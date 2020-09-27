Кто такая Эми Барретт, которую Трамп выдвинул в Верховный суд?

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Решение президента США Дональда Трампа выдвинуть кандидатуру Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда США мало кого удивила. Юрист с большим стажем, судья апелляционного суда и мать семерых детей считалась фаворитом в борье за эту должность.

Барретт - набожная католичка, которая, согласно статье 2013 года, убеждена, что жизнь начинается с момента зачатия. Ее кандидатуру поддерживали религиозные консерваторы, которые надеются на отмену знакового решения Верховного суда 1973 года, разрешившего аборты по всей стране.

48-летняя Барретт станет третьим судьей, назначенным Трампом, - после Нила Горсача в 2017-м и Бретта Кавано в 2018-м году.

Говорят, Трамп как-то обмолвился, что "бережет ее" именно на случай появления вакансии в Верховном суде. И она появилась после смерти судьи Рут Бейдер Гинзбург. Так Трамп получил шанс еще сильнее склонить судебный состав вправо в преддверии президентских выборов, на которых он рискует потерпеть поражение.

По словам Джонатана Терли, профессора права Университета Джорджа Вашингтона, отношение Барретт к праву на ношение оружия и иммиграции означает, что она займет правый фланг суда так же надежно, как Гинзбург занимала левый.

"Гинзбург была одним из наиболее последовательных либералов в истории суда. Барретт столь же последовательна [как консерватор]", - добавляет он.

Голос Гинзбург поможет сформировать в суде еще более убедительно консервативное большинство, которое может влиять на жизнь в США десятилетиями. Особенно сильно отразится на решении споров по таким вопросам как право на аборт и судьба закона о доступном медицинском обслуживании, принятого еще при Бараке Обаме.

Юридические заключения и замечания Барретт об абортах и однополых браках принесли ей популярность среди религиозных граждан правых взглядов, но вызвали резкое неприятие со стороны либералов. Сама же она, будучи набожной католичкой, настаивает, что ее религиозные убеждения не влияют на ее работу.

Барретт живет в Саут-Бенде, штат Индиана, со своим мужем Джесси, бывшим федеральным прокурором. Теперь он фермер. У пары семеро детей, в том числе двое приемных из Гаити. Барретт и сама из многодетной семьи - всего у нее было шесть младших братьев и сестер.

Барретт известна острым умом. Она закончила юридический факультет Университета Нотр-Дам, а затем работала помощницей судьи Антонина Скалии. О нем она отзывается как о "самом стойком консерваторе" Верховного суда тех времен.

Как и ее наставник, Барретт выступаетт за драдиционный подход к тексту Конституции - то есть считает, что его надо интерпретировать именно так, как это задумывали авторы документа. Либеральный судьи, напротив, считают такой подход неверным и настаивают, что нужно идти в ногу со временем.

Битва за Верховный суд

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Существенную часть своей карьеры Барретт провела в качестве профессора в том самом Университете Нотр-Дам, который когда-то закончила. Там ее неоднократно признавали преподавателем года.

Один из ее недавних студентов Дейон Катава сказал Би-би-си, что популярность Барретт обусловлена ее стремлением вовлечь всех студентов в дискуссию. Он охарактеризовал своего преподавателя как "справедливую, интеллектуально одаренную и приверженную верховенству закона, закрепленного Конституцией".

Другой студент сказал изданию WBEZ, что испытывает двоякие чувства. "Дело в том, что она отличный педагог. На занятиях она никогда не поднимала политических вопросов. Но я совершенно не поддерживаю ее убеждения. Не думаю, что она хороший выбор для этой страны и для Верховного суда".

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В 2017 году Трамп назначил Барретт в федеральный апелляционный суд седьмого округа в Чикаго. Дорога на работу в один конец отнимает у нее полтора часа. Издание South Bend Tribune как-то опубликовала интервью с подругой Барретт, в котором та называет судью жаворонком и говорит, что она встает между 4 и 5 часами утра.

Это подтверждает и профессор Университета Нотр-Дам Паоло Кароцца, добавляя, что утром регулярно видит ее в спортзале.

Кароцца - человек, который помнит Барретт еще студенткой. На его глазах она прошла весь долгий путь из учеников сначала в учителя, а потом - и в элиту судейского сообщества. Отзывается о ней он очень тепло. "Наше сообщество - маленькое и тесное, так что я знаю ее и как человека. Она добрая, теплая и совершенно обычная".

Как религиозный человек о считает разумным спрашивать кандидатов на ответственные должности, не помешают ли их убеждения их работе. Но, по его словам, Барретт на все подобные вопросы уже убедительно ответила. "Боюсь, сейчас ее личность сведут к идеологизированной карикатуре, и мне больно - я-то знаю, насколько она глубокий и вдумчивый человек", - отмечает Кароцца.

Еще утверждение кандидатуры Барретт в апелляционный суд ознаменовалось ее противостоянием с сенатором Дайэнн Файнстайн, выразившей озабоченность тем, что ралигиозные убеждения кандидата могут отразиться на ее отношении к закону. "В вас живет догма", - сказала Файнстайн обвинительным тоном. В католических кругах эта фраза стала мемом - ее даже писали на чашках.

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Сама Барретт неоднократно выступала в собственную защиту. "Хочу отметить, что ни мое вероисповедание, ни мои личные религиозные убеждения не повлияют на мою работу в качестве судьи", - говорила она.

Тем не менее американская пресса обращала внимание на связи Барретт с религиозной группой "Люди Хвалы", которая отличается особенно консервативными взглядами. В ЛГБТ-сообществе, в частности, отмечали, что школы, организованные этой группой, настаивают на том, что секс возможен только между гетеросексуальными супружескими парами.

Правозащитная организация Human Rights Campaign, поддерживающая ЛГБТ-сообщество, выступила категорически против утверждения Барретт, назвав ее «несомненной угрозой правам ЛГБТ».

Чтобы получить должность в Верховном суде - а это работа на всю жизнь - Барретт придется пройти трудную процедуру утверждения, во время которой сенаторы-демократы скорее всего займут жесткую позицию, которая отражает обеспокоенность их избирателей.

Профессор Терли считает, что она пройдет это испытание за счет той же невозмутимости и самоконтроля, которые она уже продемонстрировала во время назначения в апелляционный суд. "Слушания по утверждению [в апелляционный суд] были репетицией перед утверждения в Верховный суд. Она уже выступала на таком уровне", - считает он.

Что такое Верховный Суд США

Это высшая судебная инстанция, которая, если проводить аналоги с Россией, совмещает себе функции Верховного суда РФ и Конституционного суда. В нем девять судей, все они назначаются президентами США пожизненно.