Нападавший в Париже хотел зарезать сотрудников Charlie Hebdo. Редакция давно переехала

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция охраняет бывший офис Charlie Hebdo

Подозреваемый в нападении с мясницким ножом на двоих прохожих в Париже признался, что его целью была редакция сатирического журнала Charlie Hebdo, сообщает французская пресса.

Нападавший - 18-летний уроженец Пакистана - по сообщениям СМИ, заявил, что хотел отомстить за новую публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

В 2015 году, после того как Charlie Hebdo впервые опубликовал эти карикатуры, исламисты совершили нападение на редакцию. Тогда погибли 12 сотрудников журнала.

Редакция с тех пор переехала и держит свой адрес в секрете. В здании, где раньше был офис Charlie Hebdo, сейчас находится телевизионная компания.

В сентябре в Париже начался судебный процесс над 14 людьми, которых обвиняют в пособничестве двум джихадистам, напавшим в 2015 году на журналистов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, После нападения полицейские оцепили район

Нападавший, судя по всему, считал, что Charlie Hebdo все еще находится по старому адресу, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на свои неназванные источники в полиции.

Два человека, работавшие на телекомпанию, получили ранения, но, по словам представителей полиции, их жизнь вне опасности.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс прибыл на место происшествия в районе бульвара Ришар-Ленуар, и заявил местным жителям, что им сейчас ничего не угрожает.

Имя задержанного пока не называется, но министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сказал, что речь идет о молодом человеке, который приехал во Францию три года назад из Пакистана.

Полиция задержала еще шестерых человек в связи с нападением, в том числе и соседа подозреваемого по квартире. В пятницу один из задержанных был освобожден, после того как свидетели подтвердили, что он гнался за нападавшим, пытаясь его остановить.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фреска в память погибших журналистов harlie Hebdo

По словам Дарманена, это нападение следует рассматривать как пример исламистского терроризма. Он также добавил, что полиция недооценила уровень угрозы жителям этого района Парижа.

Министр также добавил, что распорядился, чтобы полиция усилила охрану синагог в преддверии Йом Киппура.

Как развивались события

Двое раненых - мужчина и женщина, сотрудники медиакомпании, снимающей сюжеты для телевидения.

"Двое коллег курили перед офисом на улице. Я услышал крики. Я подошел к окну и увидел, что один из них весь в крови, и за ним по улице гонится человек с ножом", - рассказал очевидец.

В 11-м округе на востоке Парижа полиция оцепила весь район вскоре после нападения. Были закрыты станции метро, а также закрыты на вход и выход пять местных школ, которым через несколько часов разрешили открыться.

В течение часа после нападения власти сообщили о задержании подозреваемого.

На месте было найдено орудие преступления, которое полиция описала как "мачете", или мясницкий нож.

Что произошло в Charlie Hebdo

В январе 2015 года двое братьев-джихадистов ворвались в парижский офис Charlie Hebdo и застрелили 12 человек из-за публикации в еженедельнике карикатур на пророка Мухаммеда.

В начале сентября Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, которые пять лет назад вызвали возмущение многих мусульман.