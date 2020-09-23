Илон Маск: вариант Tesla для массового потребителя появится через три года

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Основатель и глава компании Tesla Илон Маск пообещал создать технологию, которая позволит через три года производить более мощные и более дешевые электробатареи для своих автомобилей.

Об этом Маск объявил во вторник на так называемом "Дне батареи".

Открывая мероприятие, за которым наблюдали в сети более 270 тыс. зрителей, Маск вышел на сцену под приветственные сигналы клаксонов 240 автомобилей Tesla Model 3, в каждом из которых сидел акционер компании.

Согласно заявлению главы компании, новый элемент цилиндрической формы будет запасать в пять раз больше энергии, будет в шесть раз мощнее предыдущего и даст прибавку в дальности пробега на 16%.

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"У нас пока что нет доступной по цене машины, но мы получим ее в будущем. Однако для этого необходимо снизить стоимость батареи", - сказал Илон Маск. По его задумке, новая машина должна стоить в пределах 25 тыс. долларов.

Для этого Маск планирует заняться переработкой батарей на своей "гигафабрике" в Неваде и свести практически к нулю использование кобальта - одного из самых дорогих материалов, применяемых в таких батареях.

Сейчас Маск закупает батареи у Panasonic и LG Chem, однако еще в апреле прошлого года он признавался, что с закупками батарей для Model 3 у компании Panasonic возникли проблемы.

И хотя Tesla не планирует отказываться от закупок на стороне, Маск хочет заняться производством собственных аккумуляторов на своих автоматизированных предприятиях по всему миру.

При этом в ходе выступления глава компании признал, что процесс такого производства еще не разработан, да и дизайна собственной батареи пока нет.

Инвесторы не впечатлились

Автор фото, Tesla

По стоимости активов Tesla вышла на первое место в мире, обогнав Toyota: во многом этому способствовал рост стоимости акций компании на протяжении последних четырех кварталов.

Однако последние обещания Маска не вызвали у инвесторов особого энтузиазма, и курс акций пошел вниз, так что Tesla разом потеряла 50 млрд от своей стоимости.

Его продолжают обвинять в том, что многие технологические достижения и прорывы, о которых он всегда спешит заявить, на деле оказываются несколько преувеличены.

Так, в начале месяца организация по защите прав потребителей Consumer Reports опубликовала разгромный отчет о машинах с автоматическим управлением, в котором говорится, что заявленные возможности автопилота пока не соответствуют действительности.

Заявление, что к концу года Tesla станет полностью автономным автомобилем, сделанное Маском в начале июля, также было встречено экспертами с большим скептицизмом.

Впрочем, Маск продолжает делать громкие заявления: он уже пообещал, что через месяц или около того появится бета-версия программного обеспечения для полного автопилота.

Сколько еще ждать?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Строительство очередной гигафабрики Tesla под Берлином

По мере того, как автопроизводители переключаются с лошадиных сил на киловатт-часы, чтобы соответствовать новым жестким экологическим стандартам, инвесторам нужны веские доказательства того, что Tesla может сохранить лидерство в области производства электроавтомобилей, не уступив его традиционным игрокам на авторынке.

Но хотя цены на электромобили благодаря новым технологиям заметно снизились, они про-прежнему заметно дороже машин с двигателями внутреннего сгорания, поскольку стоимость батареи составляет от четверти до трети стоимости всей машины.

По оценкам некоторых экспертов, паритета удастся достичь, когда каждый киловатт-час батареи будет стоить не более 100 долларов.