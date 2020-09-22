Путин выступил перед ООН. Мы послушали это за вас

Автор фото, Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в формате видеообращения выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он говорил о пандемии коронавируса, важности отмены санкций для мировой торговли, необходимости запрета на размещение оружия в космосе и сохранения права вето у постоянных членов Совбеза ООН.

Право вето в Совбезе

Стоя на фоне баннера с надписью "Общее будущее общими силами", Путин начал свою речь с напоминания о том, что в этом году мир отмечает 75-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН - двух "навсегда связанных друг с другом событий", значимость которых невозможно переоценить.

Путин отметил, что ООН достойно выполняет свою главную миссию (бережет мир), но как и любая международная организация "не должна костенеть", а должна "адаптироваться к реалиям современного мира, который становится все более сложным, многополярным, многомерным".

Затем он заговорил о реформировании главного органа ООН - Совета Безопасности, подчеркнув, что право вето у его постоянных членов необходимо сохранить (у России такое право есть).

"Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов", - сказал он.

Далее Путин напомнил, что "забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно", после чего перешел к теме пандемии коронавируса.

Расчистка от санкций

"Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств - все это реалии сегодняшнего дня, - описал ситуацию Путин. - Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго".

Для этого, отметил Путин, потребуются новые, нестандартные решения - например, предложенное Россией введение так называемых зеленых коридоров, "свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией".

"Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", - подчеркнул российский лидер.

В период пандемии граждане разных стран показывают примеры взаимопомощи и поддержки, но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма - на межгосударственном, официальном уровне, рассказал Путин. Что это за случаи, он не пояснил.

Российская вакцина

Говоря о пандемии, Путин, конечно, отдельно остановился на российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

"Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надежность, безопасность и эффективность", - заявил Путин.

Он также рассказал, что российской стороне поступают обращения от сотрудников ООН, которых не обошел стороной коронавирус, и выразил готовность им помочь: "Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений".

Контроль вооружений

Далее Путин перечислил другие вызовы, с которыми столкнулся мир, в том числе проблемы защиты окружающей среды и изменение климата, после чего перешел к теме контроля над вооружениями.

Он напомнил, что в феврале истекает договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) и призвал к "взаимной сдержанности в развертывании новых ракетных систем".

Кроме того, подчеркнул Путин, Россия выступает с инициативой о заключении соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе и применение силы против космических объектов.

Как только позволит эпидемиологическая обстановка Путин пообещал провести саммит "большой пятерки", а свое выступление он завершил словами: "Желаю всем народам планеты мира и благополучия".

А что сказал Трамп?

Президент США Дональд Трамп свою речь, как и многие другие лидеры, начал с пандемии коронавируса.

"Через 75 лет после Второй мировой войны и основания ООН мы снова вступили в глобальную борьбу, на этот раз против невидимого врага - китайского вируса", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что хотя Америка понесла крупнейшие потери со времен Второй мировой войны, в итоге ей удалось взять вирус под контроль. Так, с апреля удалось на 85% снизить уровень смертности в стране, а в ближайшее время в США будет распространяться вакцина от коронавируса. "Мы распространим вакцину, победим вирус и увидим светлое будущее", - резюмировал президент США.

При этом США и ООН должны наказать главного виновника распространения вируса, то есть Китай, заявил Трамп. Он отметил, что в разгар пандемии Китай отменил все внутренние рейсы, но при этом оставил в силе международные перелеты, распространяя вирус по всему миру. Также китайские власти вводили в заблуждение ВОЗ, напомнил президент.

"Правительство Китая и Всемирная организация здравоохранения - которая фактически контролируется Китаем - ложно заявили, что нет никаких доказательств передачи вируса от человека к человеку. Позже они ложно сказали, что люди без симптомов не распространяют болезнь", - сказал в своем видеообращении Трамп.

В заключительной части своей небольшой речи - всего семь минут - президент США перешел к перечислению своих успехов, отметив, что за три года власти Соединенные Штаты "построили величайшую экономику в мире и создали лучшую армию".

К своим основным заслугам на международной арене Трамп отнес улучшение отношений со странами Центральной Америки с целью остановить торговлю людьми, убийство лидера "Исламского государства" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, примирение Сербии с Косово, а также вывод американских войск из Афганистана.

Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, призвал все страны совместно бороться с пандемией и забыть о разногласиях перед лицом общей опасности. "Любые попытки политизировать этот процесс должны быть отвергнуты", - сказал он.