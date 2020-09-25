Автопробегом по противникам Трампа. Как приверженцы президента США поддерживают его назло соседям

Автор фото, Reuters

В некоторых районах американских штатов Вирджиния и Висконсин традиционно голосуют за демократов, но сторонники Дональда Трампа есть и там. Эти люди жалуются, что соседи часто смотрят на них косо из-за их консервативных взглядов - и теперь они решили собираться вместе и проводить автопробеги солидарности. Мы рассказываем, как выглядят такие акции и почему они важны для понимания происходящего в США.

Сейчас воскресенье - и 36-летний программист Скотт Пио едет на своем джипе Wrangler, обвешанном флагами предвыборной кампании Дональда Трампа, по одному из жилых районов в северной части Вирджинии. Он машет рукой двум женщинам, которые о чем-то говорят во дворе перед домом. В ответ он встречает лишь строгие, неодобрительные взгляды.

Пио такой реакции не удивлен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Трампа

Неподалеку находится гольф-клуб Трампа Trump National. По выходным президент часто приезжает сюда играть, и у входа его постоянно встречают местные активисты, протестующие против политики республиканцев. В этой части Вирджинии обычно голосуют за Демократическую партию, а к сторонникам Трампа, таким как Пио, тут относятся довольно холодно.

Среди демонстрантов перед входом в гольф-клуб Трампа можно часто заметить 53-летнюю Джули Брискман, которая прославилась несколько лет назад, показав средний палец в адрес президентского кортежа. Фотографию инцидента опубликовали во многих газетах, а в 2019 году Брискман избрали в состав окружного местного совета.

Подпись к фото, Противники Трампа

Скотт Пио узнал об истории Брискман около года назад, когда переехал в этот район. С тех пор он регулярно возглавляет автоколонну джипов и мотоциклов, украшенных американскими флагами, которая появляется рядом с гольф-клубом Трампа. Ее участники пытаются создать противовес действиям Брискман и ее единомышленников-демократов.

"Мне надоело слышать нападки на нашего президента, - объясняет Пио свое решение организовать автопробег. - И мне надоело, что его не уважают".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джули Брискман сделала неприличный жест в адрес кортежа Трампа

Пио нравится, что президент Трамп постепенно ослабляет ограничения для предпринимателей. И он поддерживает его иммиграционную политику, особенно, решение построить заградительную стену вдоль границы с Мексикой. "Он строитель, а не политик", - уверяет Пио.

Похожие автопробеги в поддержку Трампа проходят во многих либеральных районах США; не только в Стерлинге, около которого находится гольф-клуб Трампа и где его противники и сторонники могут встретиться лицом к лицу, не только друг с другом, но и с самим президентом. Колонны украшенных флагами автомобилей колесят по шоссе и пыльным проселочным дорогам таких демократических анклавов, как города О-Клэр (Висконсин) или Мак-Аллен (Техас). И там сторонники Трампа ведут себя не менее активно.

Большие джипы, украшенные флагами президентской кампании Трампа 2020 года, напомнят многим об ужасающих событиях, которые произошли 29 августа в городе Портленд, штат Орегон. Тогда произошли столкновения между участниками автоколонны сторонников Трампа и либерально настроенными демонстрантами; один из выступавших в поддержку президента, Аарон Даниэльсон, был застрелен.

Впрочем, пока автопробеги в Стерлинге и других городах проходят мирно.

Подпись к фото, Скотт Пио организует кампанию в поддержку президента Трампа

Участников автопробегов за Трампа объединяют две вещи: симпатия к действующему президенту и ощущение, что все соседи не разделяют их точку зрения.

Главной действующей силой этих демонстраций стали те, кто называет себя электоральной базой Трампа. По данным исследований, ядро поддержки президента - это белые мужчины и женщины с относительно высоким заработком, среди которых меньше людей с университетским образованием по сравнению с теми, кто голосует за Демократическую партию.

Многие из этих консервативно настроенных избирателей считают, что демократическая элита "смотрит на них с пренебрежением, поскольку они более религиозны и интересуются огнестрельным оружием", - говорит Стивен Норман, профессор истории из университета Оклахомы в Нормане. "Они очень обижены, что их точку зрения игнорируют", - добавляет он. "И тут появился Трамп, который сумел их убедить, что противостоит элитам", - объясняет ученый.

Дональд Трамп часто жалуется, что в Вашингтоне к нему относятся плохо и несправедливо, - и хвалит своих сторонников, называя их "забытыми людьми".

Впрочем, в последние месяцы популярность Трампа среди избирателей падает, и его сторонники начинают беспокоиться о судьбе президента - и своей собственной.

Подпись к фото, Роджер Коул говорит, что при президенте Трампе его бизнес расцвел

"Эти ребята чувствуют, что экономическое и политическое влияние, которое досталось им по праву рождения, постепенно сходит на нет, - считает Джефферсон Кауи из университета Вандербильта в штате Теннесси. - Поэтому они и кричат во все горло".

