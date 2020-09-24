Арбитраж оправдал биатлонисток Вилухину и Романову, наказанных за допинг в Сочи

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Яна Романова, Ольга Зайцева и Ольга Вилухина (слева направо) у здания Спортивного арбитражного суда в Лозанне. 3 марта 2020 года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал невиновными в нарушении антидопинговых правил российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Вилухиной должны вернуть серебряную медаль сочинской Олимпиады. Ольгу Зайцеву суд не оправдал, поэтому серебряную медаль в биатлонной эстафете сборной России не вернут.

Что решил CAS

CAS вынес решения по апелляциям Вилухиной и Романовой, поданным на решения дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) от 27 ноября 2017 года, а также по апелляции олимпийской чемпионки и бывшего лидера российской женской сборной Ольги Зайцевой от 1 декабря того же года. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

Суд постановил, что в случае Вилухиной и Романовой имело место не более чем "подозрение в возможном нарушении антидопинговых правил". Ни одно из нарушений, в которых обвиняли этих двух спортсменок, не было должным образом доказано, говорится в сообщении CAS.

Спортсменки приняли участие в XXII Олимпийских зимних играх в Сочи. Вилухина участвовала в пяти гонках, завоевав серебряную медаль в личном зачете. Романова участвовала в пяти стартах, Зайцева - в шести. Вместе спортсменки завоевали серебро в женской эстафете.

По результатам расследования после Игр в Сочи были установлены схемы сокрытия употребления допинга. МОК возбудил дисциплинарное производство, которое признало биатлонисток участницами этих схем. Их признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

Биатлонистки были дисквалифицированы и пожизненно отстранены от Олимпиад. Их результаты и награды на Играх в Сочи были аннулированы.

В декабре 2017 года спортсменки подали апелляции. Затем CAS приостановил рассмотрение дела до середины 2019 года. Слушания прошли 2-3 марта этого года. Сейчас суд решил, что ни Вилухиной, ни Романовой не было совершено ни одно из деяний, в которых их обвиняли по делу о допинге. Все санкции в отношении Вилухиной и Романовой отменены. Их сочинские результаты восстановлены.

Что касается Зайцевой, наиболее известной из этих трех биатлонисток, то CAS пришел к выводу, что доказана ее вина в подмене анализа мочи и в употреблении запрещенного вещества. Решение МОК подтверждается за одним исключением - отменен пожизненный запрет на участие в Олимпиадах (все три спортсменки уже закончили спортивные карьеры).

Результат сборной России в женской биатлонной эстафете на Играх в Сочи остается аннулированным.

Как наказывали

В конце 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал Зайцеву, Вилухину и Романову за нарушение антидопинговых правил и лишил их медалей, завоеванных на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Обвинения в адрес биатлонисток были основаны в том числе на показаниях бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)

В марте этого года в ходе рассмотрения дела в CAS выяснилось, что подписи Родченкова в документах обвинения оказались подделаны, напоминает РБК. Однако МОК не признал этот факт в суде.

В начале июля немецкое издание Der Spiegel опубликовало расследование о деле Зайцевой и поставило под сомнение достоверность показаний Родченкова, а также выяснило, что, согласно экспертизе, чужая ДНК в моче спортсменки, наличие которой сочли нарушением, принадлежит ее мужу.

В одной из вскрытых допинг-проб Зайцевой обнаружили мужскую ДНК. Предполагается, что она попала в организм во время секса.

Зайцева - одна из самых титулованных российских биатлонисток, закончившая карьеру вскоре после сочинской Олимпиады.

Решение было принято на основе выводов комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой олимпийских допинг-проб россиян. Ей предшествовал доклад Ричарда Макларена, в котором описывался процесс подмены тестов при участии российских силовых структур.

В основу дела также легли показания Родченкова, который в 2015 году бежал в США и стал главным информатором ВАДА. По его словам, Зайцева использовала допинг постоянно, а перед Играми в Сочи специально сдавала чистую мочу, чтобы позже подменить скомпрометированные образцы. Родченков также утверждал, что Зайцева принимала разработанный им коктейль "Дюшес" из запрещенных веществ - для улучшения результатов.

Зайцева намерена оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, заявил ТАСС ее адвокат Алексей Панич. "Зайцева пойдет в швейцарский суд, где вряд ли закроют глаза на подделки документов", - сказал адвокат.

Романова назвала диким решение CAS в отношении Зайцевой. "Человек, который много лет защищал честь нашей страны, был лидером команды, ее очернили до безобразия. Я еще с Ольгой не разговаривала, это дикое решение", - сказала она РБК.

А Глазырину и Лапшина отстранили

Тем временем бывшие российские биатлонисты Екатерина Глазырина и Тимофей Лапшин, которые с 2017 года выступают за Южную Корею, дисквалифицированы за возможные нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

"Отдел IBU временно отстранил двух российских спортсменов, Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина (которые выступают за Корею с 2017 года), за предполагаемые нарушения антидопинговых правил на основании доказательств, представленных в отчете эксперта Ричарда Макларена и базе данных Московской лабораторной информационной системы (LIMS)", - цитирует сообщение Интерфакс.