинуть свой дом. 10 минут на то, чтобы оставить позади часть моей жизни. Домой я уже не вернусь", - сказала Марика Брет журналу Le Point.

Она сообщила изданию Le Point, что 14 сентября ее телохранители, охраняющие ее уже почти пять лет после вооруженного нападения на редакцию, получили конкретные и явные угрозы.

В январе 2015 года двое братьев-джихадистов ворвались в парижский офис Charlie Hebdo, застрелив 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.

Расправа над сотрудниками журнала вызвала шквал негодования во Франции и по всему миру, что привело к рождению движения в поддержку свободы слова Je suis Charlie - "Я - Шарли".

"Завершить начатое"

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман.

Повторная публикация была приурочена к суду на 14 подозреваемыми, обвиненными в пособничестве злоумышленникам, развернувшим стрельбу в Charlie Hebdo.

"С тех пор, как начался судебный процесс и были заново опубликованы карикатуры, нам присылали самые разные ужасы, включая угрозы от Аль-Каиды и призывы завершить начатое", - говорит Марика Брет.

Карикатуры на пророка

На обложке Charlie Hebdo, вышедшего в начале сентября, были 12 карикатур с пророком Мухаммедом, которые до этого появились в датской газете Jyllands-Posten.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Турции и ряде других мусульманских стран прошли протесты против политики французских властей в отношении Charlie Hebdo. "Макрон дорого заплатит" написано на плакате

На одной из карикатур пророк Мухаммед изображен с бомбой на голове вместо тюрбана. Журнал вышел с заголовком "Tout ça pour ça" ("Все только из-за этого").

В редакторской колонке написано, что после убийств 2015 года в журнал приходило немало просьб опубликовать карикатуры еще раз.

"Мы все время отказывались. Не потому, что это запрещено - закон нам это разрешает, - а потому что для этого не было достаточных причин. Значимых причин, которые привносят что-то в общественный спор", - объяснили авторы колонки.