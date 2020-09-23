Жюльетт Греко, икона французского шансона, умерла в возрасте 93 лет

Автор фото, Philippe Bataillon\INA

Звезда французского шансона Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет.

Она родилась в 1927 году, во время Второй мировой войны была арестована нацистами. После войны началась ее артистическая карьера, изначально в кафе и ресторанах.

Одетая всегда в черное, она стала музой для философов и писателей, таких как Жан-Поль Сартр и Альбер Камю.

И не прекращала выступать до 89 лет.

Ее первыми хитами были "Si Tu T'imagines", "Parlez-moi d`Amour" и "Je Suis Comme Je Suis". Позже она также сотрудничала с Сержем Гензбуром.

Греко также была киноактрисой и работала с такими знаменитостями, как Жан Кокто, Ингрид Бергман, Орсон Уэллс и Ава Гарднер.

Слава пришла к ней во Франции в середине 60-х годов, после того, как она сыграла роль шизофренички в телесериале Belphégor.

На сцене вместе Греко выступала с лучшими певцами: от Жака Бреля до Жоржа Брассенса. Ее исполнение песни Sous le ciel de Paris ("Под небом Парижа") стало классикой.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Греко начала свою карьеру в 1940-х годах

Греко пользовалась всемирной популярностью - от Германии до Японии и России. В 1967 году на ее концерт в Берлине пришли 60 тысяч человек, в 2005 она выпустила целый альбом песен на немецком языке.