США: республиканцы добились голосования по кандидатуре Верховного судьи

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на резкую критику в адрес Трампа, Митт Ромни заявил, что готов голосовать по предложенной президентом кандидатуре

Республиканцы заручились достаточным количеством голосов, чтобы проголосовать в Сенате по кандидатуре, которую Дональд Трамп предложит на освободившееся место Верховного судьи.

Сенатор от штата Юта Митт Ромни обеспечил однопартийцам 51 голос - число, необходимое для голосования по кандидатуре на пост члена Верховного суда, освободившийся после недавней кончины судья Рут Бейдер Гинзбург.

Демократы резко возражали против голосования, ссылаясь на предстоящие в ближайшее время выборы. Теперь политическая борьба в стране может еще больше обостриться.

Президент Трамп уже пообещал, что в субботу назовет имя кандидата.

Кандидатуру на пост члена Верховного суда выдвигает президент, однако она должна быть одобрена Сенатом.

После смерти судьи Гинзбург, твердо придерживавшейся либеральных взглядов, у Трампа появился шанс закрепить идеологический сдвиг вправо, заменив ее на более консервативного судью.

Судьи Верховного суда в США назначаются пожизненно и играют важную роль в процессе принятия законов.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнел пообещал провести голосование по кандидатуре до ноябрьских выборов, однако до сих пор вопрос о том, поддержит ли его достаточное число республиканцев в Сенате, оставался подвешенным в воздухе.

Автор фото, Getty Подпись к фото, "Заполним вакансию!" гласит плакат на митинге сторонников Трампа в Огайо

Хотя за республиканцами остается незначительное большинство в 53 места, два сенатора-центриста - Сюзан Коллинз от штата Мэн и Лиза Мурковски от Аляски - заявили, что они скептически относятся к идее пожизненного назначения нового судьи в год выборов.

Одним из возможных уклонистов считался и жесткий критик президента Митт Ромни, которого Трамп называл "нашим самым худшим сенатором".

Однако во вторник Ромни заявил, что готов рассмотреть предложенную Трампом кандидатуру, сославшись при этом на исторический прецедент.