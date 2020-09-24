Коронавирус в России: в Москве уже больше тысячи случаев за сутки

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Люди в масках и без в московском метро на станции "Библиотека имени Ленина"

За сутки в Москве выявили больше тысячи новых случаев Covid-19 - впервые с конца июня. В России суточный прирост установил новый осенний рекорд. Тем временем работодатели ожидают новой волны коронавируса и экономят на зарплатах. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

11-й день роста

Одиннадцатый день подряд в России регистрируют больше заражений, чем днем ранее. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил утром, что в стране выявлено еще 6 595 случаев. Это максимальный показатель с 12 июля, тогда было 6 615 случаев. Накануне, 23 сентября, было 6 215.

Шестой день подряд суточный прирост превышает 6 тысяч. Число заражений достигло минимума в 4 676 случаев 26 августа и снова стало расти, вернувшись на уровень середины июля.

В Москве суточный прирост впервые с 23 июня превысил тысячу случаев и составил 1050. Днем ранее было 970. Больше 700 случаев впервые зафиксировали 15 сентября, 18 сентября было уже больше 800.

За последние сутки в России умерли 149 пациентов с Covid-19 (накануне - 150, еще днем ранее - 160). Самое большое число умерших - в Петербурге (22 пациента), в Москве (15) и Кемеровской области (12).

За все время пандемии в стране умерли 19 948 человек, заразившихся коронавирусом, вылечились 929 829 пациентов. Общее число заражений достигло 1 128 836.

Среди умерших от коронавируса - депутат Госдумы Ваха Агаев (КПРФ). Это первый член российского парламента, который стал жертвой Covid-19. Ему было 67 лет.

Очереди из "скорых" в Петербурге

Очереди из машин скорой помощи возле Покровской больницы в Петербурге, где за сутки умерло больше всего пациентов с Covid-19, можно объяснить нормами Роспотребнадзора, согласно которым в смотровой может находиться только один пациент. Об этом РБК заявила пресс-секретарь городского комитета по здравоохранению Ольга Рябинина.

Эту больницу чиновница назвала одним из крупнейших медицинских учреждений города с самым большим коечным фондом, принимающим пациентов с коронавирусной инфекцией. "В день выписываются 45-50 пациентов, принимается примерно такое же количество. Больница изначально не инфекционная, поэтому принимаются пациенты через смотровые", - пояснила она.

Как выглядит очередь в смотровые, накануне, не стесняясь в выражениях, рассказал в "Фейсбуке" директор и главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах.

"Только у нас могут два раза наступать на одни и те же грабли и делать вид, что ничего не происходит. А ведь это только начало..." - написал он и выложил фото.

Автор фото, facebook.com/permalink

Минздрав проводит проверку готовности Петербурга к эпидемиологическому сезону, особое внимание власти должны уделять первичной сортировке пациентов, сказал РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Александровскую больницу в Петербурге вновь полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом, сообщили в комитете по здравоохранению изданию "Бумага". До этого пациентов с коронавирусом принимали только некоторые отделения больницы.

Зарплаты стали меньше

Работодатели экономят на зарплатах, ожидая второй волны коронавируса, пишут в четверг "Ведомости" со ссылкой на аналитиков "СберИндекса". Они подсчитали, что медианная зарплата в России в августе сократилась на 4,5% по сравнению с началом года.

Рынок труда постепенно приходит в себя после пандемии, но за счет найма сотрудников по более низким, чем в начале года, ставкам, отмечает издание.

В пандемию в ряде секторов экономики люди лишись работы, конкуренция за рабочее место выросла, и теперь работники более уступчивы в переговорах с новыми работодателями, считает замдиректора по управлению персоналом "Уралсиб страхования" Елена Лялина. А сами компании стараются сокращать издержки, поскольку понесли заметные потери из-за коронавирусного кризиса.