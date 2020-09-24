Сеул: военные КНДР убили и сожгли чиновника Южной Кореи
Министерство обороны Южной Кореи заявляет, что военные КНДР застрелили и сожгли южнокорейского чиновника. По словам Сеула, сотрудник департамента рыболовства пропал из патрульного катера и позднее был обнаружен в северокорейских водах.
По версии минобороны Южной Кореи, северокорейцы его застрелили, после чего облили тело горючим и подожгли. В своих выводах Сеул ссылается на множественные данные разведки.
Пхеньян пока никак не прокомментировал заявления Сеула.
С начала пандемии коронавируса КНДР ужесточила охрану границ и, по некоторым сообщениям, ввела политику стрельбы на поражение, чтобы не допустить проникновения Covid-19 в страну.
Версия южнокорейской стороны
В минувший понедельник сотрудник департамента рыболовства Южной Кореи находился на борту патрульного катера в 10 километрах от границы с КНДР, когда неожиданно пропал.
В катере осталась его обувь, из чего минобороны Южной Кореи заключает, что он пытался уплыть от некой опасности.
По версии южнокорейской разведки, северокорейский патруль обнаружил мужчину в спасательном жилете на следующий день, во вторник.
Сеул считает, что военные КНДР надели противогазы и допрашивали его на расстоянии, пока не поступил приказ убить его. Чиновник, как утверждает Сеул, был застрелен в воде, после чего его тело подожгли. Минобороны Южной Кореи не исключает, что это могло быть сделано в рамках противокоронавирусных мер.
Погибшему было 47 лет, у него осталось двое детей, сообщают в Сеуле.
Реакция сторон
Южная Корея назвала произошедшее актом вопиющей жестокости и потребовала от КНДР объяснений, а также наказания исполнителей.
По мнению корреспондента Би-би-си в Сеуле Лоры Бикер, северокорейские власти готовы пойти на любые меры, чтобы не допустить проникновения коронавируса в страну. Пхеньян готовится к проведению масштабного военного парада, который намечен на 10 октября в ознаменование 75-й годовщины основания правящей Рабочей партии, и стремится не допустить того, чтобы северокорейская столица стала эпицентром распространения инфекции.
В январе из-за Covid-19 КНДР закрыла границы с Китаем. В июле государственные СМИ сообщили, что власти страны повысили режим чрезвычайного положения до максимального уровня.
Командующий военного подразделения США в Южной Корее Роберт Абрамс говорил в августе, что КНДР создала на границе с Китаем буферные зоны шириной от 1 до 2 километров, также были мобилизованы специальные отряды для ликвидации любого, кто попытается пересечь границу.
На пресс-конференции в четверг представители южнокорейского министерства обороны сообщили, что располагают разведданными, на основании которых смогли восстановить картину произошедшего. Однако неясно, как были собраны эти данные.
Военная горячая линия между Севером и Югом была отключена в июне, а межкорейский офис связи, созданный для облегчения коммуникации между сторонами, был разрушен Северной Кореей. Но, по сообщениям агентства Франс пресс, южнокорейские военные перехватывают радиосвязь Севера.
Если убийство чиновника подтвердится, это будет уже вторым случаем, когда северокорейские военные стреляют в гражданское лицо с Юга. В июле 2008 года турист из Южной Кореи был застрелен в районе горы Кымгансан.