Сбербанк показал новый логотип, название и сервисы. Соцсети шутят

Автор фото, sber.ru/conf/Youtube

Сбербанк провел онлайн-конференцию, на которой его глава Герман Греф анонсировал смену названия и логотипа, а также показал трех голосовых ассистентов, новый внешний вид офисов, банкоматы, устройства экосистемы и единую подписку на сервисы. На конференции появились Михаил Боярский, Дима Билан и Кристина Асмус - им Греф и другие топ-менеджеры рассказывали о нововведениях в банке.

Многие пользователи соцсетей описали онлайн-конференцию банка как "кринж" - то есть странное действо, от которого не то коробит, не то возникает чувство "испанского стыда".

В презентации, которая многим пользователям напомнила те, что делают Apple или Microsoft, только с российским колоритом, Греф представил семейство виртуальных помощников - Сбер, Афина и Джой. Персонажи отличаются характером, есть ли у них какие-то другие отличия, не сообщается. Пользователь сможет выбрать любой понравившийся.

Так, Сбер - "легок в общении" и любит новые технологии, Афина - любит все систематизировать, стремится быть эффективной, начитанная, а Джой - "с высоким эмоциональным интеллектом", помогает решать бытовые вопросы и является оптимистом и экстравертом. Помощники, помимо банковских услуг, могут заказывать еду, записывать к врачу или в салон красоты.

Помимо помощников, банк анонсировал приставку для телевизора SberBox, в которую встроены помощники "Салют", а также другие сервисы Сбера, в числе которых заказ еды, игры, кино и музыка. Вслед за Яндексом и Mail.ru Сбер представил "умную колонку" с дисплеем SberPortal, которая управляется голосом и жестами. В колонку встроена широкоугольная камера c искусственным интеллектом, которая, как сообщили в компании, может фокусироваться на человеке в любой части помещения. Колонка может работать с системой "умный дом".

Также Сбер выпустил собственный магазин с приложениями, в котором разработчики смогут создать свои сервисы с распознаванием лиц и другими инструментами.

Помимо новых технологий, Сбер представил единую подписку на все свои сервисы. В нее вошли доступ к кино на Okko, 30 Гб в облачном хранилище "Сбердиск", скидка по 10% на заказ еды в Delivery Club и на такси "Ситимобил", а также 15% на услуги связи "Сбермобайл" и бесплатная доставка продуктов в Сбермаркете.

Сбер анонсировал, что в новых офисах не будет кассиров, а работа отделений будет осуществляться через распознавание лиц.

Из названия Сбербанка убрали слово "банк", а логотип поменяли на кружок со стрелкой внутри и градиентным цветом. О смене логотипа писали СМИ до конференции, на презентации банк представил его официально.

Реакция соцсетей

Решение компании убрать из названия слово "банк" повеселило многих. Например, одна из пользовательниц "Твиттера" предложила всем банкам последовать примеру "Сбера" и убрать слово из названия.

Пропустить контент из Twitter, 1 Предлагаю всем банкам, убрать из названия слово БАНК. — Александра #РПЧД (@Alexandra_81_22) September 22, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

"А Сбер вообще помнят что они БАНК?" - задается вопросом другой пользователь "Твиттера".

Многие пошли дальше и начали предлагать свои варианты удачных сокращенных названий для других российских компаний.

"Перекрёсток" теперь официально "Перек", "Сбербанк" - "Сбер". Жду теперь "Пятёру", "Фиксыч", сеть магазинов "Черкизон", и, конечно, ваших вариаций на заданную тему", - шутят в группе "Орфосвинство и идиомаркетинг" во "ВКонтакте".

Некоторых заставило пошутить решение показать в начале презентации, как выглядели офисы банка в разные годы.

Многие пользователи отмечали, что презентация выглядит неестественно, и актерские таланты участников оставляют желать лучшего.

Пропустить контент из Twitter, 3 Не снимайте презентации заранее, такие презентации выглядят искусственными и неживыми.

В прямом эфире могут быть накладки,но плюс прямого эфира - открытость и живая реакция.

У Сбера презентацию сложно смотреть — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) September 24, 2020 Контент из Twitter окончен, 3

Многие пользователи соцсетей удивились выбору гостей на конференции. Особенно много вопросов вызвал Михаил Боярский.

Пропустить контент из Twitter, 4 Сбер: Мы инновационные, проводим конференцию онлайн, запускаем голосового помощника, идём в ногу со временем, мы за будущее, бла бла бла



Тоже Сбер: Зовет Боярского в качестве приглашённой звёзды pic.twitter.com/kwGERPVUps — Яўген Севярын (@severin_evgenii) September 24, 2020 Контент из Twitter окончен, 4

Смеялись пользователи и над участием в презентации певицы Валерии, и также телеведущего Андрея Малахова, который предстал в супермаркете с гигантскими продуктами и обедал в сумке у курьера.

А вот Кристина Асмус большинству пользователей понравилась.

Пропустить контент из Twitter, 8 Лучше всех сыграла, конечно, Кристина Асмус. Её талант вытянул даже откровенно тупейшие наигранные диалоги



Считаю, что ей надо было дать провести всю презентацию вместо Грефа и других ноунеймов pic.twitter.com/mgjhKjV4vx — Damir Kamaletdinov (@damir_kam) September 24, 2020 Контент из Twitter окончен, 8

Пропустить контент из Twitter, 9 Будем честны - Кристина Асмус лучшее что есть в этой презентации. — 🍺 Dmitriy Zombak (@zombak) September 24, 2020 Контент из Twitter окончен, 9

Анонс банком танцевальной игры некоторые назвали лучшим моментом конференции.

Кому-то же больше понравился показанный процесс заказа еды.

Не преминули пользователи пошутить о том, что конференция им напомнила презентацию Apple, а Греф - главу компании Тима Кука.

Пропустить контент из Twitter, 13 Сберконф это как эпл эвент для бедных — Артжом (@itismilk) September 24, 2020 Контент из Twitter окончен, 13

Пользователи отреагировали и на покупку банком музыкального сервиса "Звук", который был немедленно превращен в "СберЗвук". В связи с этим многие припомнили компании сложности с открытием счета и переводами.

Пропустить контент из Twitter, 15 Для продления подписки на Сберзвук обратитесь в отделение, в котором его оформляли.

Комиссия за скачивание музыки за пределами домашнего региона всего 5%. — ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ СУЛТАНАТ (@brave__pancake) September 23, 2020 Контент из Twitter окончен, 15

Рассуждая о дальнейшем расширении компании, пользователи начали гадать, что же еще может купить "Сбер".

Пропустить контент из Twitter, 18 СберБанк планирует приобрести Ижевский консервный завод. Новый бренд будет называться СберБанка pic.twitter.com/wsejTUvavt — Sergey Turulin (@STurulin) September 23, 2020 Контент из Twitter окончен, 18

Пропустить контент из Twitter, 19 в прекрасной России будущего вместо onlyfans будут СберНюдсы — твоя любимая еврейка (@ripavika) September 24, 2020 Контент из Twitter окончен, 19