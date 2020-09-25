Прожиточный минимум посчитают по-новому. Станут ли россияне богаче?

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Министерство труда предложило новую методику расчета прожиточного минимума в России и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В ближайший год они увеличатся несильно, но если будут расти доходы населения, то и эти показатели должны стать выше. А что будет, если доходы станут падать?

Что предлагает министерство?

Минтруд предлагает со следующего года отказаться от привязки прожиточного минимума к условной потребительской корзине и считать этот показатель как 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для детей - 97%, для пенсионеров - 86%.

Минимальный размер оплаты труда, который, согласно закону, не может быть ниже прожиточного минимума, министерство предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты в России.

Как изменится МРОТ и прожиточный минимум?

На данный момент изменение в методике подсчета приведет к небольшому росту значений МРОТ и прожиточного минимума. В перспективе - при росте доходов населения и зарплат в стране - увеличение МРОТ и прожиточного минимума может ускориться.

В министерстве сообщили, что значение прожиточного минимума на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля (сейчас - 11 241 рубль), а значение МРОТ - 12 792 рубля (в 2020 году МРОТ на федеральном уровне составляет 12 130 рублей).

Для того чтобы рассчитать значение МРОТ и прожиточного минимума, нужно знать уровень медианной зарплаты и медианного среднедушевого дохода.

Медианный среднедушевой не равен среднедушевому доходу населения - это уровень доходов, при котором 50% населения имеет доходы выше этого уровня, а другие 50% ниже.

Медианный среднедушевой доход в России в прошлом году составил 26 365 рублей (342 доллара), а среднедушевой доход во II квартале этого года был равен 32 854 рубля (426 долларов). 44,2% от значения медианного среднедушевого дохода составляет 11 653 рубль - это и есть значение прожиточного минимума по новой методике расчета.

Чтобы посчитать МРОТ, необходимы данные по медианной зарплате - уровне зарплаты, при котором половина работающих получают зарплату выше этого уровня, а другая половина - меньше.

Значение медианной зарплаты также меньше уровня средней зарплаты по стране. Так, если медианная зарплата на 1 мая в России (с учетом данных за 12 предшествующих месяцев), по данным Росстата, была около 35 тысяч рублей, то средняя зарплата в стране в мае составила 47 926 рублей.

42% от средней медианной зарплаты в 35 тысяч рублей составляет 14700 рублей, это и есть МРОТ по новой методике расчета.

На что влияет МРОТ и значение прожиточного минимума?

МРОТ, согласно закону, не может быть ниже прожиточного минимума.

Значение МРОТ, в свою очередь, влияет на доходы около 3 миллионов россиян, которые получают зарплату в пределах минимального размера оплаты труда. Согласно закону работодатель обязан платить своим сотрудникам зарплату не ниже МРОТ (при условии, что они отработали полное рабочее время).

Каждый регион определяет значение МРОТ сам, при этом он не может быть ниже федерального, только выше. В большинстве регионов России значение регионального МРОТ равно федеральному.

Исходя из МРОТ определяется размер ряда социальных пособий и выплат.

"В первую очередь изменения повлияют на размер пенсий, пособий для детей, особенно для инвалидов", - отмечает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Также от МРОТ зависит размер декретных выплат и оплаты больничного листа. При расчете этих пособий ориентируются на средний заработок, но в случае, если человек был какое-то время без работы, то эти выплаты рассчитываются, исходя из МРОТ.

Может ли МРОТ и прожиточный минимум уменьшиться?

Как сообщили в министерстве, установленное соотношение для расчета прожиточного минимума (44,2% от медианного дохода) предполагается пересматривать не реже одного раза в пять лет, с учетом социально-экономической ситуации в России.

Александр Сафонов говорит, что при таком подходе при падении средних доходов населения возникает опасность падения и расчетного уровня бедности.

"Тогда может получится, что рассчитываемый по этой методике прожиточный минимум будет ниже, чем тот уровень, который рассчитывается по методике, связанной с потребительской корзиной. Поэтому надо законодательно закреплять, что прожиточный минимум, достигнутый ранее, в следующем году не может меняться в сторону уменьшения, даже если изменяются параметры расчета", - объясняет он.

В министерстве уверяют, что в проекте уже предусмотрена дополнительная защитная норма - прожиточный минимум не может опуститься ниже уровня предыдущего года.

Как считают прожиточный минимум и МРОТ сейчас?

Сейчас прожиточный минимум в России - это стоимость условной потребительской корзины, две трети которой приходится на продукты, и еще одна треть - на непродовольственные товары. В годовой потребительской корзине россиянина сейчас 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 58 кг мяса и 210 яиц.

Действующая модель была введена федеральным законом в 1997 году. Метод определения прожиточного минимума, основанный на условной потребительской корзине, разрабатывался в СССР и достался России в наследство.

"Этот метод предполагал, что государство определяет необходимый набор продуктов питания. Причем там конкретные позиции - сколько картофеля вы должны съесть в течение года, сколько сахара, мяса. Но это никак не связано с реальной жизнью. В реальности, в особенности с учетом различных ситуаций в субъектах РФ, человек может есть больше мяса, меньше употреблять молока по сравнению с тем, что вы ему рассчитали. И соответственно получается, что его личное потребление никак не совпадает с вашими расчетами", - говорит Сафонов.

Кроме того, по словам эксперта, у властей при нормативном методе подсчета прожиточного минимума остается возможность для манипулирования - изменения стоимости потребительской корзины.

"Вы можете, например, включать туда самые дешевые товары. Например, больше макарон туда положить и тем самым удешевить корзинку. Поэтому этот метод не очень эффективен с точки зрения реальности. К тому же надо понимать, что бедность - это всегда относительный показатель, бедность всегда определяется по отношению к чему-либо", - подчеркивает Сафонов.

Как отмечают эксперты, переход к установлению минимального размера оплаты труда в зависимости от медианного размера заработной платы - это общемировой тренд. Такая методика используется во многих странах Западной Европы, где медианная зарплата растет более быстрыми темпами, чем условная потребительская корзина.

Есть ли на это деньги в бюджете?

Согласно оценке министерства труда, новая методика расчета прожиточного минимума и МРОТ потребует в 2021 году дополнительно 48,2 млрд рублей, для регионов - 23,4 млрд рублей.

"Это очень маленькая сумма для бюджета. Эти деньги будут высвобождаться в основном за счет перераспределения средств бюджета", - говорит Александр Сафонов.

Дополнительные расходы внебюджетного сектора, связанные с пересмотром методики расчета МРОТ и прожиточного минимума, оцениваются ведомством в 253 млрд рублей за три года, а на 2021 год - порядка 60 млрд рублей.

В минувшую среду российский президент Владимир Путин, выступая перед сенаторами в Кремле, подчеркнул, что зарплаты ниже минимального размера оплаты труда недопустимы и противоречат Конституции.

"Напомню, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию платить ниже МРОТ является нарушением закона, причем основного закона страны, это просто недопустимо", - заявил Путин.

Заявление прозвучало в контексте того, что в условиях связанного с пандемией кризиса важной задачей для России является борьба с бедностью.