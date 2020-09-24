Лагеря для тибетцев. Эксперты говорят, что Китай "перевоспитывает" жителей Тибета так же, как уйгуров

Власти Китая сгоняют сотни тысяч жителей Тибета в военизированные учебные центры, которые, по словам экспертов, очень напоминают трудовые лагеря, сказано в докладе Джеймстаунского фонда (Jamestown Foundation - американская неправительственная исследовательская организация). Китайский МИД отвергает обвинения и утерждает, что сообщения о принудительном труде не соответствуют действительности.

Доклад основан на сообщениях в средствах массовой информации, политических документах и спутниковых снимках. Выводы американских экспертов независимо подтвердило агентство Рейтер.

В докладе также сказано, что ситуация в Тибете напоминает происходящее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где притесняются права уйгуров. Иностранные журналисты и правозащитники утверждают, что около миллиона мусульман-уйгуров удерживают в так называемых "лагерях перевоспитания", где их по сути заставляют отказаться от своей религии. Пекин заявляет, что это не лагеря, а учебные центры по борьбе с экстремизмом.

В Тибете создание лагерей, о которых говорят американские эксперты, объясняется программой Пекина по переподготовке местных жителей для борьбы с бедностью. В ее рамках власти пытаются перенаправить крестьянское население сельских районов с крайне низкими доходами на работу в промышленности. Однако правозащитники говорят, что в таких районах, как Тибет и Синьцзян, где живут этнические меньшинства, обучение сопровождается идеологической обработкой и от него нельзя отказаться.

Отдаленный и преимущественно буддистский Тибет управляется Китаем. Хотя он имеет статус автономии, многие обвиняют Пекин в насильственном подавлении там культурных и религиозных свобод. В свою очередь китайское коммунистическое руководство настаивает, что несет прогресс и способствует развитию этого высокогорного гималайского региона.

Ранее глава тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сенгай уже указывал на то, что тибетцев сгоняют в трудовые лагеря и так называемые учебные центры для "образования". Теперь же, как выяснил Джеймстаунский фонд, есть все указания на то, что эта государственная программа куда масштабнее, чем считалось ранее.

Что выяснили исследователи?

В отчете, составленном под руководством независимого исследователя Тибета и Синцзяна Адриана Зенца, говорится, что за первые 7 месяцев текущего года переподготовку прошли около 500 тыс. земледельцев и скотоводов (около 15% населения региона). Власти также установили квоты на массовое переселение этих людей как в пределах Тибета, так и в другие регионы Китая.

Автор фото, AFP/Getty Images Подпись к фото, Люди во всем мире выступают за независимость Тибета

В докладе упоминаются планы китайского руководства, предусматривающие создание учебных программ по "выработке трудовой дисциплины, обучению китайскому языку и рабочей этике". По данным авторов исследования, китайские власти пытаются избавиться от отношения к работе, которое они описывают как "не могу, не хочу, не посмею". План предусматривает также некие меры по "фактическому устранению ленивых людей", однако о каких именно шагах в этом направлении идет речь, не уточняется.

Как сказано в отчете, в результате реализации этих "учебных программ" большинство работников получают низкооплачиваемую работу в текстильной промышленности, на строительстве и в сельском хозяйстве.

"В контексте усиливающейся политики Пекина по ассимиляции этнических меньшинств, весьма вероятно, что такие меры приведут в долгосрочной перспективе к потере языкового, культурного и духовного наследия", - предупреждают составители отчета.

Насколько похожа ситуация в Синьцзяне?

В отчете указывается на то, что тибетская программа напоминает подобную практику в провинции Синьцзян. Там китайские власти без суда и следствия задерживают сотни тысяч мусульман-уйгуров и сгоняют их в аналогичные учебные центры.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Власти Китая утверждают, что в таких центрах люди обучаются языку и полезным навыкам, а не содержатся против их воли

"И в Синьцзяне, и в Тибете объявленная правительством борьба с нищетой заключается в распространении государственного социального контроля с самого верха и до уровня отдельной семьи", - говорят авторы отчета.

Однако в докладе Джеймстаунского фонда подчеркивается, что в Тибете схемы трудовых лагерей "потенциально менее принудительны", и некоторые жители добровольно в них участвуют. При этом иногда отмечается рост заработков.

И все же, как отмечают авторы доклада, несмотря на все отличия от Синьцзяна, "явные и систематические указания на принуждение и индоктринацию вкупе с глубоким и потенциально необратимым изменением образа жизни людей вызывают серьезную озабоченность".

В ответ на выводы экспертов Джеймстаунского фонда китайский МИД заявил агентству Рейтер, что в стране существует принцип верховенства права, поэтому все работники трудятся добровольно и получают справедливую заработную плату.