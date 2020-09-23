Инцидент с Су-30 на учениях под Тверью: его мог сбить другой истребитель

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Су-35С - последняя модификация истребителя Су-27. Он обладает повышенной маневренностью

Разбившийся во время учений под Тверью истребитель Су-30 мог быть по ошибке сбит другим военным самолетом. Об этом сообщают источники информационного агентства ТАСС и телекомпании РЕН ТВ. Сразу же после инцидента об этом сообщали со ссылкой на анонимный источник авиационные каналы в "Телеграме".

Ранее сообщалось, что самолет упал по неустановленным причинам, в результате аварии погибших нет - оба летчика катапультировались. Обломки самолета были найдены, а экипаж доставлен на аэродром.

Согласно новым данным, в ходе учений отрабатывался воздушный бой с участием другого истребителя - Су-35С. Он не был вооружен ракетами, но его пушка была снаряжена боевыми снарядами.

Су-35С якобы должен был выполнить фотострельбу - зафиксировать атаку на другой самолет при помощи специальной фотоаппаратуры. Однако, по сообщениям источников ТАСС и РЕН ТВ, вместо фотофиксации был открыт огонь на поражение. Причины этого не сообщаются.

Русская служба Би-би-си направила официальный запрос в министерство обороны России с просьбой прокомментировать эту информацию и ожидает ответа.

Огонь по своим

Три года назад на учениях Запад-2017 российский ударный вертолет по ошибке применил боевые ракеты воздух-поверхность по специальному автомобилю. Вероятно, это был комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3", оснащенный беспилотниками "Орлан".

В пресс-службе Западного военного округа тогда признали ошибку, сообщив, что "системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели".

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Двухместный Су-30 - один из основных истребителей российских ВКС

В интернете тогда появились несколько видеозаписей инцидента: съемка обстрела с двух разных точек, кадры последствий удара, а также видеозапись, опубликованная только в телеграм-канале Mash (связан с изданием Life), на которой, как утверждается, запечатлены кадры с вертолета, нанесшего удар.