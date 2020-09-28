New York Times: Трамп увяз в долгах и платит мало налогов

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В 2016 году, когда он вел предвыборную кампанию, и в первый год своего пребывания в Белом доме Дональд Трамп уплатил в виде федерального подоходного налога всего 750 долларов, написала влиятельная либеральная газета New York Times.

Десять из 15 лет, предшествовавших его избранию президентом, Дональд Трамп вообще не платил федеральный подоходный налог, ссылаясь на хронические убытки от своего бизнеса, продолжает издание.

Редакция утверждает, что получила налоговую отчетность Трампа за последние 20 лет от "источников, имеющих к ней доступ на законном основании".

Дональд Трамп, давно находящийся в натянутых отношениях с NYT, назвал публикацию фейком.

"Фактически я платил налог. И вы увидите это из моих налоговых документов… они проходят проверку, они уже очень долго проходят проверку", - сказал он журналистам.

"Налоговая служба относится ко мне не слишком-то хорошо… они относятся ко мне очень плохо", - добавил он.

Трампа пытались обязать через суд представить документы, касающиеся его состояния и бизнеса. Он первый президент с 1970-х годов, не публикующий свою налоговую отчетность, впрочем, закон его к этому не обязывает.

Материал вышел за несколько дней до первых теледебатов между Трампом и его соперником Джо Байденом, и за месяц с небольшим до выборов 3 ноября.

Что еще пишет NYT?

До того, как сделаться президентом, Дональд Трамп считался в США и в мире "королем недвижимости" и образцом успешного бизнесмена.

Однако газета утверждает, что данные, которые он подавал в Налоговое управление США, "рисуют портрет предпринимателя, который зарабатывает сотни миллионов долларов в год и одновременно накапливает хронические убытки, агрессивно пользуясь этим для уклонения от налогов".

Согласно опубликованной им декларации о доходах за 2018 год, Трамп заработал 434,9 млн долларов, а по налоговой декларации, представленной в налоговую службу, в том же году свел баланс с убытком, потеряв 47,4 млн долларов.

Основная компания, управляющая бизнесом Трампа, Trump Organization, отвергла обвинения New York Times. "Большая часть, если не все приведенные в ней факты, являются неточными", - заявил главный юрист Trump Organization Алан Гартен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Trump Organization отвергла обвинения New York Times, заявив, что "большинство" фактов неточны

"За последние десять лет президент Трамп заплатил федеральному правительству десятки миллионов долларов в виде налогов на его личные доходы, в том числе миллионы с момента выдвижения его кандидатуры в 2015 году", - заявил Гартен.

Бизнес на имени?

New York Times утверждает, что самые крупные и известные предприятия Дональда Трампа, в частности, отели с гольф-клубами, год за годом, согласно налоговым декларациям, не сводили концы с концами.

"Это балансирование составляло ключевой элемент финансовой алхимии господина Трампа; свою славу он использовал, чтобы приобретать и поддерживать на плаву рискованные бизнесы, а убытки от них - для минимизации налогов", - говорится в статье.

По данным New York Times, личные долги президента в виде займов, которые предстоит вернуть в ближайшие четыре года, превышают 300 миллионов долларов.

Ссылаясь на свои источники, газета пишет, что в первые два года пребывания в Белом доме Дональд Трамп якобы получил 73 миллиона долларов дохода от зарубежной собственности, и далее утверждает, что часть этих денег поступила от "лоббистов, иностранных чиновников и лиц, желавших личной встречи, доступа или одолжения" от президента США.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп в 2015 году запустил телешоу "Ученик знаменитости", на котором он заработал в 2018 году 427,4 млн долларов

Основную часть зарубежных доходов Трампа принесли ему гольф-клубы в Шотландии и Ирландии, но New York Times заявляет, что Trump Organization также зарабатывала на "лицензионных сделках в странах, чьи лидеры склонны к авторитаризму или ведут рискованную геополитику".

В качестве таковых издание называет Филиппины (3 млн долларов поступлений от лицензионных сделок), Индию (2 млн) и Турцию (1 млн).

New York Times также утверждает, что почти весь свой доход за 2018 год Трамп получил от телевизионного шоу "Ученик" и платы за использование его имени разными организациями в качестве бренда.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По данным New York Times, в 2018 году принадлежащие Трампу поля для гольфа в Шотландии и Ирландии принесли убытки в 63,3 млн долларов

В текущем году президент заработал 176,5 млн долларов на инвестициях в два офисных здания, пишет газета. Однако с этого дохода, утверждает издание, он заплатил очень мало налогов, поскольку другие его предприятия принесли убытки. Американское законодательство позволяет предпринимателям пролонгировать убытки на следующие годы, снижая в них налоги.

Налоговый юрист и политический аналитик Стив Розенталь, помогавший New York Times в расследовании, заявил Би-би-си, что история с налогами "убийственна для имиджа Трампа как успешного бизнесмена".

"Невозможно терпеть такие убытки и не разориться. То, что он продолжает свой бизнес, говорит о том, что он одалживает деньги, чтобы держаться на плаву", - считает Розенталь.

"Обществу следует обеспокоиться на только тем, что Дональд Трамп создал себе ложный имидж, но и тем, кому он должен, и насколько сложны его личные финансовые обстоятельства. Сможет ли он отдавать все силы руководству страной в наших интересах или будет все больше и больше думать о том, как найти выход из этих обстоятельств?" - задается вопросом Розенталь.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, считающаяся самым влиятельным демократом в Вашингтоне, заявила, что президент прилагал массу усилий, чтобы "играть с налоговым кодексом и не платить причитающуюся с него справедливую долю".

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер в "Твиттере" предложил всем американцам, кто платит больше подоходного налога, чем Трамп, поднять руки.

Предвыборный штаб Байдена, также в "Твиттере", заметил, что учителя, пожарные и медсестры платят больше 750 долларов в год.