Некоторые, впрочем, использут еще и колокольчики для коров. 64-летний Роджер Коул стучал в него во время демонстрации в это воскресенье, стоя около своего блестящего грузовика 1980 года выпуска, который был украшен флагом Трампа. Грузовик сломался ("проблемы с гидроусилением руля", объясняет Коул), поэтому вместо участия в автопробеге ему пришлось выражать поддержку при помощи колокольчика.

Автопробег на севере Вирджинии, также как во многих других частях США, был организован стихийно - и без какой-либо поддержки со стороны кампании Трампа. "Он возник на 100% естественно", - уверяет организатор акции Скотт Пио.

Ему вторит 32-летняя мать четырех детей Клэр Крензелок из города Чиппэва-Фоллс в штате Висконсин, которая организовала шествие из 500 автомобилей. "Это настоящее народное движение", - говорит она.

Масштабы автомобильных демонстраций растут. Скотт Пио говорит, что в начале лета в Вирджинии в них участвовали около 30 человек, а сейчас речь идет о 168 "патриотах", как он их называет. Не все выезжают каждый раз, но участников все больше.

Эти автопробеги сплачивают сторонников Трампа, которые предпочитают называть себя "обыкновенными людьми". В их числе - 73-летний бухгалтер Ли Джексон Шоки, приехавший на воскресный автопробег в своем пикапе. Шоки вырос в Вирджинии, у его отца была свиноводческая ферма. "Я часто смотрю выступления Трампа по телевизору и думаю: черт побери, ведь я бы сказал то же самое!", - признается он.

Шоки любит охотиться, и всю жизнь в его доме было огнестрельное оружие. Поэтому ему нравится, что президент Трамп выступает в защиту Второй поправки к Конституции США, гарантирующей право на владение оружием. Шоки также говорит, что политика Трампа помогает американской экономике, потому что он "упростил многие правила, которые душили бизнес".

Подпись к фото, Ли Джексон Шоки говорит, что ему нравится экономическая политика Трампа

В Стерлинге на некоторых машинах красуются плакаты с надписью "Национальная трамповская группа быстрого реагирования". Группа движется по дороге, идущей через холм у реки Потомак, и проезжает мимо ворот президентского гольф-клуба.

Один из водителей - 62-летний отставной начальник пожарной охраны Майк Тэйлор, который привел на автопробег свой грузовик Kenworth 1979 года выпуска. Тэйлор считает, что Дональд Трамп отстаивает интересы страны и американских рабочих. "Он сделал так, что США больше не на вторых или третьих ролях по сравнению с другими странами, в особенности, с Китаем", - говорит сторонник президента.

Всего в нескольких метрах, на тротуаре, проходит альтернативная демонстрация либеральных активистов. На их футболках - имена Джо Байдена и Камалы Харрис, кандидатов в Белый дом от Демократической партии, а в руках - плакаты, на которых Трампа называют "убийцей демократии".

Хотя Джули Брискман была избрана в местный совет, она по-прежнему регулярно приходит на демонстрации перед гольф-клубом Трампа: на ее плакате написано: "Посадите его". По ее словам, в прошлом ее округ голосовал за Республиканскую партию, но сейчас большинство избирателей поддерживает демократов.

Вот как она объясняет, что сторонники Трампа проводят автопробеги и заявляют о своей точке зрения: "Им говорят, что их взгляды устарели, - и это, конечно, больно. Они реагируют как белые люди, которым некомфортно говорить о проблеме расизма".

Автор фото, Clare Krenzelok Подпись к фото, Демонстрации в поддержку Трампа прошли также и в Висконсине

Еще один представитель демократического лагеря - 49-летняя Меган Донахью, на которой тоже футболка с символикой кампании Байдена и Харрис, - наблюдает за трамповским автопробегом с тротуара. "Посмотрите на все эти фуры с флагами, - говорит она. - Это похоже на какой-то культ".

Напряжение между политическими противниками нарастает. Некоторые сторонники Трампа кричат на демократов и выкрикивают оскорбления ("лузеры!"). Как говорит Пио, иногда демократические активисты бросают в водителей пластиковые бутылки с водой. "Полные бутылки!", - жалуется он.

Пио проезжает мимо президентского гольф-клуба - руль его джипа забрызган грязью, на машине развевается большой американский флаг, который принимает на себя удар в случае, если в машину что-то прилетит. "Этот флаг меня защищает", - говорит он.

На ближайшей парковке пахнет хвоей и санитайзером, люди пытаются перекричать рычание мощных четырехцилиндровых двигателей. Пио советует своим товарищам не спускать глаз с сине-красных плакатов в поддержку Трампа. "Надо их беречь", - говорит он и объясняет, что сторонники демократов иногда срывают их. "В прошлый раз они их в лес забросили", - объясняет Пио.

После полудня Трамп уехал из гольф-клуба - и демонстранты начали разъезжаться. Пио, похоже, очень доволен: "Все прошло идеально", - говорит он, собирая плакаты у дороги.