Дональд Трамп выдвинул противницу абортов Эми Барретт на должность судьи Верховного суда

U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit Judge Amy Coney Barrett

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Президент Дональд Трамп выдвинул на должность судьи Верховного суда Эми Кони Барретт.

48-летняя Барретт станет третьим судьей, назначенным Трампом, - после Нила Горсача в 2017-м и Бретта Кавано в 2018-м году.

Что известно о победительнице

Барретт - набожная католичка, которая, согласно статье 2013 года, убеждена, что жизнь начинается с момента зачатия. У нее семеро детей.

Ее кандидатуру поддерживали религиозные консерваторы, которые надеются на отмену знакового решения Верховного суда 1973 года, разрешившего аборты по всей стране.

Сама Барретт неоднократно утверждала, что ее вера и взгляды никак не повлияют на ее работу. В 2016 году она также заявляла, что не рассчитывает на отмену решения 1973 года. По ее словам, измениться могут только ограничения, накладываемые, например, на аборты на поздних сроках беременности, а также на работу клиник. Бывшие коллеги судьи, дававшие комментарии американским СМИ, также убеждены, что взгляды Барретт не повлияют на качество ее работы.

Ее связи с консервативной христианской религиозной группой "Люди хвалы" (People of Praise) активно обсуждались в американской прессе. ЛГБТ-активисты указывали, что в связанной с этой группой сети школ есть руководящие принципы, согласно которым сексуальные отношения возможны только между гетеросексуальными людьми, состоящими в браке.

Правозащитное движение Human Rights Campaign активно выступало против назначения Барретт, называя ее "абсолютной угрозой для прав ЛГБТК")

Эми Барретт известна тем, что начинала карьеру в офисе Антонина Скалия. Этот близкий республиканцам судья Верховного суда - он умер в 2016 году - был другом Рут Гинзбург, несмотря на то, что их взгляды на мир часто были противоположными.

Что такое Верховный Суд США

Это высшая судебная инстанция, которая, если проводить аналоги с Россией, совмещает себе функции Верховного суда РФ и Конституционного суда. В нем девять судей, все они назначаются президентами США пожизненно.

Суд может быть апелляционной инстанцией - и его решение уже не подлежит обжалованию. Но в то же время он может работать и как суд первой инстанции - в случае, если один из штатов подает иск на другой, например. Или когда предметом рассмотрения являются действия первых лиц государства.

Среди важнейших решений Верховного Суда США за последние десятилетия:

  • Каждый человек имеет право на адвоката (решение 1961 года);
  • Отмена запрета на межрасовые браки (1967 год);
  • Отмена запрета на аборты (1973 год);
  • Запрет на казнь несовершеннолетнего (2005 год);
  • Легализация однополых браков (2015 год).

Как назначают судей

В течение ХХ и ХХI веков по ходу естественной смены состава суда он становился то более консервативным (когда судей назначали президенты-республиканцы), то более либеральным (когда судей назначали президенты-демократы).

Состав суда в разные годы отражал и масштабные перемены в американском обещстве. В 1967 году судьей ВС впервые стал афроамериканец, в 1981 году - женщина. В 2009 году президент Барак Обама назначил судьей Соню Сотомайер - она стала первой представительницей латиноамериканского населения США.

В чем заключалась интрига

18 сентября умерла 87-летняя Рут Гинзбург, одна из самых авторитетных юристок страны. В Верховный Суд США ее назначил еще демократ Билл Клинтон в 1993 году. Все остальные судьи тогда были назначены президентами-республиканцами.

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Рут Гинзбург была назначена президентом Биллом Клинтоном в 1993 году

Формально президент США Дональд Трамп получил право на назначение нового судьи, но против этого резко выступили демократы.

В ноябре этого года в стране пройдут президентские выборы - и демократы требовали, чтобы нового судью назначил новый президент, будь то Трамп, но уже после переизбрания или его оппонент-демократ Джо Байден. Такое же пожелание высказывала перед смертью и сама Гинзбург.

Трамп уже 19 сентября заявил, что судью он назначит в самое ближайшее время. 20 сентября он сказал, что это будет женщина.

Кого называли фаворитами

Американские СМИ сразу назвали двух основных фавориток на должность судьи. Дональд Трамп, придя к власти, назначил в федеральные судьи двух женщин: Эми Барретт и Барбару Лагоа.

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Барбаре Лагоа американские СМИ сейчас припоминают, что она нарушила собственные же обещания. В 2016 году она стала судьей во Флориде и говорила, что будет брать самоотвод, если ее беспристрастность поставят под сомнение.

Через три года она была назначена в Федеральный апелляционный суд и не взяла самоотвод при рассмотрении резонансного дела о том, могут ли голосовать бывшие осужденные штата Флорида, не погасившие долги перед государством. Ранее она неоднократно выступала против того, чтобы дать таким людям право голоса. В итоге голосовать во Флориде не смогут около 85 тыс. человек (для сравнения, в 2016 году Трамп выиграл в этом штате у Хиллари Клинтон около 113 тысяч голосов).

Третьей кандидаткой - с меньшими шансами - СМИ называли судью Федерального апелляционного Эллисон Рашинг; ее имя связывают с "Альянсом защиты свободы" - ультраконсервативной организацией, которая борется с абортами и однополыми браками.

Может ли новый президент отозвать судью

Уже нет. Это пожизненная должность. Единственный способ досрочного прекращения полномочий судьи ВС США - импичмент из-за обвинений в уголовном преступлении. Такого в истории страны еще не было.

Каким будет политический расклад в Верховном суде

Шесть-три в пользу судей, назначенных республиканцами. Это значит, что даже если следующим или даже двумя следующими президентами США станут демократы и реформаторы, сами реформы будут находиться под жестким консервативным контролем суда.