Лондонский полицейский застрелен задержанным в здании полиции

мемориал у центра содержания задержанных

Автор фото, PA Media

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Полицейский, убитый в Кройдоне, это 17-й сотрудник британской полиции, погибший от огнестрельного оружия с окончания Второй мировой войны.

В центре содержания задержанных в лондонском районе Кройдон мужчина застрелил сержанта полиции, которому оставалось несколько недель до выхода на пенсию.

Пуля попала полицейскому в грудь. После этого подозреваемый выстрелил в себя. Полицейский скончался в больнице, куда его доставили, перед этим оказав первую помощь на месте. Возбуждено дело об убийстве.

Подозреваемый выжил, он задержан теперь уже по подозрению в убийстве и находится в больнице в критическом состоянии. Полиция огнестрельное оружие не применяла.

По информации корреспондента Би-би-си по внутренним делам Дэнни Шоу, задержанный, предположительно родом из Шри-Ланки, раньше попадал в поле зрения антитеррористического отдела Скотленд-ярда. Официально эта информация не подтверждена.

Как говорится в сообщении полиции, мужчину задержали и привезли в центр в ночь на пятницу, а стрельба произошла во время допроса, около 2:15 ночи по лондонскому времени.

Почему он был задержан и в чем подозревался, официально не сообщается. По неофициальной информации, его заподозрили в незаконном хранении боеприпасов.

Глава лондонской полиции Крессида Дик заявила, что полицейские города "глубоко шокированы и опечалены" потерей коллеги.

Флаги у здания Федерации полицейских - так называется профсоюз лондонской полиции - были приспущены в знак траура.

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Крессида Дик заявила, что полиция оказывает поддержку близким убитого.

"Идет расследование убийства, полицейские работают в нескольких местах, собирая улики и устанавливая обстоятельства произошедшего", - добавила она.

"По предварительным данным, задержанный выстрелил в себя, но пока это не установлено точно", - сказала комиссар лондонской полиции.

Автор фото, EPA

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К зданию, где застрелили полицейского, многие несут цветы

В полиции также проводят внутреннее расследование. Наш корреспондент Дэнни Шоу говорит, что оно, скорее всего, будет идти по нескольким направлениям.

"Скорее всего оно сосредоточится на обстоятельствах ареста этого человека - кто участвовал в операции, проводился ли личный досмотр и как он проводился, надевали ли на него наручники", - говорит Шоу.

Автор фото, PA Media

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Коллеги и жители Кройдона в пятницу несли цветы к центру временного содержания

Соболезнования выразил и премьер-министр Борис Джонсон. "Мои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам полицейского, убитого в Кройдоне вчера ночью", - написал он в "Твиттере".

Многие британские полицейские в знак скорби заменили свои фотографии профиля в социальных сетях на черные прямоугольники с голубой полосой.

Анализ

Доминик Кассиани, корреспондент Би-би-си по внутренним делам

Ужасающий случай в Кройдоне выглядит совершенно беспрецедентным - полицейского застрелил человек, находившийся внутри полицейского участка. Шок, который все ощущают сегодня, подчеркивает, насколько редки случаи убийства британского полицейского на службе; особенно по сравнению с другими странами.

Полицейский, убитый в Кройдоне, - это 17-й сотрудник лондонской полиции, убитый из огнестрельного оружия со времени окончания Второй мировой войны.

Всего в Соединенном Кородевстве Британии с начала XX века были застрелены преступниками 73 полицейских, за вычетом смертей в Северной Ирландии. Большая часть этих убийств - 50 - случилась после 1945 года.

То, что британские констебли, как правило, не вооружены, часто озадачивает полицейских из других стран. Но факт в том, что огнестрельного оружия в нелегальном обороте очень мало, и его ношение так и не вошло в культуру британских полицейских.

Однако все чаще встречаются электрошокеры. Недавний опрос, проведенный среди полицейских в Британии, показал, что три четверти из них предпочитают брать в патруль нелетальное оружие, если у них есть такая возможность.

Владелец магазина, расположенного напротив центра содержания задержанных, рассказал Би-би-си, что ночью видел, как от здания отъехали три кареты скорой помощи.

"Утром я с горестью узнал, что это был сотрудник полиции. Они все замечательные люди и всегда приветствуют, когда заходят в мой магазин", - говорит 43-летний Йогараджа Эммануэль.

Автор фото, Reuters

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