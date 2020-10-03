Во Франции спорят о перезахоронении в Пантеон поэтов Рембо и Верлена. Их связывала больше, чем дружба

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Артюр Рембо

Французскую интеллектуальную элиту сотрясает скандал, связанный с идеей перезахоронения в парижском Пантеоне останков двух наиболее почитаемых во Франции поэтов - Артюра Рембо и Поля Верлена.

Президенту Эммануэлю Макрону направлена петиция, подписанная несколькими бывшими министрами культуры, а также многими знаменитостями, которые утверждают что, перезахоронение - "это вопрос справедливости", и Рембо с Верленом, как величайшие поэты, писавшие на французском языке, должны быть похоронены вместе в Пантеоне, рядом с другими великими писателями, такими как Вольтер, Руссо, Дюма, Гюго и Мальро.

Петиция, набравшая более 5 тысяч подписей, также указывает, что этим двум поэтам, подобно Оскару Уайльду в Англии, пришлось претерпеть жестокую гомофобию своего времени и теперь они являются символами инклюзивности.

Среди подписавших - бывший мэр Парижа Бертран Деланоэ и модный дизайнер Аньес Трубле, создательница бренда Agnès b.

Теперешний министр культуры Франции Розлин Башло, хотя сама и не подписала петицию, сказала, что согласна с ее посылом.

Противники, среди которых правнучатая племянница и племянник Рембо, обвиняют лоббистов в попытке переписать историю в соответствии с нынешними веяниями и уже направили президенту контрпетицию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поль Верлен

Поэты и любовники

Не умаляя поэтических заслуг этих двух фигур французской культуры, оппоненты идеи перезахоронения расценивают ее как политически-корректный ход, который придает слишком большое значение гомосексуальным наклонностям поэтов, у которых был хоть и страстный, но недолгий роман.

Семнадцатилетний Рембо прибыл в Париж в 1871 году по приглашению своего новообретенного литературного наперсника и в скором времени любовника Верлена, который был на десять лет старше и имел беременную жену. Их отношения продолжались около двух лет и завершились после того, как Верлен, в припадке ревности и под влиянием алкоголя, выстрелил в Рембо и ранил его в руку.

В этот момент любовники находились в Бельгии, и хотя Рембо не хотел выдвигать никаких обвинений, бельгийская полиция арестовала Верлена, и вскоре его отправили в тюрьму на полтора года.

После этого Рембо написал одно из самых значительных своих произведений - "Одно лето в аду".

Рембо скончался в 1891 году в возрасте 37-ми лет от рака и похоронен на городском кладбище в городе Шарлевиль-Мезьер, откуда он родом.

Верлен умер пятью годами позже и похоронен на кладбище Батиньоль в 17-м округе Парижа, где покоятся многие представители русской белоэмиграции.

Сторонники перенесения прахов Верлена и Рембо в Пантеон утверждают, что теперешнее местонахождение их могил не отражает их вклада во французскую культуру.

Пантеон, изначально задуманный как Собор Св.Женевьевы, со временем утратил свой религиозный статус и превратился в мавзолей, где покоятся величайшие деятели французской культуры - Вольтер, Жан-Жак Руссо, Александр Дюма, Виктор Гюго.

Однако среди 75 человек, захороненных в Пантеоне, нет ни одного поэта.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спустя 120 лет после смерти Рембо ему по-прежнему приходят письма от поклонников его поэтического дара - в почтовый ящик, установленный на кладбище в Шарлевиль-Мезьер

Американизация французской культуры?

Поэт и литератор Ален Борер, являющийся одним из ведущих экспертов по Рембо во Франции, подал контрпетицию президенту Макрону, которую также подписали многие деятели культуры и искусства.

В ней Борер называет "полной ерундой" идею связать Рембо с менее значительным Верленом и навязать ему "некий нездоровый гражданский союз, некое подобие воссоединения [c бывшим любовником], от чего Рембо категорически отказался бы".

По мнению Борера, сама эта мысль "является еще одним шагом в американизации и политике идентичности, которые наводняют французскую культуру".

Правнучатые племянница и племянник Рембо также озвучили свое несогласие, призвав Макрона не одобрять перенос праха и не делать из их предка "икону гомосексуализма". При этом они указывают, что поэт никогда не объявлял себя геем.

К тому же, по мнению противников этого шага, перезахоронение поэтов означало бы включение их обоих во французский истеблишмент, против которого они всю жизнь выступали и с чем боролись, отстаивая свободу и право на бунтарство.

Есть и те, кто, напротив, исходит как раз из того, что обоих поэтов сложно назвать патриотами - особенной любви к родине они не демонстрировали и презирали все, что олицетворял Пантеон, а Верлен был алкоголиком и бил жену.

Известно, что во время франко-прусской войны в 1870 году Рембо даже сказал, что поприветствовал бы победу Пруссии. Пантеон, куда хотят сегодня внести его останки, он называл "официальным акрополем, поднимающим современное варварство на новые высоты".