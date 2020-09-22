"Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф" за $5,5 млрд

Автор фото, Viktor Vasenin/Tass Подпись к фото, Акции "Яндекса" взлетели в цене на фоне новостях о сделке

Компания "Яндекс" и кипрский холдинг TCS Group Holdings - головная компания банка "Тинькофф" и "Тинькофф страхования" - принципиально договорились о приобретении 100% TCS. Общая сумма возможной сделки может составить 5,48 млрд долларов. В марте основной владелец TCS Олег Тиньков объявил, что борется с раком.

Что сообщил "Тинькофф"

"Яндекс" может оплатить акции деньгами и своими акциями. "Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет оплачена денежными средствами и акциями на общую сумму в 5,48 млрд долларов, или 27,64 доллара за акцию "Тинькофф", - говорится в сообщении TCS.

Это означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября 2020 года.

Окончательные условия сделки зависят от завершения проверки актива и согласования окончательной документации, говорится в сообщении TCS Group, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи. Потенциальная сделка будет подпадать под юрисдикцию судов Кипра, отмечается в нем.

Объявление было сделано банком "Тинькофф" с предварительного согласия и одобрения "Яндекса".

Что сказали в "Яндексе"

В "Яндексе" подтвердили возможность покупки 100% акций TCS.

Компания ведет переговоры с TCS Group Holding о возможном приобретении 100% уставного капитала банка "Тинькофф", стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, сказано в пресс-релизе. "Яндекс" подвердил и сумму возможной сделки - 5,48 млрд долларов.

В нем также уточняется, что предлагаемая сделка подлежит утверждению акционерами "Яндекса". Решение будет приниматься на общем годовом собрании акционеров в случае, если стороны достигнут договоренностей по сделке. Дата годового собрания акционеров "Яндекса" еще не утверждена.

После новостей о сделке акции "Яндекса" на бирже Nasdaq взлетели в цене больше чем на 4%, а цена расписок TCS Group на Мосбирже - более чем на 6%. Капитализация "Яндекса" превысила 21,5 млрд долларов, отмечает The Bell.

По данным на август, банк "Тинькофф" занимал 16-е место в России по объему активов.

"Сделка выглядит логичной"

В июне "Яндекс" завершил партнерские отношения со Сбербанком. Согласно этой сделке, "Яндекс" выкупал у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркета" за 42 млрд рублей и продавал Сбербанку миноритарную долю - 25% плюс 1 рубль - в сервисе "Яндекс.Деньги".

Финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский говорил, что компания рассматривает разные варианты выхода на финтех-рынок, в том приобретение активов.

С конца прошлой недели на рынке появились слухи о том, что основной владелец TCS Group Holdings Олег Тиньков ведет переговоры о продаже своей доли в компании "Яндексу". Эту информацию подтвердили журналу Forbes три источника.

Тиньков сообщил в марте этого года, что борется с раком. Перед этим власти США предъявили 52-летнему Тинькову обвинение в сокрытии от налогообложения около 1 млрд долларов.

"Эта сделка [с "Яндексом"] выглядит логичной. Олег болен, оставлять семью с таким проектом опасно", - сказал один из собеседников Forbes. По его словам, пока неизвестно, какая часть доли Тинькова будет оплачена деньгами, а какая акциями "Яндекса". "Я просто не верю, что "Яндекс" заплатит всю сумму кешем", - заявил он.

Тиньков до весны этого года напрямую владел 40,4% TCS Group Holdings.

В марте он сообщал, что у него диагностировали острую форму лейкемии. В конце июня Тиньков рассказывал, что продолжает лечиться и решился на пересадку костного мозга, но при этом отмечал, что его бизнес переживет кризис, вызванный пандемией.