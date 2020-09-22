США: республиканцы добились голосования по кандидатуре Верховного судьи
Республиканцы заручились достаточным количеством голосов, чтобы проголосовать в Сенате по кандидатуре, которую Дональд Трамп предложит на освободившееся место Верховного судьи.
Сенатор от штата Юта Митт Ромни обеспечил однопартийцам 51 голос - число, необходимое для голосования по кандидатуре на пост члена Верховного суда, освободившийся после недавней кончины судья Рут Бейдер Гинзбург.
Демократы резко возражали против голосования, ссылаясь на предстоящие в ближайшее время выборы. Теперь политическая борьба в стране может еще больше обостриться.
Президент Трамп уже пообещал, что в субботу назовет имя кандидата.
Кандидатуру на пост члена Верховного суда выдвигает президент, однако она должна быть одобрена Сенатом.
После смерти судьи Гинзбург, твердо придерживавшейся либеральных взглядов, у Трампа появился шанс закрепить идеологический сдвиг вправо, заменив ее на более консервативного судью.
Судьи Верховного суда в США назначаются пожизненно и играют важную роль в процессе принятия законов.
Лидер сенатского большинства Митч Макконнел пообещал провести голосование по кандидатуре до ноябрьских выборов, однако до сих пор вопрос о том, поддержит ли его достаточное число республиканцев в Сенате, оставался подвешенным в воздухе.
Хотя за республиканцами остается незначительное большинство в 53 места, два сенатора-центриста - Сюзан Коллинз от штата Мэн и Лиза Мурковски от Аляски - заявили, что они скептически относятся к идее пожизненного назначения нового судьи в год выборов.
Одним из возможных уклонистов считался и жесткий критик президента Митт Ромни, которого Трамп называл "нашим самым худшим сенатором".
Однако во вторник Ромни заявил, что готов рассмотреть предложенную Трампом кандидатуру, сославшись при этом на исторический прецедент.
"Исторический прецедент номинаций в год выборов заключается в том, что Сенат обычно утверждает кандидата не от оппозиционной партии, а от своей собственной", - пояснил сенатор.