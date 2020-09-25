Курс евро превысил отметку 91 рубль впервые с начала 2016 года

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Курс евро на торгах на Московской бирже превысил отметку 91 рубль впервые с 11 февраля 2016 года.

Чуть ранее на торгах доллар вырос выше отметку 78 рублей - впервые с 2 апреля этого года.

7 сентября биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей - впервые с 12 февраля 2016 года.

Евро и доллар активно растут на Московской бирже в пятницу вечером, констатирует Интерфакс.

Курс евро составил 90,93 рубля в 16:58. Это на 87,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Незадолго до этого евро рос до отметки 91,0125 рубля, заметил Интерфакс. Доллар США стоил 78,17 рубля, подорожав на 1,0275 рубля.

Аналитики отмечают, что давление на курс рубля оказывают возобновление выхода глобальных инвесторов из рисковых активов на опасениях относительно темпов восстановления мировой экономики в условиях второй волны пандемии.

Резкий рост Covid-19

В России впервые с июня суточный прирост новых случаев Covid-19 превысил 7 тысяч.

В Москве опять же впервые с июня зарегистрировали более 1,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Московские власти утром в пятницу объявили о возвращении некоторых ограничительных мер. В частности, людям старше 65 лет, а также беременным и недавно родившимся женщинам предписано не выходить из дома. Предприятиям - переводить сотрудников на удаленный режим работы.

"Доллар показывает хорошие результаты"

При этом доллар продолжал расти в пятницу и может показать лучшую неделю с начала апреля на фоне распродажи рискованных валют из-за опасений о росте числа случаев коронавируса в Европе и неопределенности вокруг предстоящих выборов в США, пишет Рейтер.

"Доллар показывает хорошие результаты в условиях бегства от риска и более низких цен на активы - не в той степени, которую мы видели в марте-апреле, но, безусловно, достаточно, чтобы это заметить", - сказал агентству старший директор и глава продаж валют банка Mizuho Нил Джонс.