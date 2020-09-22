Умер переводчик “Улисса” и физик-теоретик Сергей Хоружий

Правообладатель иллюстрации Mikhail Nemtsev/Wikimedia Image caption Сергей Хоружий, среди прочего, исследовал религиозную практику исихазма

Российский переводчик произведений Джеймса Джойса, физик и философ-богослов Сергей Хоружий скончался в Москве на 79-м году жизни.

Хоружий прославился прежде всего как переводчик и комментатор романа Джойса “Улисс”, который признан одной из вершин литературы модернизма и отличается сложными стилистическими конструкциями.

Сергей Хоружий родился в 1941 году в Скопине Рязанской области. Его родители погибли на войне, когда он был еще младенцем, поэтому воспитывался он родственниками матери. Мать Сергея - Вера Хоружая - была одной из самых известных партизанок Великой Отечественной войны, в декабре 1942 года ее казнили нацисты на территории оккупированной Беларуси.

В 1964 году Хоружий окончил физический факультет МГУ, а затем аспирантуру Математического института имени В.А.Стеклова (МИАН). В возрасте 35 лет молодой физик получил степень доктора физико-математических наук, защитив диссертацию на тему “Алгебраическая квантовая теория поля с правилами суперотбора”.

Помимо научной деятельности Сергей Хоружий занимался религиозными исследованиями, изучал духовные практики исихазма, лежащего в основе православного аскетизма. Этой теме посвящены несколько книг и монографий ученого. Хоружий также изучал и готовил к изданию труды других известных богословов - Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Льва Карсавина.

Однако наибольшую известность Сергею Хоружему принесла переводческая и литературоведческая деятельность. В начале 1980-х годов он взялся за перевод романа Джеймса Джойса "Улисс", продолжив работу другого переводчика - Виктора Хинкиса, который скончался в 1981 году, потратив пять лет на перевод 1000-страничного романа.

Перед смертью Хинкис завещал Хоружему завершить свой труд и по возможности опубликовать многострадальный перевод.

В 1989-м году в журнале "Иностранная литература" вышло первое полное издание "Улисса" на русском языке в переводе Хинкиса и Хоружего.

Позднее Хоружий признавался, что изначально ему не нравилось творчество Джойса и то, как он "помыкает читателем", однако по мере работы над переводом он ощутил, что ирландский литератор становится для него "близким человеком".

"Роман "Улисс" - не роман в числе других, а "роман в собственной отдельной категории". Сначала необходимо долго-долго изучать окружающий его контекст, и только после этого появляется шанс что-то в нем понять", - отмечал Хоружий на одной из встреч с читателями.

Помимо "Улисса" Хоружий работал над переводами других произведений ирландского классика - романа “Портрет художника в юности” и сборника рассказов “Дублинцы”. Он также написал объемную монографию о романе "Улисс" под названием "Улисс" в русском зеркале".

В ходе своей долгой академической карьеры Хоружий получил целый ряд почетных степеней и ученых званий: в частности, он был профессором философии Института философии РАН, профессором Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и профессором кафедры сравнительных исследований религиозных традиций при ЮНЕСКО.