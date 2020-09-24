Зачем в Азербайджане вызвали на сборы уволенных в запас?

Автор фото, Mod.gov.az Подпись к фото, Отслужившие жители Азербайджана не ожидали, что их могут снова призвать

В Азербайджане начался внезапный призыв резервистов: давно уволенных в запас зовут в военкоматы и сразу отправляют на учения, а на улицах полиция забирает личные кузовные автомобили для нужд армии. При этом ни военного положения, ни всеобщей мобилизации не объявлялось.

В понедельник утром 37-летний дизайнер Вагиф (имена героя и его супруги изменены) собирался пойти на работу, когда ему позвонили из военкомата. Отслуживший в армии почти 20 лет назад Вагиф числился военнослужащим в запасе.

"Его вызвали в военкомат, сказали, что нужно отметиться, - рассказывает его жена Ламия, - он поехал туда и исчез".

Ламия не находила себе места от волнения до полуночи, когда муж наконец перезвонил.

"Сказал, что зарядка на мобильном заканчивается и что его забрали на сборы. Нашему сыну через день исполнялось восемь лет. Вагиф попросил меня поздравить его и извиниться, что папы нет рядом", - рассказывает она.

По ее словам, сначала предполагалось, что он будет на сборах всего 15 дней, но позднее, позвонив с чужого телефона, так как свой у него забрали, он сообщил, что срок продлевается до двух месяцев.

"Муж всегда гордился своей шевелюрой, но сообщил мне, что его уже обрили, - вспоминает она. - Кроме того, говорил, что ему до сих пор не могут подобрать форму из-за лишнего веса".

Мобилизация?

В Азербайджане началась мобилизация военных запаса, сообщает в заявлении Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу.

"В соответствии с законом "О военной обязанности и военной службе", военнообязанные в период запаса призываются на военные тренинги, военные проверки и спецзадания", - сказано в заявлении.

Позже в интервью местным СМИ в госслужбе пояснили, что речь идет об обычных сборах военнообязанных служащих запаса, в ходе которых те закрепляют свои военные навыки и знания.

Кроме того 21 сентября жители Азербайджана делились сообщениями о том, как полиция конфискует личные пикапы и отправляет на отдельную стоянку.

В сообщении министерства внутренних дел говорится, что полицейские действовали согласно "Правилам регистрации военной техники", утвержденным кабинетом министров страны. По словам чиновников, МВД будет диагностировать машины "с целью своевременного, качественного и полного прикрытия вооруженных формирований".

Автор фото, AzerTag Подпись к фото, Несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в подготовке к войне

Эхо недавней войны

Но хотя не объявлены ни всеобщая мобилизация, ни военное положение, люди обеспокоены, а местные политики обсуждают возможность новой войны с Арменией.

Армяно-азербайджанский конфликт

В центре конфликта между Азербайджаном и Арменией стоит территориальный спор о статусе Нагорного Карабаха.

В советское время эта территория входила в состав Азербайджанской ССР в статусе автономной области, но была населена преимущественно армянами. Споры о ее принадлежности привели к полномасштабной войне, закончившейся в 1994 году перемирием.

Сейчас территория Нагорного Карабаха и семь прилегающих к ней районов находятся под контролем армянских сил - непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Баку считает эту территорию оккупированной. Ереван официально не признает независимость НКР, но называет себя гарантом ее безопасности, а бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией.

Дело в том, что несколько дней назад на границе с Арменией погиб азербайджанский военнослужащий, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в подготовке к войне.

"Они готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения, - сказал он 19 сентября. - Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться на всех остальных направлениях".

Товуз, о котором говорит президент, - тот самый приграничный с Арменией район, где в июле произошли боестолкновения. Тогда с азербайджанской стороны погибло полтора десятка человек, включая генерал-майора.

Обе страны обвинили друг друга в эскалации. В Баку прошла многотысячная демонстрация, участники которой требовали возмездия и освобождения оккупированных армянами территорий.

Самое ожесточенное столкновение на линии соприкосновения сторон произошло в апреле 2016 года, когда в результате "пятидневной войны" в Карабахе погибли десятки военнослужащих и гражданских лиц.

Большой войны не будет

Попытки получить комментарий от азербайджанских экспертов оказались безуспешными: одни ссылались на занятость, до других не удалось дозвониться.

Британский политолог и исследователь конфликтов на Кавказе Лоуренс Броерс уверен, что в полномасштабной войне не заинтересованы ни Азербайджан, ни Армения.

"Мы увидели в июле этого года и в апреле 2016 года, что пограничный ландшафт и инфраструктура предотвращают возможность полномасштабной войны, - говорит он. - Гораздо более вероятна эскалация мелкого масштаба".

Автор фото, president.az Подпись к фото, Ландшафт и инфраструктура в Карабахе, по словам экспертов, предотвращают возможность широкомасштабной войны

Официальный представитель министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы отказался комментировать вопрос о возможности повторения июльских событий.

Карабахский конфликт и отношения с Арменией - самая больная тема в азербайджанском обществе, которую не смогла затмить даже пандемия коронавируса.

На этой неделе МИД Армении заявил о готовности к переговорам с Азербайджаном.

Мнения в соцсетях разделились. "Деньги от нефти оседают в карманах чиновников. Их отпрыски что, ездят на самокатах? - спрашивает Байрам. - Самые крутые внедорожники у них".

"Пикапы нужно все ставить на учет, чтобы в случае войны ими можно было воспользоваться", - считает Галиб.