Трамп отказался обещать отдать власть в случае поражения на выборах

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Президент США Дональд Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на ноябрьских президентских выборах.

"Посмотрим, что случится", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. "Честно говоря, передачи не будет, будет продолжение", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос журналиста.

Он также вновь заговорил о том, что почтовое голосование, к которому в этом году из-за пандемии намерено прибегнуть намного больше американцев, уязвимо для фальсификаций. Эти утверждения лишены оснований: в нескольких штатах в последние годы все голосования проводились почти исключительно по почте и случаи мошенничества были единичны.

Опросы показывают, что среди сторонников кандидата от Демократической партии Джо Байдена желающих проголосовать по почте намного больше, чем среди сторонников Трампа. Многомесячная кампания Трампа за дискредитацию почтового голосования привела к тому, что многие республиканцы намерены проголосовать на участках непосредственно в день выборов 3 ноября.

Опросы также показывают значительное отставание Трампа от Байдена. Однако подсчет почтовых бюллетеней займет намного больше времени, первыми станут известны результаты голосования в день выборов, и они могут оказаться в пользу Трампа.

Демократы открыто предупреждают, что Трамп может преждевременно объявить о своей победе вскоре после выборов, не дожидаясь полных результатов. Так, в прошлом месяце Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу в 2016 году, призвала Байдена ни в коем случае не признавать поражение в первые часы после выборов, независимо от результатов на тот момент.

Слова Трампа осудили даже некоторые республиканцы, впрочем, это был Митт Ромни (кандидат от республиканцев на выборах 2012 года), один из немногих членов партии, время от времени публично дистанцирующихся от президента.

Пропустить контент из Twitter, 1 Fundamental to democracy is the peaceful transition of power; without that, there is Belarus. Any suggestion that a president might not respect this Constitutional guarantee is both unthinkable and unacceptable. — Mitt Romney (@MittRomney) September 24, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

"Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии, без этого будет Беларусь, - твитнул Ромни. - Любой намек на то, что президент не станет соблюдать эту конституционную гарантию, немыслим и недопустим".

Не далее как во вторник Ромни поддержал Трампа в стремлении заполнить вакантное место в коллегии Верховного суда, освободившееся с кончиной либеральной судьи Рут Бейдер Гинзбург. Его позиция практически гарантирует, что республиканское большинство в Сенате утвердит нового судью, пока неясно лишь, завершится ли процесс до выборов или вскоре после.

Трамп обещал назвать кандидатуру судьи в субботу, вскоре после похорон Гинзбург; он говорил, что предпочитает назначить на это место женщину. Он не раз оглашал списки ультраконсервативных судей, которых будет рассматривать в качестве кандидатов в Верховный суд при появлении там вакансий, и это обещание, судя по опросам, сильно мотивирует многих сторонников президента.