Навального выписали из берлинской клиники Шарите. Он провел в ней 32 дня

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Берлинская клиника Шарите объявила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан. Всего он провел в немецкой больнице 32 дня.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте клиники, говорится, что состояние здоровья оппозиционера улучшилось настолько, что врачи сочли возможным выписать его со стационарного лечения.

Кроме того, в сообщении отмечается, что врачи считают возможным полное выздоровление Навального, однако не исключают, что последствия отравления еще могут проявиться в дальнейшем.

В сообщении уточняется, что всего Навальный провел в Шарите 32 дня, из которых 24 - в палате интенсивной терапии.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Пилоты экстренно приземлились в Омске, где Навального госпитализировали. Его родственники и соратники заявляли, что скорее всего его отравили, однако омские врачи заявили, что не нашли у политика признаков отравления. При этом они настаивали на том, что политик нетранспортабелен; его родственники требовали разрешить его отправку на лечение в Германию. В итоге омские врачи все же дали разрешение на перевозку Навального, и утром 22 августа его госпитализировали в Шарите.

Врачи берлинской клиники позже заявили, что действительно усматривают признаки отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября власти Германии, ссылаясь на заключение специалистов лаборатории бундесвера, уточнили, что политика отравили боевым веществом группы "Новичок". 7 сентября Шарите сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы и отключают от аппарата искусственной вентиляции легких.

Еще через неделю в клинике сообщили, что политик может самостоятельно вставать с кровати, а власти Германии заявили, что наличие в анализах Навального следов "Новичка" подтвердили три независимые лаборатории.

Чуть позже правительство Германии официально сообщило, что лаборатория бундесвера обнаружила в анализах российского политика следы отравляющего вещества группы "Новичок". Позднее это подтвердили Франция и Швеция, которые провели собственное исследование анализов.

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые брали у Навального в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было, и оснований для возбуждения уголовного дела нет. Российская прокуратура направила два запроса немецкой стороне с просьбой предоставить результаты его проб. Немецкие власти заявляли, что просьба о правовом содействии может быть удовлетворена только в случае согласия самого Навального.

Соратники Навального считают, что политика могли отравить "Новичком" еще до поездки в аэропорт Томска. Об этом свидетельствуют следы яда, которые, по сведениям ФБК, были обнаружены на бутылке с водой, из которой Навальный пил в своем гостиничном номере. Бутылки соратники политика собрали в его номере после новостей об отравлении и отправили в Германию.

Европарламент требует начать расследование отравления Навального. 17 сентября он принял резолюцию, в которой призвал российские власти сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и предоставить ей полную информацию о программе "Новичок".