Коронавирус: Россия завершает испытания вакцины, Лондон протестует против нового локдауна

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Лондоне в субботу проходят многотысячные протесты против ужесточения ограничений

В нашем обзоре новостей о коронавирусе: число заболевших в мире превысило 32,5 млн человек; в России через несколько дней завершаются клинические испытания новой вакцины центра "Вектор"; в Британии четверть населения страны живет со строгими ограничениями; как бороться с прыщами, вызываемыми лицевой маской.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев Covid-19 в мире превышает 32,5 млн человек.

Первая пятерка стран с наибольшим числом заболевших выглядит так: США, Индия, Бразилия, Россия, Колумбия.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS via Getty Images Подпись к фото, Москвичей призывают носить маску и перчатки в торговых центрах

Вакцина на три года?

В России за минувшие сутки прирост заболевших ковидом превысил 7 000 - впервые с июня; из них на Москву приходятся 1792 новых случая заражения, по данным столичного оперативного штаба.

В Подмосковье по распоряжению губернатора жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

По сообщению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, исследования вакцины от коронавируса, разработанной в центре "Вектор", "проходят очень успешно", без негативных реакций у привитых добровольцев, и будут завершены к 28-30 сентября.

Есть вероятность, что она будет действовать в течение трех лет, сообщил гендиректор государственного центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Мы ожидаем использование аналогичной схемы, как используется вакцина против клещевого энцефалита, когда после цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще, чем раз в три года", - заявил Максютов в телефильме "Опасный вирус. Вакцины", вышедшем на канале "Россия 1".

Детская вакцина, по его словам, будет отличаться от вакцины для взрослых сниженной реактогенностью. Она будет исследоваться сначала на подростках в возрасте 15-17 лет, затем на детях в возрасте 10-14 лет и далее поэтапно, с понижением возраста добровольцев до новорожденных.

Британия выделит средства на Covax

Британия выделит 500 млн фунтов стерлингов (637 млн долларов) на новую международную инициативу Covax, целью которой является обеспечение доступа к эффективной вакцине - когда таковая появится - всем странам мира, в том числе и беднейшим.

Объявление об этом должен сделать премьер-министр Борис Джонсон на Генеральной Ассамблее ООН.

Протесты против локдауна

Автор фото, EPA Подпись к фото, Тысячи человек собрались в субботу в центре Лондона на митинг против нового локдауна под лозунгом "Мы не даем согласие!"

В центре Лондона, на Трафальгарской площади, в субботу собралась очередная демонстрация протеста против вводимых властями ограничительных мер.

В настоящий момент четверть населения страны вновь оказалась под частичным локдауном из-за роста заражений, и есть вероятность, что эта же участь постигнет столицу Британии.

Полиция призвала протестующих соблюдать меры дистанцирования и сообщила, что не будет мириться с антисоциальными выходками после того, как ровно неделю назад, во время схожей демонстрации в центре Лондона, часть протестовавших вступила в потасовки с полицейскими, что привело к десяткам задержаний.

"Правило шести"

В Англии сейчас действует "Правило шести", по которому нельзя собираться на частные мероприятия в большем составе.

Однако в некоторых районах и регионах действуют более жесткие ограничения, в частности, с субботы в городах Лидс, Виган, Стокпорт и Блэкпул запрещено встречаться - как внутри помещений, так и в собственных садиках - людям, проживающим по разным адресам.

В Манчестерском университете сотни студентов, проживающих в общежитии, вынуждены соблюдать двухнедельную самоизоляцию после нескольких выявленных там случаев заражения.

Автор фото, Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images Подпись к фото, Во многих странах ношение масок является обязательным в публичных местах

Как избежать "маскне"?

Регулярное ношение маски иногда приводит к образованию прыщей в нижней части лица, или "маскне", как уже прозвали этот феномен в Британии, от соединения слов "маска" и "акне".

Чтобы избежать этого, британский дерматолог Сильвани Сьюэлл поделилась с Би-би-си следующими советами: