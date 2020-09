Правозащитницу Алёну Попову вызвали в полицию из-за флешмоба #янехотелаумирать

View this post on Instagram

Совсем недавно погибла очередная жертва домашнего насилия. Оксану Садыкову начал бить муж. И когда чаша терпения переполнилась, она написала на него заявление о побоях и подала на развод. В полиции ничего не сделали, мужа отпустили, он подкараулил ее в подъезде и убил на глазах у 8-летнего сына. Трое несовершеннолетних детей остались без матери. ⠀ Оксана была бы сейчас жива, существуй у нас закон о домашнем насилии. После избиений и попытки удушения ее муж не должен был находиться на свободе, или же Оксану должен был защищать охранный ордер. Муж должен был носить датчик движения и проходить психологическую программу для агрессоров (они, кстати, работают великолепно. В других странах). Но наше государство не защитило Оксану, и она умерла при попытке уйти. ⠀ Таких Оксан у нас в стране много. ⠀ Ежегодно от домашнего насилия в России гибнут около 12.000-14 000 женщин (https://rg.ru/2012/10/23/nasilie.html) В Америке, где сильно развита система профилактики и борьбы с домашним насилием, в 3-4 раза меньше. Хотя население там в два раза больше, чем у нас. ⠀ России нужен федеральный закон о профилактике семейного насилия и помощи пострадавшим от него. Есть шанс, что его будут рассматривать этой осенью. Чтобы это точно произошло, нам нужна максимальная огласка. ⠀ Внезапно я поняла, что действовать надо прямо сейчас, и что только моего голоса мало. И обратилась за помощью к другим блогерам. А сейчас хочу обратиться к вам. ⠀ Мы запускаем #ЯНеХотелаУмирать — флешмоб в поддержку закона о домашнем насилии, который спасает жизни уже в 146 странах. Мы требуем принять его в России. ⠀ РОССИИ НУЖЕН ЭТОТ ЗАКОН. Пожалуйста, если вы понимаете это, помогите нам добиться его принятия — выскажитесь публично о его необходимости. ⠀ Чтобы поучаствовать, надо сделать фото с надписью #ЯНеХотелаУмирать на себе или с табличкой с хэштэгом #ЯНеХотелаУмирать (можно сделать грим, но это не обязательно) и в посте тоже указать хэштэг. Табличка или надпись необязательна, если у вас нет возможности их сделать. Важна любая поддержка. ⠀ Дальше в серии➡️