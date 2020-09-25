Удаленка навсегда и гибкая модель: как российские компании вновь возвращают сотрудников домой

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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил бизнес вновь перевести сотрудников на удаленную работу на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Многие крупные компании, как выяснила Би-би-си, и так не собирались возвращать сотрудников в офис, а некоторые и вовсе намерены оставить часть персонала на постоянной удаленке.

"Помимо выявляемости [коронавируса], мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей", - рассказал накануне Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

В эту пятницу в Москве было выявлено более 1,5 тысяч заболевших коронавирусом - это максимум с 23 июня. Еще в четверг, 24 сентября, в столице было выявлено чуть более тысячи заболевших.

Мэрия Москвы в пятницу начала вновь вводить ограничения, например, режим самоизоляции для пожилых людей или людей с хроническими заболеваниями.

Повторение жесткого карантинного сценария, как весной, не планируется, рассказали Би-би-си два источника в подведомственных мэрии организациях. Собеседники Би-би-си допускают варианты мягких ограничений, которые не касаются полного закрытия бизнеса или введения пропусков. Такие ограничения могут быть усилены со второй недели октября в случае роста заболеваемости.

"Жесткого карантина точно не будет. Иначе гимном России станет "Варшавянка", - сказал один из собеседников Би-би-си. По словам источников, среди возможных ограничений, обсуждавшихся в мэрии: продление запрета на фестивали, отказ от массовых мероприятий, перевод школ на дистанционное обучение. Конкретные меры будут зависеть от динамики числа госпитализаций.

Пока бизнесу в мэрии решили еще раз напомнить о рекомендациях отправить сотрудников на удаленную работу. Как сообщил первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай, мэрия намерена разослать письма в 5 тысяч компаний с просьбой перевести сотрудников из офисов домой.

Такие письма, в частности, были отправлены руководителям "Сбера", "Яндекса" и "Ростеха", писал РБК.

Как отмечает телеграм-канал Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, уже сейчас около 50% компаний Москвы предоставляют сотрудникам возможность работать удаленно, а теперь власти рекомендуют ускорить этот процесс. По данным ведомства, только треть владельцев бизнеса, чьи сотрудники работают удаленно, считают работу из дома менее эффективной по сравнению с офисной.

Практически все опрошенные Би-би-си компании и до обращения Собянина придерживались "карантинных" правил работы, введенных еще в марте этого года, а теперь лишь продляют или ужесточают их.

Гибкие модели в банках

Сразу после обращения Собянина в Сбербанке, который стал в этот четверг стал просто "Сбером", сообщили, что приняли решение о переводе до 50% своего штата на удаленку, следуя рекомендациям московских властей и Роспотребнадзора.

Двое сотрудников банка подтвердили, что им пришли такие письма. На удаленный режим перевели в основном обычных сотрудников, а менеджеры все еще ходят в офис.

Позднее глава "Сбера" Герман Греф отметил, что в случае ухудшения ситуации количество работающих на удаленке сотрудников может увеличиться.

В других крупных российских банках процент работающих в офисе людей еще меньше. Например, в головном офисе Газпромбанка на сегодняшний день работает менее 23% сотрудников, а всего работает в офисах 41% сотрудников, рассказали в пресс-службе.

В Альфа-банке из дома продолжают работать более 70% сотрудников, причем с момента окончания карантина это значение сократилось лишь на 5-10%. При этом возвращать всех сотрудников в офис банк вообще не планирует.

"В основе будет гибкая модель, когда часть сотрудников продолжит работать в офисе на постоянной основе, часть будет работать только удаленно, а большинство - попеременно и дома, и в офисе. Например, человек три дня в неделю работает из дома, а два - в офисе", - объяснил Би-би-си директор по персоналу Альфа-банка Марат Исмагулов.

Практически в полном составе работают на удаленке сотрудники банка "Тинькофф". Хотя с сентября офис организации открыт, руководство банка рекомендует работникам не являться туда без необходимости. "Мы создали все условия для того, чтобы всем было комфортно работать удаленно из любой точки", - говорят в компании.

IT-компании на вечной удаленке

До конца года на удаленной работе останутся 90% сотрудников всех бэкофисов "Билайна". При этом, как и во многих других IT-компаниях, даже после пандемии руководство планирует оставить часть сотрудников на удаленке.

Автор фото, Valery Sharifullin/Tass Подпись к фото, После пандемии часть сотрудников "Билайна" оставят на постоянной удаленке

"Продление режима удаленной работы обеспечит максимальную безопасность сотрудников и позволит нам провести ускоренный ремонт офиса нашей штаб-квартиры, который до этого мы планировали делать в несколько этапов", - сообщили Би-би-си в пресс-службе "Билайна".

Также до конца года продлила дистанционный режим "Лаборатория Касперского". Согласно решению руководства, в московском офисе компании могут находиться не более 30% от всех сотрудников, а людям из группы риска по здоровью рекомендовано продолжать работать из дома, говорит директор по работе с персоналом Марина Алексеева.

В Rambler Group из офиса работает порядка 28% сотрудников, причем, как уточнили в компании, многие работники сами выразили желание вернуться на свои рабочие места. Кроме того, работа из офиса рекомендована для всех, кто только пришел в компанию.

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS Подпись к фото, Сотрудникам Тинькофф Банка не рекомендуют ездить в офис без необходимости

"На удаленке затруднен и менее эффективен процесс адаптации, поэтому мы рекомендуем новым сотрудникам, особенно руководителям, выходить в офис по крайней мере первое время", - рассказали Би-би-си в PR-службе Rambler Group.

Mail.ru Group разрешила своим сотрудникам как минимум до начала ноября работать удаленно, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании Сергея Лучина. По его словам, в офисы в полном составе компания вернется лишь тогда, когда это будет безопасно для всей команды.

"Сотрудники "Яндекса" могут продолжать работать в удаленном режиме еще как минимум до конца ноября. Мы будем следить за обстановкой и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации и официальных рекомендаций", - сказали в пресс-службе "Яндекса".

Магазины и службы доставки: без теста в офис нельзя

На удаленной работе продолжает оставаться офисный штат большинства крупных торговых сетей. В частности, в таком режиме с марта работают практически все офисные сотрудники "Ашана" и "Магнита", рассказали Би-би-си представители компаний.

Интернет-сервис по размещению объявлений "Авито" намерен продолжать удаленную работу до конца января, а с 1 сентября в офис могут приезжать не более 30% сотрудников.

В удаленном формате продолжают работать и офисные сотрудники служб доставки. Так, все сотрудники Delivery Club сейчас работают на дому и по желанию могут выходить в офис, предварительно сдав обязательный тест на коронавирус, сообщили в пресс-службе компании.

Госстуктуры: из дома в офис и обратно

Треть вернувшихся в офисы сотрудников московской мэрии с понедельника снова распустят по домам, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Федеральные ведомства, большая часть которых летом вернула сотрудников в офисы, теперь также постепенно планируют возвращаться к удаленному формату работы. К примеру, заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко сообщила Интерфаксу, что в минэнерго сейчас 100% сотрудников работают в офисе, но министерство готово в случае необходимости снова запустить удаленку.

В министерстве спорта России пока намерены рассмотреть возвращение удаленного режима только для возрастных тренеров при сохранении тренировочного режима для спортсменов, заявил глава ведомства Олег Матыцин.

С марта сохраняется удаленный режим для большинства сотрудников "Почты России", теперь он продлевается до конца октября.