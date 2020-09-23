Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Об инаугурации заранее не сообщалось
В Минске проходит церемония инаугурации Александра Лукашенко, который вступил в должность президента Беларуси, сообщило государственное информационное агентство БелТА.
Согласно его информации, церемония проходит во Дворце Независимости в центре Минска. В сообщении БелТА сказано, что "на церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек".
"Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, передает БелТА. - Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь".
Публично инаугурация не анонсировалась, поэтому сообщение о вступлении Лукашенко в должность стало полной неожиданностью для жителей страны и журналистов.
С утра в белорусских СМИ и телеграм-каналах появились данные о том, что центр Минска перекрыт. Публиковались также фотографии кортежа президента Лукашенко, который прибыл ко Дворцу Независимости.
Государственное информагентство также цитирует речь Лукашенко во время инаугурации. "Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу", - заявил в ней Лукашенко. Он сказал, что "государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность".
Лукашенко заявил о своей победе на президентских выборах, состоявшихся 9 августа, однако оппозиция и страны Запада считают результаты голосования фальсифицированными и настаивают, что большинство голосов получила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.
В Беларуси уже больше месяца не стихают массовые акции протеста, участников которых задерживают и избивают.
Сообщение дополняется.