У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека

Автор фото, Reuters

У здания бывшей редакции Charlie Hebdo в Париже ранены четыре человека, двое из них в критическом состоянии, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Пострадавшие получили ножевые ранения. Одного подозреваемого задержали.

На месте было найдено орудие преступления, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника в полиции. Один из них назвал орудие "мачете", другой - мясницким ножом.

Это видео опубликовал в "Твиттере" журналист Сами Сфакси: "Большое присутствие полиции в 11-м округе. Ножевая атака у офиса Charlie Hebdo".

Пропустить контент из Twitter, 1 🛑🛑 Très gros dispositif policier déployé dans le 11eme. Attaque à l’arme blanche non loin des locaux de Charlie Hebdo. A suivre pic.twitter.com/CMO4pN1jRV — Sami Sfaxi (@Sfaxi_Sami) September 25, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

Репортеры агентства Ассошиэйтед пресс на месте событий сообщили, что большое число полицейских наводнили район на востоке города недалеко от станции метро Ришар-Ленуар.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Четыре человека получили ножевые ранения, двое находятся в критическом состоянии

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция ведет поиски нападавших

В январе 2015 года двое братьев-джихадистов ворвались в парижский офис Charlie Hebdo, застрелив 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман.

Повторная публикация была приурочена к суду над 14 подозреваемыми в нападении в 2015 году.