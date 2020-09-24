Дайджест: протесты после тайной инаугурации Лукашенко, Трамп не обещает мирно отдать власть

Автор фото, EPA Подпись к фото, Некоторые задержания в Минске были жесткими

Секретная инаугурация Лукашенко и новые протесты в Минске

Сотни людей вышли протестовать на улицы Минска после того, как состоялась инаугурация Александра Лукашенко, о которой не было объявлено заранее. Церемония, на которой присутствовали лишь несколько сотен сторонников Лукашенко, прошла во Дворце независимости в Минске.

Лукашенко назвал день инаугурации "днем убедительной и судьбоносной победы". "Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - сказал он.

Сразу после инаугурации Лукашенко в центр Минска начали стягивать военные грузовики, автозаки, водометы и выставлять оцепление возле традиционных мест сбора протестующих.

После того, как стало известно об инаугурации, протестующие начали собираться в центре белорусской столицы. Милиция применила против них дубинки и водометы. Были задержаны более 100 человек.

Светлана Тихановская, которую протестующие считают настоящим победителем выборов, назвала инаугурацию фарсом: "На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию". Признавать Лукашенко легитимным президентом отказались Германия, Польша, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Позже о нелегитимности Лукашенко заявили также США, Канада, Украина, Нидерланды.

Навальный пока останется в Германии

Автор фото, INSTAGRAM @NAVALNY.

Алексей Навальный рассказал о своих планах после выписки. Он опубликовал в "Инстаграме" свое фото на скамейке в парке. Это его первое появление в публичном месте после госпитализации.

"Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот - хоп - я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья", - написал Навальный.

"Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге", - добавил он.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навальный пока остается в Германии, так как его лечение не закончено.

Она отметила, что врачи прогнозируют полное восстановление здоровья Навального, о чем клиника "Шарите" сообщала накануне утром.

Все события, связанные с отравлением Навального, - в нашем онлайн-репортаже.

Трамп отказался обещать мирно передать власть

Президент США Дональд Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на ноябрьских президентских выборах.

"Посмотрим, что случится", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. "Честно говоря, передачи не будет, будет продолжение", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос журналиста.

Он также вновь заговорил о том, что почтовое голосование, к которому в этом году из-за пандемии намерено прибегнуть намного больше американцев, уязвимо для фальсификаций. Эти утверждения лишены оснований.

Опросы показывают значительное отставание Трампа от Байдена. Однако подсчет почтовых бюллетеней займет намного больше времени, первыми станут известны результаты голосования в день выборов, и они могут оказаться в пользу Трампа. Демократы всерьез подозревают, что Трамп может объявить о своей победе, основываясь на этих результатах и не дожидаясь полных итогов.

Столкновение российского корабля в водах Дании

Автор фото, Vadim Savitsky/Tass Подпись к фото, Семь кораблей "Казанец" до сих пор находятся в боевом составе Балтфлота

Российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом "Айс Роуз", шедшим под флагом Маршалловых островов. Столкновение произошло в проливе Эресунн в территориальных водах Дании, сообщают датские и шведские СМИ.

По предварительной информации, оба судна шли в одном направлении, когда столкнулись. Как сообщает датский портал Søfart, российский фрегат, несмотря на густой туман, мог идти с выключенной автоматической идентификационной системой (программа распознавания судов в условиях плохой видимости).

Скончалась Жюльетт Греко

В возрасте 93 лет скончалась звезда французского шансона Жюльетт Греко. Одетая всегда в черное, она стала музой для философов и писателей, таких как Жан-Поль Сартр и Альбер Камю.

Ее первыми хитами были "Si tu t'imagines", "Parlez-moi d'amour" и "Je suis сomme je suis". Позже она также сотрудничала с Сержем Гензбуром. Греко также была киноактрисой и работала с такими знаменитостями, как Жан Кокто, Ингрид Бергман, Орсон Уэллс и Ава Гарднер.

NYT: Путина к ответу

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"Владимир Путин полагает, что ему все сойдет с рук" - озаглавлена редакционная статья New York Times. Редколлегия вопрошает, почему Запад не реагирует на отравление Алексея Навального .

Отравление Навального "Новичком" - нервно-паралитическим веществом, разработанным Советским Союзом - уже установленный факт, подтвержденный лабораториями Германии, Франции и Швеции, пишут редакторы. Сильный яд, который использовался как минимум в одном предыдущем покушении на врагов российского режима, на этот раз был применен внутри страны против лидера оппозиции, который действовал открыто, разоблачая коррупцию и бросая вызов Кремлю. Это требует серьезного ответа, пишет издание.

"В условиях, когда Кремль запирается, многие вопросы остаются без ответа. Главный из них - отдавал ли президент Владимир Путин приказ о совершении покушения , либо оно произошло с его одобрения. Затем есть тот факт, что жертва отравления снова выжила, а специалисты определили нервно-паралитическое вещество. Навальный летел домой из Сибири в Москву, когда почувствовал недомогание. Возможно, судя по последовательности событий, его отравители хотели, чтобы он погиб в пути, чтобы потом скрыть причину смерти? Или же они хотели запугать тех, кто бросает вызов Кремлю?" - размышляет газета.

