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Ответ Путину "простого баламута" Навального

Президент России Владимир Путин с презрением высказался об оппозиционере Алексее Навальном во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, утверждает французская газета Le Monde.

По данным источников издания, во время разговора, который состоялся 14 сентября, Путин охарактеризовал Навального как "простого баламута в интернете, который ранее уже симулировал различные болезни". Президент также раскритиковал Фонд борьбы с коррупцией, заявив, что Навальный использовал его, "чтобы шантажировать чиновников".

По данным издания, в телефонном разговоре с Макроном Путин якобы даже предположил, что Навальный сам мог использовать против себя яд.

Сам Навальный ответил на это сообщение ироничным постом в "Инстаграме".

"Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно", - вот конечная цель моего хитрого плана", - иронизирует Навальный.

"Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведeшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - восклицает автор поста.

Все события, связанные с отравлением Навального, - в нашем онлайн-репортаже.

"Яндекс" покупает банк "Тинькофф"

Компания "Яндекс" и кипрский холдинг TCS Group Holdings - головная структура банка "Тинькофф" и "Тинькофф страхования" - принципиально договорились о приобретении 100% TCS. Общая сумма возможной сделки может составить 5,48 млрд долларов. В марте основной владелец TCS Олег Тиньков объявил, что у него рак.

Британия усиливает карантинные меры

Британский премьер Борис Джонсон в телеобращении к жителям страны вечером во вторник рассказал о введении в Англии новых карантинных ограничений. Меры, которые ранее в тот же день он огласил в парламенте, включают в себя закрытие пабов и ресторанов ровно в десять вечера, прекращение обслуживания у барной стойки; офисных работников правительство теперь снова призывает, насколько возможно, работать дистанционно. По словам Джонсона, эти ограничения могут оставаться в силе около полугода. Премьер призвал население проявить дисциплину, отметив, что в противном случае карантинные меры придется ужесточить.

Таким образом в Англии, где уже нельзя собираться группами больше шести человек, ограничения усилят, однако на фоне жалоб малого бизнеса на серьезные потери из-за карантина, правительство не пойдет на более жесткие меры.

СМИ: Путин продолжает вмешиваться в выборы в США и поддерживать Трампа

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Президент России Владимир Путин и его ближайшие помощники, скорее всего, продолжает санкционировать операции по вмешательству в дела США, цель которых - повысить шансы переизбрания президента Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, сообщают New York Times и Washington Post, ознакомившиеся с содержанием секретного доклада ЦРУ.

Отчет был составлен во время рассмотрения вопроса о введении санкций в отношении украинского депутата Андрея Деркача, который в мае обнародовал то, что он выдает за записи телефонных разговоров между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Документ, как сообщается, получили члены Конгресса и администрация Трампа перед принятием решения по Деркачу.

Нынешние выводы ЦРУ согласуются с прозвучавшим в январе предупреждением высокопоставленных сотрудников разведки. Они рассказали законодателям, что Россия вмешивается в дела страны в интересах Трампа. Брифинг возмутил республиканцев, и исполняющий обязанности директора национальной разведки Джозеф Магуайр после этого лишился своего поста.

ЦРУ не уверено в выводах отчета на все 100% - меньше, чем в 2016 году, когда предпочтения Путина были для управления более очевидны. Отчасти это связано с тем, что у разведчиков, похоже, нет перехваченных сообщений или других прямых доказательств, подтверждающих, что за действиями Деркача стоял российский президент. Путин, будучи бывшим разведчиком, старается не прибегать к использованию электронных устройств, пишет NYT.

Саммит лидеров ЕС перенесен

Двухдневный саммит с участием лидеров стран ЕС, который должен был открыться в четверг, отложен из-за того, что один из охранников заразился коронавирусом. Саммит решено было перенести на 1 октября.

Среди важнейших вопросов, которые намеревались обсудить участники саммита, были санкции против властей Беларуси, а также противостояние Греции и Турции из-за прав на разработку нефтяного месторождения на востоке Средиземного моря.

Самолеты НАТО у границ России

Правообладатель иллюстрации Russian MOD Image caption В-52Н ВВС США над нейтральными водами Черного моря 28 августа 2020 года

Российские информационные агентства почти каждый день сообщают о полетах военных самолетов НАТО у границ страны. К иностранным самолетам у российских границ чаще всего подлетают российские истребители, которые затем их сопровождают во время полета - в российской прессе это обычно называют "перехватом".

Русская служба Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии в министерства обороны стран, которые чаще других фигурируют в сообщениях российской прессы о полетах вблизи российских границ - Великобритании, Норвегии и США. Подробности - в материале нашего корреспондента Павла Аксенова.

Проблемы с водой в Крыму

Графики подачи воды, пересохшие реки и обмелевшие водохранилища - с этой реальностью столкнулся Крым после его аннексии Россией в 2014 году. Чтобы справиться с засухой, крымские власти готовы еще сильнее ограничить доступ к воде, а также пытаются искусственно вызвать осадки. Русская служба Би-би-си выясняла, как живут крымчане в условиях нехватки воды и как власти пытаются решить проблему.

Guardian: как пострадавшим от Лукашенко белорусам жертвуют деньги

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После августовских выборов, когда спецназ начал избивать протестующих в Беларуси, тысячи местных жителей ответили на это единственным, что, по их мнению, могло помочь изменить ситуацию на фоне полицейского насилия и безнаказанности: пожертвованием средств, пишет корреспондент Guardian Шон Уокер.

38-летний белорус Алексей Леончик живет между Лондоном и Варшавой. Три года назад он основал проект BY_help, который должен был помогать людям, арестованным в Беларуси, выплачивать штрафы властям. Тогда ему удалось собрать несколько тысяч фунтов. Но когда люди увидели ужасные кадры происходящего в стране после окончания президентских выборов, деньги начали активно поступать на его страницу по сбору средств в "Фейсбуке".

