Рут Гинзбург стала первой в истории США женщиной, удостоившейся прощания в Конгрессе

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Рут Бейдер Гинзбург стала первой женщиной в истории США, прощание с которой проходило в здании Конгресса. Она скончалась от рака поджелудочной железы в возрасте 87 лет.

Гинзбург стала лишь второй женщиной, вошедшей в состав Верховного суда США, где она проработала 27 лет. Она также была первым человеком иудейского вероисповедания в составе Верховного суда.

Два дня гроб с телом Гинзбург стоял у входа в Верховный суд. Тысячи людей приходили выразить свои соболезнования. Гроб расположили у входа в здание, чтобы позволить как можно большему числу людей прийти попрощаться с ней в условиях пандемии.

Официальная церемония прощания с Гинзбург проходит в здании Конгресса, но из-за Covid-19 туда можно попасть лишь по приглашению.

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Раввин Лорен Хольцблатт произнесла заупокойную речь, а затем молитву на иврите, что не часто происходит в здании конгресса.

Гинзбург похоронят на следующей неделе на Арлингтонском кладбище.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На Капитолийский холм прибыл Джо Байден с женой и со своим кандидатом в вице-президенты Камалой Харрис

Гинзбург была выдвинута в Верховный суд в 1993 году тогдашним президентом США Биллом Клинтоном.

Она придерживалась либеральных взглядов. Среди первых дел, которые ей пришлось рассматривать, было дело "США против Вирджинии". Тогда Верховный суд признал неконституционным практику военного училища штата Вирджиния принимать лишь кандидатов мужского пола - и голос Гинзбург оказался решающим.

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За время своей работы в Верховном суде она стала как бы противовесом для все более консервативно настроенных коллег.

Гинзбург регулярно критиковала решения других судей. Как известно, решения Верховного суда США принимаются большинством голосов, но меньшинство также публикует свою точку зрения по каждому вопросу. Судья Гинзбург была известна тем, что не сдерживала себя в критике коллег, когда оказывалась в меньшинстве.

"Критика из уст судьи Гинзбург не была признанием поражения. Это были концепции на будущее", - сказала в своей речи раввин Хольцблатт.

В 2015 году Гинзбург сыграла важнейшую роль в двух решениях Верховного суда. Она была одной из шести судей, одобривших важнейшие компоненты закона об обеспечении медицинской помощи американцам, известного как "Обамакейр". В том же году Верховный суд легализовал однополые браки во всех 50 штатах США с перевесом в один голос.

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Кончина Гинзбург уже привела к яростным спорам между сторонниками Республиканской и Демократической партий. Президент Трамп хочет назначить нового судью до выборов 3 ноября, а демократы заявляют, что назначение должно быть сделано тем, кто одержит победу на выборах.

В 2016 году республиканцы заблокировали кандидатуру, выдвинутую тогдашним президентом Бараком Обамой, заявляя, что столь важное решение должно быть сделано лишь победителем на президентских выборах. Сейчас они говорят обратное.

Выбор кандидата в Верховный суд всегда вызывает разногласия. Судьи назначаются пожизненно, и выносят решения по целому ряду жизненно важных вопросов.