"Как бы то ни было, заслуживающая презрения позиция российского правительства, изображающего из себя обиженную жертву несправедливых подозрений, лишь усугубляет необходимость требовать от Кремля объяснений. Путину известно, что произошло, или он может это выяснить. И если он продолжит прятаться за откровенно фальшивыми отрицаниями и нелепыми обвинениями, он лишь усилит подозрение о преднамеренном нападении, санкционированном государством. У него был серьезнейший мотив, средства и возможность", - подчеркивает NYT.

Путин, вероятно, считает, что Запад уже истощил свои возможности, введя все возможные санкции. Президент Трамп, по причинам, которые остаются одной из главных загадок его администрации, по большей части закрывает глаза на многочисленные проступки Путина, будь то вмешательство в американские выборы, аннексия Крыма или замалчивание обстоятельств отравления диссидентов, пишет издание.

Самым ярким проявлением европейского гнева стал бы отказ от газопровода "Северный поток-2". Но проект уже почти завершен, и канцлер Германии Ангела Меркель не желает принимать решение, которое влетит Европе в копеечку и будет выглядеть как уступка администрации Трампа.

Но пока Путин выказывает свою решимость до конца жизни оставаться у руля России, проявляя все меньшую заботу о правах человека и верховенстве закона, Запад обязан требовать его к ответу за убийства или попытки убийств тех, кто ему кажется неудобным. Государство, готовое использовать запрещенное химическое оружие против своих граждан, представляет опасность и угрозу и для остального мира, и эту мысль необходимо четко донести "до Путина и остальных, кто вступает с ним в сговор", резюмирует NYT.

Тихановская в NYT: "Я стою во главе революции против последнего диктатора Европы"

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Также в разделе мнений New York Times можно посмотреть 11-минутную видеоколонку Светланы Тихановской.

"Что бы вы сделали ради любви? Человек, которого я люблю, пытался свергнуть диктатора. А потом попал в тюрьму за это. Поэтому я сделала то, что сделала бы любая преданная жена. Я заняла его место. Меня не интересует политика. Я просто мечтаю быть хорошей матерью и прекрасной женой. И теперь я стою во главе революции против последнего диктатора Европы", - в таком стиле говорит Тихановская по-английски.

"После выборов мне пришлось уехать из Беларуси. В тот момент я должна была думать о семье, о муже. Я была готова отступить, потому что было трудно принять происходящее насилие. Так что я действительно была готова сдаться. Только белорусский народ не дал мне опустить руки. Я стала чем-то вроде символа свободы", - добавляет она.

"Я уверена, что у каждого человека есть внутренняя сила. Они [белорусы] не знали, что у них есть эта сила, потому что нас так запугал один человек. Но теперь они проснулись. Эта революция еще не окончена. … Нам нужны новые и справедливые выборы. Их может провести ОБСЕ. И нужно расследовать нарушения прав человека, совершенные в отношении моих людей, которые неделями находятся на улицах . Наша революция не геополитическая. Это не пророссийская революция и не проевропейская революция. Это демократическая революция. И я хочу вернуть своего мужа", - говорит Тихановская.

"Медуза": о причастности Тесака к двойному убийству

В 2016 году израильский режиссер Влади Антоневич обвинил неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича в причастности к убийству уроженцев Таджикистана и Дагестана, совершенному в 2007 году. Тогда в интернете появилась видеозапись этого преступления, опубликованная националистами. "Медуза" поговорила с режиссером о том, как он пришел к выводам о предполагаемой роли Марцинкевича в убийстве.

В середине сентября власти сообщили, что Тесак покончил с собой в челябинском СИЗО. Представитель СКР затем заявила, что Марцинкевич был готов рассказать о двойном убийстве 2007 года и других преступлениях, к которым был причастен. Антоневич полагает, что это и есть то самое убийство из ролика "Казнь таджика и дага".

"Тесак покончил жизнь самоубийством после того, как ему предъявили полную корзину свидетельств его причастности к убийству. Обрати внимание на видео его последнего разговора с адвокатом. На вопрос адвоката, как он видит свои перспективы, он отвечает: "Перспективы — исключительно руки поднять вверх и получить минималку, вот и все. То есть мне единственный вариант — это вот так вот (поднимает руки вверх), и все". …Тесак предал друзей и осознал это. Не дожидаясь позора, который должен был обрушиться на него, он откинулся. … Сдав своих, Тесак переставал быть Тесаком. "Я это уже не я" в его последнем письме - это как раз про его предательство", - сказал Антоневич в интервью "Медузе".

Как живется геям в Польше

Десятки небольших городов в Польше провозгласили себя "зонами, свободными от ЛГБТ". Наша корреспондентка Люси Эш побывала в этих местах, узнала, что стоит за этой затеей, и поговорила с геями, которые в таких городах живут.

Протесты в Израиле во время карантина

В Израиле третий месяц проходят антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху и выражают недовольство действиями властей во время эпидемии коронавируса.

При этом в стране как минимум на три недели в связи с резким увеличением уровня заболеваемости ввели всеобщий карантин. Самые оживленные споры идут о возможности посещения синагог и демократических протестов - и то и другое по-прежнему не ограничено.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В магазин, в аптеку и на протест. Новый карантин в Израиле