Коронавирус в России: в больницах заняты 90% коек, а рост заражений продолжается

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Минздрав России сообщил, что почти 90% больничных коек, развернутых для пациентов с Covid-19, уже заняты. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом продолжает увеличиваться - как и число госпитализированных. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Рост продолжается

За сутки оперативный штаб зарегистрировал 8 232 новых случая заражения коронавирусом - на 97 случаев больше, чем днем ранее. Это максимальное число заражений после 16 июня. Количество новых случаев растет уже 17-й день подряд.

Число заражений достигло минимума в 4 676 случаев 26 августа и снова стало расти, вернувшись на уровень начала лета. 19 сентября впервые с июля суточный прирост превысил отметку в 6 тысяч, 25 сентября - 7 тысяч, а накануне, 29 сентября, впервые с середины июня было выявлено более 8 тысяч случаев заражения.

В Москве за последние сутки зафиксировано еще 2 300 случаев - это максимальный прирост с 31 мая.

За сутки в России от коронавируса скончалось 160 человек - на 99 больше, чем накануне. Неделю назад, 22 сентября, уже фиксировали смерть 160 пациентов с Covid-19, что стало самым высоким показателем с 31 июля.

В Москве за сутки скончались 23 пациента. Суточный показатель смертности в столице достиг максимума с 15 июля.

За все время пандемии в России выявили 1 167 805 заражений, а число жертв Covid-19 достигло 20 545. Выздоровели за сутки 6 479 человек, за все время пандемии - 952 399.

Число жертв коронавируса в мире ко вторнику достигло 1 000 555 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в "Твиттере": "Наш мир достиг ужасающего рубежа: утраты миллиона жизней из-за Covid-19. Мы никогда не должны упускать из виду ни одной жизни".

Пропустить контент из Twitter, 1 Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine — affordable and available to all — continues, let’s honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i — António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

Сколько коек осталось в больницах

Согласно официальным данным, сейчас в стране задействованы почти 130 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. "Из которых заняты 115 500, что составляет 89%", - сказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Из его слов следует, что это пока не проблема для властей, ведь весной и летом был создан резервный фонд. "При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом", - заявил Кузнецов.

Он напомнил, что в начале пандемии в России было готово только 50 тысяч коек для приема инфекционных пациентов, а на пике заболеваемости их количество удалось нарастить до 184 тысяч.

Кузнецов призвал граждан не испытывать систему здравоохранения на прочность, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать людных мест. "При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью", - попросил он.

Власти дают противоречивые данные о количестве свободных мест в ковидных больницах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне говорила, что в России свободны 51% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Причем она уточняла, что резервные койки в расчет не берутся.​​

"Мы обеспечены койками - сегодня свободный коечный фонд составляет 51% от тех коек, которые запланированы для ковидных больных. То есть сегодня у нас без резервных [коек], которые разворачиваются дополнительно в случае необходимости", - цитирует ее ТАСС.

Власти с прошлой недели сообщают, что растет не только число выявляемых за сутки случаев Covid-19, но и число госпитализаций. В частности, в понедельник, 28 сентября, московский оперативный штаб докладывал, что за сутки в больницы поступили 795 человек с коронавирусом при выявленных 2 217 случаях (остальных оставили лечиться дома).

Попова при этом говорила, что прямых оснований для введения новых ограничений из-за коронавируса в России нет. "Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность", - говорила она.

Среди тех, кто госпитализирован с коронавирусом, есть и дирижер Юрий Башмет. На больничных койках с Covid-19 оказались 18 депутатов Госдумы, объявил во вторник спикер Вячеслав Володин (неделю назад было 10).

Коронавирусные каникулы в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о закрытии школ на двухнедельные каникулы "с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом". Каникулы объявлены с 5 по 18 октября, обычно осенние школьные каникулы длятся неделю.

Дистанционных занятий в период каникул не будет, уточнил Собянин в своем блоге. Он также сообщил, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении московского правительства, на две недели приостановят свою работу.

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять - то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте", - написал Собянин.

Спрос на маски подскочил на 100%

Спрос на одноразовые защитные маски в Москве вырос на 100% за неделю, сообщает РБК со ссылкой на данные интернет-магазинов Wildberries и Ozon. Активнее стали покупать также перчатки и антисептики - спрос вырос на 78% и 61% соответственно.

Рост спроса на средства индивидуальной защиты на прошлой неделе Wildberries отмечает и по России - продажи одноразовых масок выросли на 46%, многоразовых - на 30%, перчаток и антисептиков - на 26%.

При этом еще в середине сентября ажиотажа не было - спрос на эту продукцию начал вновь расти только с 14 сентября, а до этого клиенты маркетплейса как в столице, так и в регионах, напротив, снижали объемы покупок средств индивидуальной защиты.