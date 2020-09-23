Правозащитницу Алёну Попову вызвали в полицию из-за флешмоба #янехотелаумирать
Правозащитницу, юриста и одного из авторов закона о домашнем насилии Алёну Попову вызвали в полицию для дачи показаний по делу о распространении заведомо ложной информации. Интересуют полицейских, по словам Поповой, ее посты в "Фейсбуке".
Как сообщила сама Попова, депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Веремеенко обратился в Следственный комитет с запросом по поводу постов правозащитницы.
По ее словам, участковый пришел к ней во вторник 22 сентября, когда ее не было дома. "Он дал свой телефон моей семье, попросил связаться и объяснил, что это по поводу моих постов в "Фейсбуке". Участковый мне сказал, что некий гражданин обратился к депутату Госдумы Веремеенко, депутат уже написал в СК, а из СК через МВД и УВД все дошло уже к участковому", - сообщила Попова "Новой газете".
Показания у правозащитницы хотят взять по ст. 207.1 УК ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), максимальное наказание по которой составляет ограничение свободы до трех лет.
"Дело, как я поняла, касается нашего флешмоба #янехотелаумирать и моих постов здесь о том, что в России..., по данным Росстата, 16,5 млн жертв домашнего насилия", - написала правозащитница.
"Будут меня ещё и вызывать для дачи пояснений на Петровку. Хотя понятно всем и каждому, что состава вообще нет. И никакие пояснения не нужны. Потому что сама, блин, статья про другое", - пишет Попова.
Она сообщила, что направила Веремеенко запрос, в котором сообщила, что упомянутая статья уголовного кодекса относится к катастрофам природного и техногенного характера, а также к эпидемиям. Это сказано в примечаниях к статье УК. "Требую от Вас как от депутата отчёта о том, какие шаги, помимо активизации работы по Вашему обращению по поводу моих постов и моей деятельности, Вы с этой минуты собираетесь предпринимать по защите жертв домашнего насилия и продвижению законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия", - написала Попова в запросе депутату (размещен на ее странице в "Фейсбуке").
Веремеенко не ответил на звонки Би-би-си.
Флешмоб #янехотелаумирать Попова и блогер Александра Митрошина запустили в "Инстаграме" летом прошлого года. Они сфотографировали блогеров с макияжем, имитирующим ссадины и кровоподтеки, на их теле была надпись "я не хотела умирать". Под хештегом женщины делятся своими историями о домашнем насилии со стороны партнеров.
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Совсем недавно погибла очередная жертва домашнего насилия. Оксану Садыкову начал бить муж. И когда чаша терпения переполнилась, она написала на него заявление о побоях и подала на развод. В полиции ничего не сделали, мужа отпустили, он подкараулил ее в подъезде и убил на глазах у 8-летнего сына. Трое несовершеннолетних детей остались без матери. ⠀ Оксана была бы сейчас жива, существуй у нас закон о домашнем насилии. После избиений и попытки удушения ее муж не должен был находиться на свободе, или же Оксану должен был защищать охранный ордер. Муж должен был носить датчик движения и проходить психологическую программу для агрессоров (они, кстати, работают великолепно. В других странах). Но наше государство не защитило Оксану, и она умерла при попытке уйти. ⠀ Таких Оксан у нас в стране много. ⠀ Ежегодно от домашнего насилия в России гибнут около 12.000-14 000 женщин (https://rg.ru/2012/10/23/nasilie.html) В Америке, где сильно развита система профилактики и борьбы с домашним насилием, в 3-4 раза меньше. Хотя население там в два раза больше, чем у нас. ⠀ России нужен федеральный закон о профилактике семейного насилия и помощи пострадавшим от него. Есть шанс, что его будут рассматривать этой осенью. Чтобы это точно произошло, нам нужна максимальная огласка. ⠀ Внезапно я поняла, что действовать надо прямо сейчас, и что только моего голоса мало. И обратилась за помощью к другим блогерам. А сейчас хочу обратиться к вам. ⠀ Мы запускаем #ЯНеХотелаУмирать — флешмоб в поддержку закона о домашнем насилии, который спасает жизни уже в 146 странах. Мы требуем принять его в России. ⠀ РОССИИ НУЖЕН ЭТОТ ЗАКОН. Пожалуйста, если вы понимаете это, помогите нам добиться его принятия — выскажитесь публично о его необходимости. ⠀ Чтобы поучаствовать, надо сделать фото с надписью #ЯНеХотелаУмирать на себе или с табличкой с хэштэгом #ЯНеХотелаУмирать (можно сделать грим, но это не обязательно) и в посте тоже указать хэштэг. Табличка или надпись необязательна, если у вас нет возможности их сделать. Важна любая поддержка. ⠀ Дальше в серии➡️
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Сейчас под хештегом #янехотелаумирать более 23 тысяч постов в "Инстаграме". Количество постов под этим хештегом в "Фейсбуке" не отображается.
Участники флешмоба подписывали петицию, которая, по задумке авторов, могла помочь привлечь внимание к проблеме домашнего насилия и внести законопроект в Госдуму. Первая редакция законопроекта была представлена Совфедом в ноябре прошлого года, но она не понравилась его соавторам, так как в ней делался упор на сохранение семьи и примирение строн, поясняла тогда Попова.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина, также соавтор, обратила внимание на то, что в предложенной редакции полностью выводятся из-под действия закона все виды физического насилия - побои, причинение вреда здоровью, потому что они содержат в себе признаки других правонарушений или преступлений.
Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но не прошел первое чтение.
До 2017 года в статье 116 Уголовного кодекса России были указаны побои "в отношении близких лиц". Но такие побои в семье, совершенные впервые, вывели из-под действия УК и стали считать административным правонарушением, что вызвало резкое осуждение юристов и правозащитников.