Странная, пустая, яркая. Как Британия выглядела с высоты птичьего полета во время локдауна

Фотографии, которые Крис Горман сделал с помощью дрона, показывают, как пандемия поменяла жизнь британских городов во время карантина. Многие районы, где всегда было много людей, полностью опустели, а некоторые другие объекты, напротив, зажили совсем новой жизнью. Жесткий карантин в Великобритании действовал с марта по май этого года.

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Совершенно безлюдный Торп-парк в графстве Саррей в первый день пасхальных каникул 3 апреля

Горман, у которого за плечами 25 лет работы фотожурналистом, решил запечатлеть масштаб пандемии коронавируса. Его фотографии использовались в крупных общенациональных газетах и международных изданиях.

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Цветочный магазин Forest Lodge Garden Centre в городе Фарнэм графства Саррей. Магазин закрыт, но менеджер по продажам Джо Дикинсон все равно приходит, чтобы полить цветы.

"Непосредственно перед тем, как объявили полный локдаун, каждый новый день приносил новый, уникальный кадр - от панической закупки товаров в торговых комплексах до непроданных автомобилей, оставленных на взлетно-посадочных полосах, - говорит Горман. - Мой самый первый кадр был сделан 16 марта на практически пустой парковке торгового центра Bluewater (внизу). Именно в этот день министр здравоохранения Матт Хэнкок объявил в парламенте, что все социальные контакты должны быть прекращены".

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Торговый центр Bluewater в Кенте

"Я понимал, что снимок одного из самых крупных в Британии торговых комплексов сразу даст представление о том, какое воздействие это окажет на экономику в целом", - говорит Горман. Фотография торгового центра Bluewater была напечатана газетами Daily Mail и Daily Telegraph.

Фото (внизу) опустевшего Замка Лидс в графстве Кент было сделано вечером того же дня - 16 марта.

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Закат над Замком Лидс в Кенте - популярной туристической достопримечательностью

"Следующей темой, которая меня привлекла, были панические закупки. В соцсетях стало появляться все больше фотографий огромных очередей, которые с утра-пораньше выстраивались у супермаркетов, - говорит фотограф. - Знакомый из лондонской вечерней газеты Evening Standard сказал мне, что у гипермаркета Tesco в районе Нью-Молден огромные очереди. Я приехал туда к 05:45 утра (а магазин открывался в 06:00) и к своему изумлению увидел, что очередь уже простирается до парковки, и люди подъезжают и буквально бегут, чтобы встать в очередь".

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Очередь на вход в гипермаркет Tesco Extra в районе Нью-Молден на юго-западе Лондона в 05:50 утра (по Гринвичу) 20 марта

Эта фотография появилась в Evening Standard, Daily Mail, Sun, Daily Telegraph и Daily Mirror.

"Когда 23 марта Борис Джонсон официально объявил о тотальном локдауне, моей первой мыслью было снять опустевшие парковки у торговых центров на юге Лондона", - рассказывает Горман.

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Сетевой магазин Next в Нью-Молден в первый день локдауна

"А потом, 26 марта, появился этот снимок пустынного комплекса Стоунхедж".

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Мегалитический памятник Стоунхендж в графстве Уилтшир: ни машин, ни людей

"Эти снимки появились на страницах финансовых новостей в газетах Daily Telegraph и Daily Express. По мере углубления экономического кризиса мне понадобилась картинка, которая бы показала всю грандиозность того, что происходит, и тот чудовищный след, который это оставит в экономическом плане.

Я узнал, что многие заброшенные взлетно-посадочные полосы в центральных графствах Англии стали использовать для хранения непроданных автомашин, как новых, так и подержаных. Я сфотографировал всего три полосы - в Оксфордшире, Нортхэмптоншире и в Бедфордшире".

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Тысячи новых и подержаных автомобилей были оставлены на неиспользуемом аэродроме Аппер-Хейфорд в Бистере, графство Оксфордшир

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder.co.uk Подпись к фото, Аэродором Терли в графстве Бедфордшир тоже стал местом хранения тысяч непроданных автомашин

"Снимки, которые получились, стали, наверное, самыми моими популярными за все время локдауна; их использовали Daily Telegraph, Daily Mail, Daily Express и Sun".

Полный локдаун высветил много других интересных углов и аспектов. "Я услышал, что многие люди в это время начали освобождаться от барахла и выбрасывать все лишнее, - говорит фотограф. - Я не был уверен, как это показать в одном снимке, пока случай сам не представился, когда я фотографировал центр по тестированию на коронавирус в районе Уэмбли. Стоявшие у местного гипермаркета Tesco баки для утилизации вторсырья просто засыпали - вещи были повсюду".

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Кучи вещей на переработку, оставленные у гипермаркета Tesco Extra Store на Уэмбли в Лондоне

"Сами центры по сдаче анализов на коронавирус также вызывали у меня постоянный интерес, хотя бы потому, что они всегда были пустые, когда бы я ни собрался их заснять. В конце концов, тот факт, что они простаивали, сам по себе стал новостью".

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Центр по тестированию на коронавирус на северо-западе Лондона, 1 апреля

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Центр по тестированию на коронавирус в Портсмуте, 18 апреля

"Каждый четверг, в 20:00, люди аплодировали медработникам. Снимок с видом на Тауэр-бридж и лондонский Сити на закате я сделал как раз в тот момент, когда в Лондоне все бросили дела и стали хлопать в ладоши. Такого мы, пожалуй, никогда больше не увидим: совершенно пустой Лондон и никаких машин ни на одном из мостов".

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Центр Лондона в 8 часов вечера во время ежевечерних аплодисментов для медработников, 3 апреля

"В Страстную пятницу [общенациональный выходной в Британии] я вдруг вспомнил, что я фотографировал пляж в Борнмуте в этот же самый день за год до этого. А поскольку погода ожидалась в тот день очень теплая, то я решил показать этот пляж, но совершенно пустой - в сравнении со своим же снимком годичной давности".

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Пляж в Борнмуте в Страстную пятницу 2019 года

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Пустой пляж в Борнмуте в Страстную пятницу 2020 года

Ниже - другие снимки Криса Гормана, сделанные во время общенационального карантина в Британии.

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Фермер в Ист-Мион, графство Хэмпшир, таким вот образом выразил свою благодарность Национальной службе здравоохранения - NHS, 23 апреля

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Практически пустая транспортная развязка, известная в Бирмингеме как "Спагетти", 24 апреля. Обычно она пропускает более 210 тыс. машин ежедневно

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Самый центр Лондона, Лестер-сквер, 17 марта совершенно непохож на себя. Здесь обычно проходят кинопремьеры.

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Магазин садовых товаров Forest Lodge Garden Centre в городе Фарнэм, Саррей, 31 марта

Автор фото, Chris Gorman / Big Ladder Подпись к фото, Парк развлечений Chessington World of Adventures скорее похож на город-призрак из фильма ужасов, 21 марта 2020 года