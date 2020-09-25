Дайджест: москвичей могут отправить работать домой, Трамп снова не обещает признать поражение

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Москва в ожидании второй волны

В России продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом, накануне был установлен новый осенний рекорд суточного прироста. В Москве было выявлено больше тысячи новых случаев Covid-19 - впервые с конца июня. Ежедневное число госпитализированных в российской столице выросло примерно на 30%.

Письма от имени мэра Москвы Сергея Собянина с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу будут разосланы более 5 тысячам московских компаний, заявил в четверг замглавы пресс-службы мэрии Борис Булай. Он сказал РИА Новости, что рекомендательные письма направлены в связи с эпидемиологической ситуацией в стране с целью "максимально ограничить людей от контактов".

Московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, сообщил позже Интерфакс со ссылкой на источник. Возвращаться к пропускному режиму не планируется, добавил собеседник агентства.

О том, насколько ухудшилась ситуация с коронавирусом в России за последнее время, можно узнать в нашей статье.

Между тем, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом c начала эпидемии превысило 32 миллиона. Число смертельных исходов - более 980 тыс.

Комиссар по вопросам здравоохранения Европейского союза Стелла Кириакидис заявила, что стремительно растет риск того, что заболеваемость и смертность от Covid-19 вернутся к пиковым показателям весны, а страны находятся на грани новых общенациональных локдаунов, хотя правительства государств ЕС пока еще могут это предотвратить.

В Британии и Франции накануне были зарегистрированы самые высокие показатели новых выявленных случаев за сутки - 6634 и более 16096 соответственно.

Тем временем, ученые изучили опыт выхода из карантина девяти стран и территорий (Гонконг, Япония, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея, Германия, Норвегия, США, Испания, Великобритания) с развитой экономикой и призвали правительства учитывать пять ключевых факторов в стратегиях ослабления ограничений. Результаты были опубликованы в журнале Lancet.

По их мнению, этими факторами являются: владение точной информацией о распространенности инфекции, участие населения, состояние здоровья населения, потенциал системы здравоохранения и меры пограничного контроля. Авторы исследования выяснили, что у рассматриваемых стран не было четких и последовательных стратегий ослабления карантинных ограничений.

Трамп снова не ответил на вопрос, отдаст ли он власть в случае поражения

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Президент США Дональд Трамп снова не ответил на вопрос, готов ли он мирно уступить власть в случае поражения на ноябрьских выборах.

Вместо этого он снова усомнился в том, что выборы будут честными, потому что он считает, что рассылка избирательных бюллетеней по почте - это "большая афера".

В среду Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения, чем вызвал шквал негодования у демократов. Белый дом поспешил заявить, что Трамп примет результаты грядущих выборов, многие видные деятели Республиканской партии также заявили, что передача власти состоится, избегая при этом упоминать лично президента.

В четверг Трамп выступал перед журналистами в Северной Каролине, и его снова спросили, признает ли он результаты ноябрьских выборов только в случае своей победы. "Нам нужно, чтобы выборы были честными, и я не уверен, что это случится", - сказал он.

Трамп вновь пожаловался, что многие штаты в этом году будут рассылать намного больше избирательных бюллетеней по почте. Он неоднократно заявлял, что это может привести к масштабным подтасовкам. Каких-либо доказательств этому он не приводил; весь опыт почтового голосования в США показывает, что случаи мошенничества крайне редки.

Навальный пробудет в Германии еще несколько недель

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Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации, она может занять несколько недель, заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Сейчас, естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", - сказала он в эфире передачи "Навальный.Live" в YouTube.

Вечером в четверг в "Твиттере" Навального появилась первая публикация от первого лица. "Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок" (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий", - говорится в сообщении. Известно, что все время болезни политика его "Твиттер" вели его соратники.

Между тем МИД Франции пообещал разобраться, как содержание разговора президента Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным об отравлении Алексея Навального попало в СМИ. Ранее газета Le Monde со ссылкой на свою информацию писала, что в телефонном разговоре 14 сентября предположил, что Навальный мог отравить себя сам; источники во французской разведке рассказывали изданию Business Insider, что столь нелепое и неправдоподобное предположение привело французского президента в ярость. В Кремле заявили, что Le Monde неверно изложила содержание беседы и не могла его знать, если только кто-то с французской стороны его не слил.

Все события, связанные с отравлением Навального, - в нашем онлайн-репортаже.

Начальник военной разведки Германии уходит в отставку

Начальник военной разведки Германии Кристоф Грамм покинет свой пост на фоне заявлений правительства о необходимости "дополнительных усилий" по борьбе с проникновением ультраправых в ряды бундесвера.

В четверг министерство обороны страны внезапно выпустило заявление, в котором указывалось, что в следующем месяце Грамм будет освобожден от своих обязанностей и досрочно выйдет в отставку. При этом в сообщении также отмечаются успехи чиновника в искоренении сетей праворадикалов в армии.

В январе военная разведка (MAD) объявила, что в течение прошлого года в армии были выявлены сотни военнослужащих, подозреваемых в симпатиях к неонацистам.

Канада, США и Британия готовят санкции белорусским властям

Британия в сотрудничестве с Канадой и США работает над международными санкциями против ответственных за нарушения прав человека и фальсификацию выборов в Беларуси, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"…я дал инструкции команде министерства разработать санкции по типу "санкций Магнитского" против тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека", - сказал Рааб.

