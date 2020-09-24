Тайная инаугурация Лукашенко и водометы с желтой жидкостью: что происходило в Минске

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ночь после инаугурации: водометы и спасение в такси

23 сентября в Минске состоялась инаугурация президента Беларуси, о которой заранее публично не сообщалось. На церемонии не было послов, в том числе и посла России. Присутствовали лишь несколько сотен сторонников Александра Лукашенко, которого ЦИК объявила победителем президентских выборов.

Выборы проходили с многочисленными нарушениями, сообщали наблюдатели. Противники Лукашенко считают, что на выборах победила Светлана Тихановская. Они выходят на марши каждое воскресенье уже несколько недель, требуя новых выборов с участием международных наблюдателей.

Лукашенко во время инаугурации поблагодарил милицию. "Вам, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных [улицах] города Минска эту дрянь… Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть. Благодарю вас", - сказал он.

Сразу после инаугурации Лукашенко в центр Минска начали стягивать военные грузовики, автозаки, водометы и выставлять оцепление возле традиционных мест сбора протестующих.

Светлана Тихановская назвала инаугурацию фарсом: "На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию". Признавать Лукашенко легитимным президентом отказались Германия, Польша, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Позже о нелегитимности Лукашенко заявили также США, Канада, Украина, Нидерланды.

Задержания начались еще днем, когда люди начали выходить на пикеты или гуляли по городу небольшими группами.

Читатели сообщали журналистам, что в Минске многие организации отпустили работников пораньше, также раньше обычного закрылись некоторые магазины, в некоторых университетах студентов отпустили пораньше с занятий.

Это объяснялось соображениями безопасности и возможными перебоями в работе общественного транспорта. В скором времени начали поступать сообщения о закрытии станций метро.

Сначала протестующие собирались небольшими группами в своих районах. К 19:00 люди с плакатами и бело-красно-белыми флагами начали подходить к стеле "Минск - город-герой".

В скором времени там появились бойцы в зеленой форме без знаков различия. Милиция начала поливать людей из водометов водой, смешанной с оранжевым красителем. Силовики оттеснили протестующих от стелы. Начались задержания, в том числе жесткие.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В воду в водометах в этот раз добавили краситель

Группы протестующих собирались в разных местах города. Машины им сигналили, в некоторых местах образовались пробки - водители либо ехали очень медленно, либо вообще останавливались и выходили из машин. Также в некоторых случаях дороги блокировали протестующие, которые выходили на проезжую часть.

В местах скопления людей сразу появлялся ОМОН и внутренние войска и протестующих начинали задерживать. Силовики также останавливали машины, вытаскивали из них людей и досматривали. Они били дубинками по автомобилям, которые медленно ехали и сигналили.

Автор фото, EPA

Милиция в отдельных случаях распыляла газ. Также читатели местных СМИ сообщали о взрывах - возможно, светошумовых гранат, которые активно применялись во время протестов в первые дни после выборов.

У станции метро "Пушкинская" между силовиками и протестующими произошли столкновения.

Как и во время предыдущих акций, многие кафе и торговые центры прятали людей и закрывали перед милицией двери. Также протестующие сообщали, что некоторые заведения, напротив, выгоняли их.

С другой стороны, помогали и жители домов, у которых собирались люди. Жители открывали подъезды и помогали протестующим прятаться от ОМОНа. Силовики задерживали людей и во дворах.

В столице заметили и сторонников Лукашенко: несколько десятков человек с красно-зелеными флагами и шариками прошли колонной по центру Минска. С площади Независимости, откуда они начали свое шествие, сразу перед этим сняли оцепление.