Странная, пустая, яркая. Как Британия выглядела с высоты птичьего полета во время локдауна
Фотографии, которые Крис Горман сделал с помощью дрона, показывают, как пандемия поменяла жизнь британских городов во время карантина. Многие районы, где всегда было много людей, полностью опустели, а некоторые другие объекты, напротив, зажили совсем новой жизнью. Жесткий карантин в Великобритании действовал с марта по май этого года.
Горман, у которого за плечами 25 лет работы фотожурналистом, решил запечатлеть масштаб пандемии коронавируса. Его фотографии использовались в крупных общенациональных газетах и международных изданиях.
"Непосредственно перед тем, как объявили полный локдаун, каждый новый день приносил новый, уникальный кадр - от панической закупки товаров в торговых комплексах до непроданных автомобилей, оставленных на взлетно-посадочных полосах, - говорит Горман. - Мой самый первый кадр был сделан 16 марта на практически пустой парковке торгового центра Bluewater (внизу). Именно в этот день министр здравоохранения Матт Хэнкок объявил в парламенте, что все социальные контакты должны быть прекращены".
"Я понимал, что снимок одного из самых крупных в Британии торговых комплексов сразу даст представление о том, какое воздействие это окажет на экономику в целом", - говорит Горман. Фотография торгового центра Bluewater была напечатана газетами Daily Mail и Daily Telegraph.
Фото (внизу) опустевшего Замка Лидс в графстве Кент было сделано вечером того же дня - 16 марта.
"Следующей темой, которая меня привлекла, были панические закупки. В соцсетях стало появляться все больше фотографий огромных очередей, которые с утра-пораньше выстраивались у супермаркетов, - говорит фотограф. - Знакомый из лондонской вечерней газеты Evening Standard сказал мне, что у гипермаркета Tesco в районе Нью-Молден огромные очереди. Я приехал туда к 05:45 утра (а магазин открывался в 06:00) и к своему изумлению увидел, что очередь уже простирается до парковки, и люди подъезжают и буквально бегут, чтобы встать в очередь".
Эта фотография появилась в Evening Standard, Daily Mail, Sun, Daily Telegraph и Daily Mirror.
"Когда 23 марта Борис Джонсон официально объявил о тотальном локдауне, моей первой мыслью было снять опустевшие парковки у торговых центров на юге Лондона", - рассказывает Горман.
"А потом, 26 марта, появился этот снимок пустынного комплекса Стоунхедж".
"Эти снимки появились на страницах финансовых новостей в газетах Daily Telegraph и Daily Express. По мере углубления экономического кризиса мне понадобилась картинка, которая бы показала всю грандиозность того, что происходит, и тот чудовищный след, который это оставит в экономическом плане.
Я узнал, что многие заброшенные взлетно-посадочные полосы в центральных графствах Англии стали использовать для хранения непроданных автомашин, как новых, так и подержаных. Я сфотографировал всего три полосы - в Оксфордшире, Нортхэмптоншире и в Бедфордшире".
"Снимки, которые получились, стали, наверное, самыми моими популярными за все время локдауна; их использовали Daily Telegraph, Daily Mail, Daily Express и Sun".
Полный локдаун высветил много других интересных углов и аспектов. "Я услышал, что многие люди в это время начали освобождаться от барахла и выбрасывать все лишнее, - говорит фотограф. - Я не был уверен, как это показать в одном снимке, пока случай сам не представился, когда я фотографировал центр по тестированию на коронавирус в районе Уэмбли. Стоявшие у местного гипермаркета Tesco баки для утилизации вторсырья просто засыпали - вещи были повсюду".
"Сами центры по сдаче анализов на коронавирус также вызывали у меня постоянный интерес, хотя бы потому, что они всегда были пустые, когда бы я ни собрался их заснять. В конце концов, тот факт, что они простаивали, сам по себе стал новостью".
"Каждый четверг, в 20:00, люди аплодировали медработникам. Снимок с видом на Тауэр-бридж и лондонский Сити на закате я сделал как раз в тот момент, когда в Лондоне все бросили дела и стали хлопать в ладоши. Такого мы, пожалуй, никогда больше не увидим: совершенно пустой Лондон и никаких машин ни на одном из мостов".
"В Страстную пятницу [общенациональный выходной в Британии] я вдруг вспомнил, что я фотографировал пляж в Борнмуте в этот же самый день за год до этого. А поскольку погода ожидалась в тот день очень теплая, то я решил показать этот пляж, но совершенно пустой - в сравнении со своим же снимком годичной давности".
Ниже - другие снимки Криса Гормана, сделанные во время общенационального карантина в Британии.
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