Под Харьковом разбился военный Ан-26. На борту были курсанты
На Украине в Харьковской области при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26. На борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. В МВД сообщают, что погибли 20 человек.
"На самолете находились военные летчики и курсанты института воздушных сил имени Кожедуба. По предварительным данным, на борту было семь членов экипажа и 21 курсант. Всего 28 человек. По состоянию на 22:00, по данным госслужбы по ЧС, подтверждена гибель 20 человек. Двух выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших", - написал в "Фейсбуке" замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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Самолет упал около города Чугуев, сообщало харьковское издание 057.ua со ссылкой на гражданский воздушный патруль Харьковской области. "Разбился военный транспортный самолет Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю", - сказал собеседник издания.
Агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что "по всей видимости, [пилот] принял дорогу за посадочную полосу".
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По предварительной информации - разбился военный самолёт АН26! По не подтверждённой информации сообщается о 5 погибших! На самолете были курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществлявшие учебный полет. Больше в нашем Telegram канале! #netipichnyi_kharkov #харьков #kharkov #kharkiv #чугуев #самолет #армия #курсант #крушение
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Командование ВВС Украины ранее подтвердило, что на борту упавшего Ан-26 были курсанты и есть погибшие в результате крушения самолета.
"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (бортовой номер 76) ВВС вооруженных сил Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета ВВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - было сказано в сообщении в "Фейсбуке".
Позже в ВВС Украины подтвердили, что в результате крушения Ан-26 в Харьковской области погибли 20 человек, большая часть жертв - курсанты.
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Губернатор Харьковской области Алексей Кучер также сообщал, что под Чугуевом упал самолет. "Есть погибшие... Есть те, кто выжил", - писал он в своем телеграм-канале.
Ан-26 - военно-транспортный самолет, разработанный в советском КБ Антонова. Эксплуатируется и пассажирская модификация Ан-26-100 с вместимостью до 43 человек.
В Чугуеве есть военный аэродром, где расположена 203-я учебная авиабригада, пишет РБК.