Агентство Рейтер, ссылаясь на источники, близкие к правительствам трех стран, сообщает, что Канада, США и Британия собираются ввести санкции против белорусских властей одновременно. Официального заявления об этом страны пока не делали.

FT: Трамп заигрывает с авторитаризмом

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Нынешний президент США Дональд Трамп находится на короткой ноге с автократами, которые в нем души не чают. Он направил самую могущественную демократию в мире в сторону авторитаризма, пишет обозреватель Financial Times Филип Стивенс.

Трампа поддерживает президент России Владимир Путин. От него не отстают всевозможные автократы и деспоты по всему миру.

Понимание того, какой ущерб Трамп нанес либеральной демократии, глубоко удручает. Приверженцы идеи так называемой "сильной руки" едва ли не единодушны в поддержке переизбрания человека, который должен быть лидером свободного мира. Как можно ратовать за соблюдение международного порядка, основанного на верховенстве закона, когда президент США может сказать китайскому председателю Си Цзиньпину, что он спокойно относится к преследованию уйгуров, сокрушается автор.

Идее о том, что Запад является защитником свободы и закона, был нанесен удар из-за войны в Ираке. Повлиял также и финансовый кризис 2008 года. Трамп тоже внес свой вклад в ситуацию в мире - он окончательно лишил США морального авторитета.

США построили послевоенный порядок на системе правил. Трамп утверждает, что каждый человек должен быть эгоистичным националистом. Он хвалится доверительными отношениями с лидерами-ревизионистами, вроде Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, и не скрывает своего презрения к тем, кто хочет действовать по правилам, например, к Ангеле Меркель, отмечает обозреватель.

Энтузиазм Путина по отношению к Трампу не требует особых объяснений. По словам бывшего советника США по национальной безопасности Джона Болтона, российский лидер, вероятно, громко смеялся, что ему все сошло с рук после саммита 2018 года в Хельсинки, на котором Трамп встал на сторону Москвы, а не спецслужб США, которые раскрыли вмешательство России в выборы 2016 года. "Мне кажется, Путин думает, что может играть на нем как на скрипке", - сказал Болтон.

Кремль получил две большие стратегические награды: разрешение США на российский реваншизм на Украине и на деятельность на Ближнем Востоке, а также появившуюся неуверенность Европы в гарантиях поддержания безопасности через НАТО, данных США. Трамп пошел бы дальше, если бы не противодействие американских законодателей.

Очевидно, что исход выборов окажет глубокое влияние в широком смысле на конкуренцию между демократией и авторитаризмом. Демократия отбивается от нападок со связанными за спиной руками. Президент США, готовый принуждать своих собеседников к некоторым минимально допустимым стандартам поведения, по крайней мере, уравнял бы их шансы, полагает Стивенс.

Washington Post: протесты в Беларуси могут потерять свою "бархатность"

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Протесты в Беларуси стали для Александра Лукашенко самым большим испытанием за 26 лет, но демонстранты, в отличие от многих других революционеров, не применяют насилие, не жгут автомобили, не громят магазины, а наоборот - ведут себя очень воспитанно и интеллигентно, пишет Washington Post и приводит примеры этого.

В августе, когда в ходе демонстрации в Минске число протестующих перевалило за 100 тыс., Екатерина Данейко заметила, что мусорные баки быстро заполнялись. Погода стояла теплая, и у большинства демонстрантов были бутылки с водой, которые им бы захотелось выбросить.

Поэтому Данейко купила в ближайшем магазине большие мешки, чтобы складывать туда мусор. Через несколько часов она заметила, что другие люди загружают полные сумки в свои машины, чтобы затем выбросить их в мусорные контейнеры. "Оказывается, многие люди делали то же самое", - цитирует ее издание.

Демонстрации в Минске и других городах с призывом к отставке президента Беларуси Александра Лукашенко, который, несмотря на многочисленные жалобы на фальсификации результатов голосования, утверждает, что победил на выборах в августе, проходят уже седьмую неделю. Лукашенко был приведен к присяге в среду на тайной церемонии.

Улицы остаются чистыми даже после массовых демонстраций. Как было замечено, протестующие даже снимают обувь перед тем, как встать на уличные скамейки, не желая их замарать. Переходя дорогу, многотысячная толпа остановится и будет ждать зеленого света, отмечает газета.

Но ситуация может поменяться. Поскольку правительство Лукашенко и оппозиция зашли в тупик, некоторые белорусы начали с энтузиазмом относиться к мнению о том, что белорусская революция - слишком "бархатная", чтобы добиться успеха, пишет газета.

Урбанист Вучик называет идеею бесплатного проезда в России катастрофой

Профессор Университета Пенсильвании, эксперт в области городского транспорта Вукан Вучик считает плохой идею минтранса России сделать к 2035 году все дороги в России платными, а общественный транспорт - бесплатным. В интервью Би-би-си урбанист поделился мнением, надо ли отказываться от общественного транспорта из-за коронавируса и стоит ли бороться с самокатами на тротуарах.

Каково быть невестой Ассанжа

У Джулиана Ассанжа, как выяснилось в марте, есть невеста по имени Стелла Моррис. Она работала в его команде, пока он находился в посольстве Эквадора, родила двух детей, а сейчас борется за него в суде.

Ведущая Би-би-си Виктория Дербишир поговорила со Стеллой Морис о том, каково это быть подругой Ассанжа, о слежке в посольстве Эквадора и о последствиях публикаций WikiLeaks.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Эта несправедливость убивает". Стелла Морис о Джулиане Ассанже