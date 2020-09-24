Сеул: военные КНДР убили и сожгли чиновника Южной Кореи

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Южнокорейский остров Ёнпхёндо расположен у границы с КНДР в водах Желтого моря, о которых стороны продолжают территориальный спор

Министерство обороны Южной Кореи заявляет, что военные КНДР застрелили и сожгли южнокорейского чиновника. По словам Сеула, сотрудник департамента рыболовства пропал из патрульного катера и позднее был обнаружен в северокорейских водах.

По версии минобороны Южной Кореи, северокорейцы его застрелили, после чего облили тело горючим и подожгли. В своих выводах Сеул ссылается на множественные данные разведки.

Пхеньян пока никак не прокомментировал заявления Сеула.

С начала пандемии коронавируса КНДР ужесточила охрану границ и, по некоторым сообщениям, ввела политику стрельбы на поражение, чтобы не допустить проникновения Covid-19 в страну.

Версия южнокорейской стороны

В минувший понедельник сотрудник департамента рыболовства Южной Кореи находился на борту патрульного катера в 10 километрах от границы с КНДР, когда неожиданно пропал.

В катере осталась его обувь, из чего минобороны Южной Кореи заключает, что он пытался уплыть от некой опасности.

По версии южнокорейской разведки, северокорейский патруль обнаружил мужчину в спасательном жилете на следующий день, во вторник.

Сеул считает, что военные КНДР надели противогазы и допрашивали его на расстоянии, пока не поступил приказ убить его. Чиновник, как утверждает Сеул, был застрелен в воде, после чего его тело подожгли. Минобороны Южной Кореи не исключает, что это могло быть сделано в рамках противокоронавирусных мер.

Погибшему было 47 лет, у него осталось двое детей, сообщают в Сеуле.

Реакция сторон

Южная Корея назвала произошедшее актом вопиющей жестокости и потребовала от КНДР объяснений, а также наказания исполнителей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядит один из участков границы КНДР и Китая

По мнению корреспондента Би-би-си в Сеуле Лоры Бикер, северокорейские власти готовы пойти на любые меры, чтобы не допустить проникновения коронавируса в страну. Пхеньян готовится к проведению масштабного военного парада, который намечен на 10 октября в ознаменование 75-й годовщины основания правящей Рабочей партии, и стремится не допустить того, чтобы северокорейская столица стала эпицентром распространения инфекции.

В январе из-за Covid-19 КНДР закрыла границы с Китаем. В июле государственные СМИ сообщили, что власти страны повысили режим чрезвычайного положения до максимального уровня.

Командующий военного подразделения США в Южной Корее Роберт Абрамс говорил в августе, что КНДР создала на границе с Китаем буферные зоны шириной от 1 до 2 километров, также были мобилизованы специальные отряды для ликвидации любого, кто попытается пересечь границу.

На пресс-конференции в четверг представители южнокорейского министерства обороны сообщили, что располагают разведданными, на основании которых смогли восстановить картину произошедшего. Однако неясно, как были собраны эти данные.

Военная горячая линия между Севером и Югом была отключена в июне, а межкорейский офис связи, созданный для облегчения коммуникации между сторонами, был разрушен Северной Кореей. Но, по сообщениям агентства Франс пресс, южнокорейские военные перехватывают радиосвязь Севера.