"Мы получили 500 тыс. фунтов (639 тыс. долларов) за четыре часа. Через несколько дней эта сумма перевалила за 2 млн фунтов (2,54 млн долларов)", - цитирует издание Леончика. Большая часть собранных средств поступала от белорусов как внутри страны, так и за ее пределами. Из примерно 69 тыс. пожертвований большинство были небольшими, а самая крупная сумма поступила от российского художника Артема Лоскутова, который продал свою картину за 1,5 млн рублей и передал вырученные средства.

Леончик и его растущая команда добровольцев обещают использовать средства либо для помощи в выплате штрафов протестующих, либо в качестве компенсации тем, кто пострадал от действий спецназовцев. На данный момент за помощью обратились около 3500 человек, и их заявки проверяет команда из 40 волонтеров, которые запрашивают подтверждающие документы и задают вопросы, чтобы определить серьезность просьбы, отмечает Уокер.

Пожертвования поступают быстрее, чем волонтеры успевают их расходовать. На данный момент проект передал около 350 тыс. фунтов.

Успех фонда является еще одним признаком того, что значительная часть страны объединилась против автократического режима Александра Лукашенко, пишет корреспондент Guardian. У предприятий, ставших мишенью его ОМОНа, увеличилось количество клиентов, а более обеспеченные белорусы попытались помочь своим соотечественникам материально, пишет автор.

NYT: Дональд Трамп - кладезь для российских троллей

Четыре года назад российские спецслужбы систематически пытались повлиять на американские президентские выборы, и дезинформация, которую они скармливали американским избирателям, требовала полета фантазии на фабриках интернет-троллей. В этом году их задача намного упростилась, пишет New York Times. По сути, они распространяют вводящие в заблуждение заявления президента Дональда Трампа, и более всего это касается его утверждений об опасности голосования по почте.

Многие официальные лица США, имеющие доступ к разведывательной информации, говорят, что Трамп выполняет работу российских пропагандистов за них.

Бывший специальный агент ФБР и научный сотрудник Института исследований внешней политики Клинт Уоттс говорит, что, проанализировав поток дезинформации, он пришел к выводу, что "в 2016 году россиянам приходилось придумывать фейковые новости или манипулировать правдой, чтобы продвигать свои пропагандистские нарративы".

"Сейчас они не пишут ничего, о чем еще не говорилось на территории США", и зачастую им в этом помогает Трамп, продолжает Уоттс. "Должно быть, они поражены и говорят: "На этот раз нам можно сильно не напрягаться"", - цитирует его газета.

Большая часть российского информационного потока гармонирует с попытками Трампа найти аргументы для непризнания результатов выборов, если он проиграет в штатах, которые впервые рассылают бюллетени всем избирателям, пишет NYT.

Какими будут отношения между Россией и Германией?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Российско-германские отношения уже давно не те, что при социалисте Герхарде Шрёдере. Ангела Меркель и Владимир Путин в 2012 году

Отравление Алексея Навального и особенно то, как об этом "без сомнения" объявила канцлер Германии Ангела Меркель, многие комментаторы и в России, и отчасти в самой Германии восприняли как некий "поворотный пункт", признак того, что Берлин больше не стремится "понимать Путина" и не будет играть роль главного лоббиста российских интересов на Западе. Однако на самом деле отношения испортились задолго до этого, и позиция германского правительства лишь показывает, что терять ему больше нечего, пишет наш корреспондент Юри Вендик.

"Доверие к России уже было сильно подорвано отравлением Сергея Скрипаля в Британии, убийством беженца-чеченца в берлинском Тиргартене, хакерской атакой на бундестаг. Теперь оно может окончательно иссякнуть, - сказал ветеран немецкой дипломатии Вольфганг Ишингер в интервью журналу Spiegel. - Уже давно понятно, чего стоит слово Москвы. Они считают, что прав тот, кто сильнее. К сожалению, это все означает и конец идеи стратегического партнерства".

Дальнейшие отношения с Москвой политики в Берлине будут строить исходя из холодного расчета собственной выгоды. Как ни парадоксально, это означает, что газопровод "Северный поток-2", может быть, все-таки достроят.

Когда появляется коллективный иммунитет?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption ВОЗ ведет наблюдение за разработкой полутора сотен вариантов вакцины от коронавируса, ученые не теряют надежды, но не могут гарантировать, что эффективную вакцину удастся создать в принципе

За полгода, прошедшие с начала пандемии Covid-19, мы довольно много узнали о коронавирусе. Но все равно недостаточно, пишет наш научный корреспондент Николай Воронин: ответов на такие животрепещущие вопросы, как вырабатывается ли после болезни иммунитет и сколько людей должны переболеть, чтобы иммунитет стал коллективным, по-прежнему нет.

С одной стороны, известны случаи повторного заражения, с другой стороны, их, как пока представляется, очень мало. С одной стороны, принято считать, что для коллективного иммунитета должны переболеть (или привиться) 80-90% населения. С другой стороны, появились модели, позволяющие утверждать, что этот порог намного ниже - иногда всего 20%. Исходя из всего этого, неясно, имеет ли смысл создавать вакцину - даже если удастся ее создать.

Спасение дельфинов в Австралии

В Австралии пытаются спасти около 180 черных дельфинов-гринд, которые выбросились на берег у Тасмании. По меньшей мере 90 животных из 270, оказавшихся на мелководье, погибли. По словам ученых, спасательная операция может продлиться несколько дней.

Media playback is unsupported on your device Около 300 гринд сели на мель в Австралии.

Дайджест готовили Павел Феденко и Геннадий Алашеев.