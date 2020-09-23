Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Об инаугурации заранее не сообщалось

Автор фото, Belta

В Минске проходит церемония инаугурации Александра Лукашенко, который вступил в должность президента Беларуси, сообщило государственное информационное агентство БелТА.

Согласно его информации, церемония проходит во Дворце Независимости в центре Минска. В сообщении БелТА сказано, что "на церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек".

"Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, передает БелТА. - Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь".

Публично инаугурация не анонсировалась, поэтому сообщение о вступлении Лукашенко в должность стало полной неожиданностью для жителей страны и журналистов.

С утра в белорусских СМИ и телеграм-каналах появились данные о том, что центр Минска перекрыт. Публиковались также фотографии кортежа президента Лукашенко, который прибыл ко Дворцу Независимости.

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Государственное информагентство также цитирует речь Лукашенко во время инаугурации. "Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу", - заявил в ней Лукашенко. Он сказал, что "государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность".

Лукашенко заявил о своей победе на президентских выборах, состоявшихся 9 августа, однако оппозиция и страны Запада считают результаты голосования фальсифицированными и настаивают, что большинство голосов получила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В Беларуси уже больше месяца не стихают массовые акции протеста, участников которых задерживают и избивают.