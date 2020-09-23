Коронавирус: в США умерло более 200 тыс., горнолыжники судятся с альпийскими курортами

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Надпись на табличке: "В память от 200+ тысячах американцев, которые безвременно лишились жизни из-за Covid-19"

В США от Covid-19 умерли более 200 тысяч человек, Дональд Трамп обвиняет Китай, тысячи горнолыжников судятся с австрийскими курортами, Мекка снова открыта для паломников. Эти и другие новости о ситуации с пандемией в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире на данный момент насчитывается 31,6 миллиона заболевших и 971,3 тыс умерших.

В США количество летальных случаев, связанных с Covid-19, превысило 200 тысяч. Это самый высокий показатель в мире.

Президент Дональд Трамп назвал ситуацию ужасной и обвинил Китай в распространении пандемии.

Выступая на Генассамблее ООН, он сказал, что китайские власти должны были остановить вирус. При этом он подчеркнул, что умерших могло быть 2-3 миллиона, если бы не своевременные действия американских властей. Однако демократы подвергают жесткой критике политику Белого дома в отношении пандемии.

"Из-за лжи и некомпетентности Дональда Трампа последних шести месяцев, сейчас мы наблюдаем величайшие в американской истории потери человеческих жизней", - сказал кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

По числу заболевших США также занимают первое место в мире - почти 6,9 млн человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан страны соблюдать ограничения, о которых было объявлено накануне.

В Англии и Уэльсе, в частности, это касается часов работы пабов и ресторанов. В Шотландии введен временный запрет на собрания людей, не живущих под одной крышей. Джонсон предупредил, что правительство рассмотрит более жесткие карантинные меры, если нынешние правила будут игнорироваться.

Британия - одна из наиболее пострадавших стран Европы: 406 тыс. заболевших (третье место в Европе) и 41,9 тыс. умерших (первое место).

Ситуация в Европе

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В среду Ассоциация потребителей Австрии подала коллективный иск от имени 6000 человек, которые заявили, что заразились Covid-19 на горнолыжных курортах в Альпах в феврале-марте этого года.

По словам адвоката истцов Александра Кляузера, их главный аргумент в том, что они не приехали бы в Австрию, если бы их предупредили об угрозе.

Эпидемиологи Германии предупреждают власти Будапешта, что венгерская столица вот-вот может стать зоной риска. В четверг там пройдет финал Суперкубка УЕФА между мюнхенской "Баварией" и испанской "Севильей". По некоторым подсчетам, на центральном стадионе Будапешта ожидается около 20 тысяч болельщиков.

До сих пор ситуация в Венгрии считалась одной из самых благоприятных в Европе - 20,4 тыс заболевших, 702 умерших.

В Испании зафиксировано самое большое число смертей за сутки с 6 мая - 241. Также выявлено 10799 новых инфицированных.

Число заболевших за последние 24 часа во Франции также превысило 10 тыс. Власти готовятся объявить о введении новых ограничителных мер, в частности в Париже.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Доставка еды на велосипедах - одна из самых востребованных услуг в Бельгии с начала пандемии

Граждане Бельгии с нетерпением ожидают окончания совещания совета безопасности страны, на котором рассматривается вопрос о снятии ряда ограничений.

Самой непопулярной мерой бельгийцы называют введенное в июне "правило пяти", по которому им можно собираться не более чем впятером, при этом все собравшиеся должны принадлежать к одному близкому кругу.

Ожидается, что в стране будет введена система обозначения провинций по цветам, представляющим степень эпидемиологической угрозы. Присвоение того или иного цвета будет зависеть от статистики госпитализации пациентов с Covid-19 в данном регионе. Ограничительные меры в каждой провинции будут напрямую связаны с присвоенным цветом.

Другие новости

Во вторник Израиле зафиксирован очередной антирекорд по числу новых заболевших в сутки - 6861 случай. Больницы страны переполнены. По словам сотрудников службы скорой помощи, их пациентов часто просто не принимают и просят вернуться домой, если их симптомы недостаточно серьезные.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Религиозные евреи отказываются соблюдать правила карантина, особенно во время праздников. В данный момент Израиль празднует еврейский Новый год (Рош-Ха-Шана)

Израиль стал первой в мире страной, введшей повторный общенациональный локдаун в минувшую пятницу, но правительство не исключает принятия еще более жестких мер.

Накануне кабинет министров совещался на протяжении девяти часов, но так и не пришел к общему решению. Религиозные партии выступают резко против закрытия синагог в преддверии главного иудейского праздника - "Судного дня" (Йом-кипур).

По оценкам ВОЗ, в Израиле один из самых высоких в мире уровней заражения - более 2000 случаев на 100 тысяч человек.

Бразилия, занимающая третье место в мире по числу заболевших (почти 4,6 млн человек) и второе по числу умерших (138,1 тыс), открывает стадионы для футбольных болельщиков.

По решению властей, сначала заполняемость трибун не должна превышать 30% от общей вместимости, но, как отмечают эпидемиологи, в случае со стадионом "Маракана" в Рио-де-Жанейро это будет означать 25 тысяч зрителей. При этом во вторник в Бразилии было зарегистрировано более 33,5 тыс. новых случаев заболевания и 836 смертей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Невозможность посещать футбольные матчи - одно из самых тяжелых испытаний пандемии для многих бразильцев

Власти отдельных городов имеют право сохранять запрет на допуск болельщиков на местном уровне. В частности, мэрия крупного города Бело Оризонте уже заявила, что считает такое послабление преждевременным.

Власти Кении снимают ограничения на церемонии похорон умерших от коронавируса. Родные и близкие снова смогут присутствовать при погребении. Ранее они могли наблюдать лишь с дальнего расстояния, в то время как процедуру осуществляли специальные команды в полном комплекте спецзащиты.

По словам официальных лиц, послабления связывают с тем, что вероятность распространения инфекции после смерти пациента не была доказана.

В среду власти Саудовской Аравии объявили, что священный мусульманский город Мекка вновь открыт для паломничества.

Граждане страны смогут прибыть туда уже 4 октября, иностранцы - с 1 ноября. Ежедневное число паломников в городе пока будет ограничено 20 тысячами. Полностью ограничения будут сняты только после того, как общая ситуация в мире с пандемией заметно улучшится, говорят власти.

Из-за пандемии коронавируса мусульманам пришлось воздерживаться от поездок к святыням на протяжении семи месяцев.

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) призывает правительства всех стран как можно быстрее наладить систему экспресс-тестирования пассажиров в аэропортах, что, по мнению ассоциации, спасет гражданскую авиацию от катастрофических сокращений, а также вернет людям мобильность передвижения.

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Тестирование предлагается проводить незадолго до посадки в самолет.

"Это позволит правительствам открыть границы своих стран для приезжих без особых рисков", - сказал глава ИАТА Александр де Жуньяк.