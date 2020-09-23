Правозащитницу Алёну Попову вызвали в полицию из-за флешмоба #янехотелаумирать

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Правозащитницу, юриста и одного из авторов закона о домашнем насилии Алёну Попову вызвали в полицию для дачи показаний по делу о распространении заведомо ложной информации. Интересуют полицейских, по словам Поповой, ее посты в "Фейсбуке".

Как сообщила сама Попова, депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Веремеенко обратился в Следственный комитет с запросом по поводу постов правозащитницы.

По ее словам, участковый пришел к ней во вторник 22 сентября, когда ее не было дома. "Он дал свой телефон моей семье, попросил связаться и объяснил, что это по поводу моих постов в "Фейсбуке". Участковый мне сказал, что некий гражданин обратился к депутату Госдумы Веремеенко, депутат уже написал в СК, а из СК через МВД и УВД все дошло уже к участковому", - сообщила Попова "Новой газете".

Показания у правозащитницы хотят взять по ст. 207.1 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), максимальное наказание по которой составляет ограничение свободы до трех лет.

"Дело, как я поняла, касается нашего флешмоба #янехотелаумирать и моих постов здесь о том, что в России..., по данным Росстата, 16,5 млн жертв домашнего насилия", - написала правозащитница.

"Будут меня ещё и вызывать для дачи пояснений на Петровку. Хотя понятно всем и каждому, что состава вообще нет. И никакие пояснения не нужны. Потому что сама, блин, статья про другое", - пишет Попова.

Она сообщила, что направила Веремеенко запрос, в котором сообщила, что упомянутая статья уголовного кодекса относится к катастрофам природного и техногенного характера, а также к эпидемиям. Это сказано в примечаниях к статье УК. "Требую от Вас как от депутата отчёта о том, какие шаги, помимо активизации работы по Вашему обращению по поводу моих постов и моей деятельности, Вы с этой минуты собираетесь предпринимать по защите жертв домашнего насилия и продвижению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия", - написала Попова в запросе депутату (размещен на ее странице в "Фейсбуке").

Веремеенко не ответил на звонки Би-би-си.

Флешмоб #янехотелаумирать Попова и блогер Александра Митрошина запустили в "Инстаграме" летом прошлого года. Они сфотографировали блогеров с макияжем, имитирующим ссадины и кровоподтеки, на их теле была надпись "я не хотела умирать". Под хештегом женщины делятся своими историями о домашнем насилии со стороны партнеров.

Сейчас под хештегом #янехотелаумирать более 23 тысяч постов в "Инстаграме". Количество постов под этим хештегом в "Фейсбуке" не отображается.

Участники флешмоба подписывали петицию, которая, по задумке авторов, могла помочь привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и внести законопроект в Госдуму. Первая редакция законопроекта была представлена Совфедом в ноябре прошлого года, но она не понравилась его соавторам, так как в ней делался упор на сохранение семьи и примирение строн, поясняла тогда Попова.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, также соавтор, обратила внимание на то, что в предложенной редакции полностью выводятся из-под действия закона все виды физического насилия - побои, причинение вреда здоровью, потому что они содержат в себе признаки других правонарушений или преступлений.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но не прошел первое чтение.